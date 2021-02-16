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Чего ждать Украине, если кредита от МВФ она так и не получит

Виктор Суслов

Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины

16 февраля 2021, 10:51

С одной стороны, деньги МВФ Украине нужны. C другой, цена этих траншей слишком высока - мы отдаем в чужие руки нашу независимость и благополучие наших граждан.

МВФ
МВФ не предоставит Украине очередного транша / Reuters

Миссия МВФ завершила работу в Украине, так и не приняв решение о предоставлении Украине оставшихся двух траншей кредитов МВФ, предусмотренных действующей программой Stand-By. И это несмотря на тот факт, что украинское правительство перед началом работы миссии заявляло о полном выполнении всех требований и условий МВФ и рассчитывало на принятие позитивного решения. Но МВФ остался недоволен введенными украинским правительством предельными ценами на газ для населения, якобы недостаточным уровнем борьбы с коррупцией и выдвинул ряд требований по реформированию судебной системы.

Разочарование украинской власти итогами работы миссии МВФ было выражено в известном скандальном, недипломатичном и даже оскорбительном комментарии по адресу МВФ советника главы Офиса президента Украины Тимофея Милованова. Видно, что украинская власть буквально устала от МВФ и его требований.

МВФ своими требованиями в сфере ужесточения социальной политики, которые превращают большинство украинских граждан буквально в нищих, способствуют росту социальной напряженности и уже вызвали волну "тарифных майданов", что в сущности подрывает власть президента Зеленского, сбивает его рейтинги и ставит под угрозу его политическое будущее. В глазах граждан Украины формируется имидж президента Зеленского как абсолютно слабого и некомпетентного руководителя, не способного противостоять "внешнему управлению" и защищать интересы украинских граждан.

Поэтому начали появляться мнения о том, что власти было бы вообще "дешевле" отказаться от кредитов МВФ, что Украина сможет прожить и без этих кредитов, как это заявляет, например, глава финкомитета ВРУ Д.Гетманцев. Собственно, ничего нового в этом нет – несколько месяцев назад о том же говорили министр финансов Марченко и его предшественница Маркарова. Да и очевидно, что за счет кредитов МВФ Украина не может жить вечно.

Читайте такжеМВФ требует содрать с украинцев последний слой кожиНакопленные валютные резервы НБУ (более 28 млрд.долларов) позволяют Украине без серьезных потрясений в валютно-финансовой сфере прожить, как минимум, до сентября 2021 года, когда начнется время больших выплат по внешним долгам Украины.

Конечно, прекращение сотрудничества с МВФ будет негативным сигналом для иностранных инвесторов. Но надо понимать, что эти долгожданные инвесторы и так не идут в Украину не из-за продолжения или непродолжения сотрудничества с МВФ, а по причине продолжения войны на Донбассе и крайне неустойчивой и непредсказуемой внутриполитической ситуации в стране. Да, возможен отток иностранного спекулятивного капитала, который сегодня вкладывается в покупку украинских долговых обязательств (ОВГЗ). Но и это можно пережить, если иначе будут расставлены приоритеты в украинской экономической политике.

Пришла пора радикально менять экономическую политику правительства на политику жесткого протекционизма, переходить к защите внутреннего рынка, стимулировать собственное производство, определить точки роста и приоритеты в развитии перспективных отраслей, создавать свободные экономические зоны, вернуть Украину на ее традиционные рынки сбыта товаров, создавать новые рабочие места, перейти к системе прогрессивного налогообложения личных доходов и т.д.

Виктор Суслов, Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины, специально для Главреда

МВФ транш кредит МВФ Виктор Суслов новости Украины
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