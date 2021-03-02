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Аннексия Крыма вскрыла всю бездарность Путина

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

2 марта 2021, 10:40

Присоединением полуострова Путин создал себе ловушку, демонстративно наплевав на то самое международное право, на которое он ссылается.

Путин
Путин создал себе проблемы с Крымом сам/ Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о "вечном непризнании аннексии Крыма". "Аннексию Крыма, действительно, невозможно признать, и никто об аннексии Крыма не говорит, потому что ее не было", — цитирует ТАСС Пескова.

Он напомнил, что Крым воссоединился с Россией в "достаточно строгом" соответствии с нормами международного права. Крымское заксобрание приняло решение в соответствии со статусом Крыма.

"В достаточно строгом" - формулировка, аккуратно скажем, неоднозначная. Удивительно, что пресс-секретарь президента допускает такие двусмысленности.

Читайте такжеВернёт ли Украина Крым после смерти ПутинаРеальность выглядит иначе. Присоединение Крыма в той форме, которая была использована, как раз и дает право сомневаться в его чистоте и безупречности. У Кремля был шанс и возможность в 2014 году навязать свою повестку и закрепить ее международно-правовой статус. Благо, прецеденты уже были созданы, причем самим Западом. Но кремлевские в угаре решали текущие задачи, не беспокоясь о долгосрочных последствиях. И в итоге получили именно их, причем по полной программе.

Кремль мог сосредоточить усилия по легитимизации итогов крымского референдума. Мало того - он имел все шансы вынудить Киев пойти на признание этих итогов. И уж после военного разгрома в августе 2014 году такое признание было единственно возможным политическим итогом военного поражения Киева. После признания Киевом независимости Крыма препятствий для фиксирования нового положения вещей в международном пространстве не существовало. Скорее всего, признание независимости Крыма было бы обусловлено гарантиями его неприсоединения к другому государству, но это тот случай, когда синица в руках лучше журавля в небе.

Читайте такжеУкраина никогда не вернет Крым и Донбасс тем путем, о котором мечтаетНо кремлевский гений предпочел действовать дуболомно, полагая, что ему всё сойдет с рук. Саддам Хусейн, наверное, тоже полагал, что исторические права Ирака на Кувейт плюс беспомощность международного сообщества зафиксируют ситуацию так, как выгодно ему. Но просчитался. Диктаторы вообще всегда переоценивают свои умственные способности.

Владимир Путин повторил ту же самую ошибку, что и в 2008 году, когда он имел все возможности принять капитуляцию Грузии и обусловить ее признанием Тбилиси независимости Южной Осетии и Абхазии, раз уж ему так хотелось прийти к этому результату. Но пренебрежение элементарными основами международных отношений создало тупик, из которого теперь выбраться не представляется возможным. Аналогичную ловушку Путин создал себе и с Крымом, демонстративно наплевав на то самое международное право, на которое он ссылается.

Поэтому и приходится Пескову рассуждать о "достаточно строгом" соответствии. То есть, строгом, но все-таки не совсем. Хотелось бы и построже, но и так достаточно. Увы, но у партнеров на этот счет иное мнение: недостаточно строго.

Читайте такжеПочему люди скоро начнут бежать из КрымаПарадокс в том, что всю эту историю Путин привез себе сам. Всего лишь крайне бестолково воспользовавшись идеальными возможностями, существовавшими у него зимой 2014 года. Впрочем, бездарность, похоже - фишка Путина. Точно так же в никуда он спустил триллионы долларов, внезапно обрушившимися на него в середине нулевых. Идеальная стартовая позиция для масштабной реконструкции и реорганизации страны. Но он и тут умудрился все превратить в навоз. Так что крымский провал - это просто еще одна грань талантов "величайшего управленца" России.

Владимир Путин аннексия Крыма Дмитрий Песков новости Крыма Эль Мюрид
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