Балтийская труба от Польши: будет ли она полезна Украине

Нафтогаз считает газ из Польши невыгодным для Украины/ УНИАН

Стоило Германии подтвердить завершение строительства совместного с РФ газопровода Северный поток-2, президент Польши Анджей Дуда сообщил о начале строительства газопровода Baltic Pipe, который должен связать месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию и через который Польша может стать одним из гарантов энергетической безопасности Украины.

Причина такого заявления в том, что Baltic Pipe – это не альтернатива СП-2, это альтернатива российской ветке Ямал-Европа, которая шла через Польшу и от использования которой Польша ранее отказалась. То есть польская сторона заявила, что не собирается продолжать контракт по поставкам, который был у нее с Газпромом.

Другими словами, Baltic Pipe, так же, как и построение терминала по приему сжиженного природного газа из США в Свиноуйсьце, увеличение объемов добычи собственного газа, построение интерконнекторов с соседними странами, уменьшение газосодержания экономики – это шаги, которые были приняты несколькими правительствами Польши независимо от их политической окраски для того, чтобы повысить собственную энергетическую безопасность.

Читайте такжеСША и Европа окончательно похоронили Северный поток-2Польша полностью выполнила свой план, чтобы встать в позу перед Газпромом и отказаться от его услуг, тогда как Украина подписала очень выгодное соглашение о продлении транзита, поскольку сейчас в Украине физических возможностей из других источников, кроме как получения газа из транзитной трубы, недостаточно – они на уровне 7,5 миллиарда кубометров в год, тогда как потребности Украины в импорте составляют около 10-11 миллиардов. Нам неоткуда где взять эти 3-4 млрд кубометров, кроме как из транзитной трубы, и эту нехватку никто до сих пор не покрыл и не собирается, потому что Нафтогаз считает такие проекты убыточными.

К сожалению, сейчас возможности Польши по поставкам газа на территорию Украины ограничены – с польского направления может поставляться около 2 млрд кубов газа, тогда как Украина с этого направления готова принять около 6,5 миллиардов. Но пока Нафтогаз не считает построение дополнительного интерконнектора Украина-Польша прибыльным, мы не сможем воспользоваться предложением Польши.

И поскольку государство на это никак не реагирует и в дальнейшем не сочтет целесообразным увеличение объемов поставок газа, в том числе – с польского направления, все планы по обеспечению собственной энергетически безопасности Украины остаются лишь на бумаге.

Геннадий Рябцев, директор специальных проектов научно-технического центра Психея, эксперт по вопросам государственной политики в топливно-энергетическом комплексе, специально для Главреду