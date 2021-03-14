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Для чего власть "заварила кашу" относительно ничтожности Харьковских соглашений

Кость Бондаренко

Руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк

14 марта 2021, 06:47

Эта история ничем не кончится: не будет ни уголовных дел, ни посадок.

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Власть вытянула историю с Харьковскими соглашениями, чтобы подготовиться к Крымской платформе / УНИАН

Совет национальной безопасности и обороны поручил СБУ проверить, была ли государственной изменой ратификация Харьковских соглашений 236 народными депутатами в 2010 году. Это решение направлено не против каждого отдельного депутата, который голосовал за ратификацию, ведь, согласно украинскому законодательству, в частности, Конституции, депутат не может нести ответственность за коллективное решение (а данное голосование было именно коллективным решением).

Это – попытка проверить, состоялось ли голосование за ратификацию Харьковских договоренностей с нарушением регламента Верховной Рады. Ведь тогдашняя оппозиция неоднократно обвиняла парламентское большинство в том, что в 2010 году, когда происходила ратификация, голосовали чужие карты, а, следовательно, не было фактического количества 236 депутатов, которые якобы отдали свои голоса за это решение – их было значительно меньше.

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Для чего сейчас команда Зеленского поднимает этот вопрос и возвращается к процедуре того, как ратифицировались Харьковские договоренности? В августе планируется запуск Крымской платформы. Поэтому сейчас готовится определенная юридическая база для того, чтобы заявить на весь мир, что, с юридической точки зрения и с точки зрения международного права, в Крыму не имеет права базироваться Черноморский флот Российской Федерации.

Ведь если Харьковские договоренности ратифицированы с нарушением, то, очевидно, они не имеют юридической силы. А, значит, и российский Черноморский флот после 2017 года не имел права находиться на территории полуострова, который, в свою очередь, признается большинством государств территорией Украины.

Совершенно очевидно, что Россия сочтет подобное решение ничтожным. Но, с точки зрения международного права и дипломатического символизма, это будет иметь значение, и Украина к сможет апеллировать к этому на всех международных площадках – мол, есть еще одно грубое нарушение со стороны Российской Федерации, а, значит, она должна уйти из Крыма.

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Впрочем, эта история с поручением СНБО, данным Службе безопасности Украины, проверить, была ли государственной изменой ратификация Харьковских соглашений, ничем конкретным, по моему мнению, не кончится. Не будет ни уголовных дел, ни посадок.

А, собственно, против кого эти дела возбуждать? Когда принималось это решение, агрессии России еще не было – тогда она была стратегическим партнером Украины, и 1-ая ст. Большого договора о дружбе между странами об этом говорила. Подписание и ратификация Харьковских соглашений состоялись, согласно украинскому законодательству. Поэтому вряд ли кто-то будет привлечен к ответственности.

Следовательно, данное решение СНБО носит символический характер и необходимо исключительно для того, чтобы обеспечить Украине определенную юридическую базу, чтобы на Крымской платформе она могла делать соответствующие заявления.

Константин Бондаренко, руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк, специально для Главреда

СНБО Кость Бондаренко аннексия Крыма черноморский флот РФ Крымская платформа Харьковские соглашения
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