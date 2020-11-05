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Украина под рукой у США выгодна любому американскому президенту

Анатолий Октисюк

политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse

5 ноября 2020, 10:17

Украина – это одна из ниточек, с помощью которой Вашингтон может "дать под дых" России.

Трамп, Байден
Нынешние президентские выборы в США сделали американскую традицию высокой политической культуры историей / Фото Reuters

Напряжение в США после выборов растет, причем и демократы, и республиканцы подливают масла в огонь. С одной стороны, нагнетают атмосферу демократы, да и Сорос ведет аналогичную деятельность. С другой стороны, Трампа активно использует административные рычаги, что не всем нравится.

Дело движется к политическому кризису в США. Однако протесты в Штатах, если и будут, то лишь локальные. Ведь нацгвардия и полиция вполне в состоянии удержать ситуацию под контролем.

Риск, связанный с протестами, будет велик в случае победы Трампа лишь в отдельных городах, где много приверженцев демократов. Но опять-таки это будут лишь локальные столкновения, которые легко будут остановлены силами нацгвардии и полиции.

Если победит Байден, Трамп едва ли сможет кого-нибудь мобилизовать и вывести на улицы – его электорат не таков: он сидит в удобных домах, а не протестует.

Результаты выборов все-таки, на мой взгляд, будут признаны посредством существующих в Штатах сильных государственных институтов, в первую очередь, благодаря независимой судебной власти.

Читайте такжеТрамп будет цепляться за власть до последнегоНынешние ожидания протестов и столкновений в большей мере связаны с истерией, которую нагнетают американские СМИ, которые контролируются либо демократами, либо республиканцами. Дополнительное напряжение создают и зарубежные СМИ, ведь внимание всего мира сейчас приковано к происходящему в Штатах. Слишком много истерии… На самом же деле, все намного прагматичнее.

Думаю, это будут первые выборы в истории США, когда ни одна из сторон не будет готова признать собственное поражение. Традиционным для американских выборов всегда был высокий уровень политической культуры. Потому США часто ставят в пример в других странах, а именно то, как проигравший на президентских выборах всегда поздравляет победителя. На нынешних выборах эта американская традиция стала историей.

Эта избирательная кампания в Штатах стала личностной. Раньше в ходе кампаний конкурировали идеи, идеологии партий республиканцев и демократов, все вращалось вокруг внутренних вопросов, прежде всего, социалки (страховок, медицины, рабочих мест). Международка лишь изредка выходила на первый план, например, во времена существования Советского Союза, в период обострения на Ближнем Востоке и т.д. Теперь же партии "размыты", в частности, демократы стали очень неоднородны, среди них оказалось много "левых", социалистов. Среди республиканцев тоже разброд и шатание, там даже нашлись отдельные персонажи, которые поддержали Байдена. Все смешалось, но все вращается вокруг Трампа и Байдена.

Читайте такжеСША на пороге новой Гражданской войныКампания стала эмоциональной и персонифицированной. Трамп говорил Байдену, что он – коррупционер, бандит, китайский агент, его сын – жулик. На что Байден отвечал Трампу, что он – невежда, олигарх, не платит налогов, плюет на интересы США, выступает за союз с Россией, сексист, не уважает права меньшинств и вообще неадекват. К этому свелась вся избирательная кампания, все перешло на личности.

Что касается Украины, то думаю, что после этих выборов украинский фактор исчезнет из американской политики. Если выиграет Трамп, то Украина скатится на маргинез и станет разыгранной картой.

Однако может сыграет свое мотив политической мести. Например, Байден, победив, может обозлиться на отдельных украинских олигархов и приложит все усилия, чтобы создать им проблемы. В принципе, Байден об этом прямо заявил, пообещав в случае выигрыша поддержать антикоррупционные органы, которые должны будут вычистить из страны весь этот хлам. Однако в том числе все это будет мотивироваться местью тем, кто в Украине Байдену "делал нервы": он помотает нервы обидчикам с помощью антикоррупционных органов.

Если же победит Трамп, то политика США в отношении Украины не изменится. Однако, если сейчас чуть ли не в каждой речи Трамп упоминает Украину и коррупцию Байдена, то в случае выигрыша для него это перестанет быть актуальным.

Читайте такжеТрамп vs Байден: какой президент будет выгодней УкраинеУкраина – это часть комплексной политики американцев относительно Восточной Европы, Кавказа, Сирии и т.д. Украина – это одна из ниточек, с помощью которой Вашингтон может "дать под дых" России. Если Россия пойдет на эскалацию и обострение дипломатических отношений с Вашингтоном, всегда под рукой у США будет Украина, которую можно использовать, чтобы приструнить РФ.

Прорывов в нашу пользу ни в случае победы Трампа, ни в случае победы Байдена я не ожидаю. Байден, если победит, в первую очередь, будет заниматься азиатским регионом – нормализацией отношений с Китаем, а также решением вопросов с Евросоюзом, с которым за время президентства Трампа у Штатов накопилось множество кризисных моментов (зона свободной торговли, Северный поток-2 и так далее).

Анатолий Октисюк, политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse, специально для Главреда

Китай протесты Дональд Трамп Анатолий Октисюк Джозеф Байден выборы в США президентские выборы в США Россия
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