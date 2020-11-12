Эрдоган и Путин в Нагорном Карабахе подписали пакт о ненападении

Путин и Эрдоган могли договориться о разрешении конфликта в Нагорном Карабахе / Reuters

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о подписании протокола по совместному турецко-российскому центру в Нагорном Карабахе по контролю за соблюдением режима прекращения огня, что, по словам главы Турции, дает возможность находиться в зоне конфликта турецким и российским миротворцам.

Отмечу, что сейчас обнародовано только одно соглашение о фактическом перемирии, где речь идет только о российских миротворцах, которые уже начали там разворачиваться.

Несмотря на заявление Эрдогана, до сих пор не совсем понятно, как это может произойти. Теоретически для этого есть только один механизм – Азербайджан может допустить турецких военных на свою территорию, и вроде бы они имеют на это право, потому что это территория международно признанных границ. И хоть она и является зоной выяснения отношений между Арменией и Азербайджаном, но если исходить из позиции международного права, то она принадлежит Азербайджану. Поэтому они действительно могут внутренне принять решение о привлечении турецких миротворцев.

Но если это произойдет, то существует большая вероятность новой эскалации, ведь Армения снова сможет обвинить Азербайджан в нарушении договоренностей.

В любом случае, конфликт в Нагорном Карабахе международными партнерами был отдан на откуп переговорам между Россией и Турцией, потому что никто из них, ни США, ни Европа, не заявляли о возможном посредничестве.

Читайте такжеПутин в Нагорном Карабахе обыграл всехИ вот в переговорах между Турцией и Россией кажется, что мы не обо всем знаем. Скорее всего, Эрдоган с Путиным о чем-то договорились. Тем более, что ранее озвучивалась информация, что Россия готова к тому, чтобы Азербайджан забрал спорные районы, захваченные ранее Арменией, кроме Карабаха, потому что Степанакерт никто отдавать не собирался.

Если посмотреть на подписанное соглашение, то фактически, так и произошло. Поэтому, вероятно, достигнута договоренность о невмешательстве России в войну в Нагорном Карабахе, если Азербайджан не будет выходить за рамки.

Кроме того, если подписывать новое соглашение, где бы упоминалась и Турция, то неизвестно, кому его подписывать со стороны Армении. Потому что, во-первых, неизвестно, останется ли на своем посту Пашинян. Во-вторых, даже если к власти придет кто-то из пророссийских партий, кто спит и видит, чтобы сбросить Пашиняна, то и они могут не подписать, потому что против этого протестуют люди.

Иными словами, ситуация шаткая.