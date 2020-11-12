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Эрдоган и Путин в Нагорном Карабахе подписали пакт о ненападении

Александр Мусиенко

руководитель Центра военно-правовых исследований

12 ноября 2020, 11:17

Турецкие миротворцы, несмотря на заявления Эрдогана, могут и не появиться в Нагорном Карабахе, ведь это повлечет за собой новый виток войны.

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Путин и Эрдоган могли договориться о разрешении конфликта в Нагорном Карабахе / Reuters

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о подписании протокола по совместному турецко-российскому центру в Нагорном Карабахе по контролю за соблюдением режима прекращения огня, что, по словам главы Турции, дает возможность находиться в зоне конфликта турецким и российским миротворцам.

Отмечу, что сейчас обнародовано только одно соглашение о фактическом перемирии, где речь идет только о российских миротворцах, которые уже начали там разворачиваться.

Несмотря на заявление Эрдогана, до сих пор не совсем понятно, как это может произойти. Теоретически для этого есть только один механизм – Азербайджан может допустить турецких военных на свою территорию, и вроде бы они имеют на это право, потому что это территория международно признанных границ. И хоть она и является зоной выяснения отношений между Арменией и Азербайджаном, но если исходить из позиции международного права, то она принадлежит Азербайджану. Поэтому они действительно могут внутренне принять решение о привлечении турецких миротворцев.

Но если это произойдет, то существует большая вероятность новой эскалации, ведь Армения снова сможет обвинить Азербайджан в нарушении договоренностей.

В любом случае, конфликт в Нагорном Карабахе международными партнерами был отдан на откуп переговорам между Россией и Турцией, потому что никто из них, ни США, ни Европа, не заявляли о возможном посредничестве.

Читайте такжеПутин в Нагорном Карабахе обыграл всехИ вот в переговорах между Турцией и Россией кажется, что мы не обо всем знаем. Скорее всего, Эрдоган с Путиным о чем-то договорились. Тем более, что ранее озвучивалась информация, что Россия готова к тому, чтобы Азербайджан забрал спорные районы, захваченные ранее Арменией, кроме Карабаха, потому что Степанакерт никто отдавать не собирался.

Если посмотреть на подписанное соглашение, то фактически, так и произошло. Поэтому, вероятно, достигнута договоренность о невмешательстве России в войну в Нагорном Карабахе, если Азербайджан не будет выходить за рамки.

Кроме того, если подписывать новое соглашение, где бы упоминалась и Турция, то неизвестно, кому его подписывать со стороны Армении. Потому что, во-первых, неизвестно, останется ли на своем посту Пашинян. Во-вторых, даже если к власти придет кто-то из пророссийских партий, кто спит и видит, чтобы сбросить Пашиняна, то и они могут не подписать, потому что против этого протестуют люди.

Иными словами, ситуация шаткая.

новости России Нагорный Карабах Владимир Путин миротворці Реджеп Тайип Эрдоган Александр Мусиенко Новости Турции новости Армении новости Азербайджана
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