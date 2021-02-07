Почему отключение каналов Медведчука не поможет Украине

Блокирование каналов Медведчука – болезненно для России / Reuters

После указа президента Зеленского о блокировании телеканалов Медведчука – 112 Украина, NewsOne и ZiK – многие заговорили о том, что этот шаг неминуемо спровоцирует и эскалацию ситуации на фронте на востоке Украины.

Однако, на самом деле, обострение на Донбассе может произойти в любой момент, а не только из-за отключения телеканалов Медведчука. Причиной может послужить что угодно. Тем более, Россия уже фактически вышла из минского процесса и пытается обострить ситуацию пока что на уровне переговоров. Ведь на фоне обострения внутриполитической ситуации в РФ, российской власти необходимо переключить внимание населения на что-нибудь другое.

Так что эскалация ситуации на востоке Украины может произойти в любой момент и по любой причине.

Читайте такжеЗеленский нанес удар по Медведчуку. При Порошенко такой фигни не былоОднако блокирование трех главных информационных ресурсов Медведчука Россия тоже не оставит без внимания – это же хороший повод отреагировать остро. Поскольку РФ как империя считает, что она должна вернуть Украина в свое лоно и защищать пророссийски настроенных граждан нашей страны. Собственно, поэтому Москва и опирается на "пятую колонну" в Украине.

Потому, безусловно, Россия будет использовать этот факт и в своих СМИ, и на внешнеполитическом уровне, подавая его как ущемление украинской властью прав русскоговорящих граждан.

При этом Россия, как и прежде, совершенно не будет замечать, что проводит политику двойных стандартов. Ведь в самой России любое проявление сепаратизма жестко пресекается. Недопустимы не только сепаратистские высказывания на радио или телевидении, но и в узком кругу – если кто-то обмолвится, что нужно провести референдум в Ставропольском крае об отделении этого края от РФ, кто-то об этом обязательно настучит, и за эти разговоры можно будет сразу схлопотать пять лет. Точно так же там нельзя говорить о выходе Крыма из состава России, это запрещено. Нельзя и остро критиковать власть, в частности, Владимира Путина.

Читайте такжеЗа отключение каналов Медведчука Зеленский расплатится президентским кресломА на каналах Медведчука украинскую власть не просто ругали... Безусловно, власть критиковать необходимо. Однако, когда власть страны, в которой ты живешь, обсуждается на телеканале в ключе захватнической политики соседнего государства, а при этом агрессивная политика соседа еще и оправдывается – это больше, чем сепаратизм. Это – явное предательство. Такие случаи недопустимы ни в одной стране мира, так почему они должны быть позволены в Украине?

Однако проблема – в другом: у нас не развито законодательство в этой сфере, как в России или США. Иначе у нас бы не вводились сомнительные, с точки зрения закона, санкции против телеканалов, а арестовывались бы конкретные продюсеры, журналисты. И это не считалось бы ущемлением свободы слова. Ведь арестовывались бы они за то, что проводят сепаратистскую и коллаборационистскую политику на своих каналах, высказываются против Украины – страны, в которой живут. Т.е. применять санкции нужно не к каналам, а к конкретным людям – собственникам, руководителям, а также приглашенным гостям, которые позволяют себе в эфире оправдывать агрессивную политику соседа и высказываться за развал Украины.

Но это не касается водителей, телеоператоров и прочих работников этих каналов – они ни в чем не виноваты, им можно предъявить разве что нравственные претензии.

Если бы у нас было подобное законодательство, тюрьмы уже были бы переполнены этим сбродом, который уже давно пора было посадить и "дать по зубам".

А так, решение СНБО (которое можно только всячески поддерживать и приветствовать) вполне может быть вскоре оспорено в суде. Да и наши зарубежные партнеры заявляют, что такое решение сомнительно – мол, как можно приостановить работу какого-то СМИ или субъекта хозяйствования без открытия конкретного уголовного дела за финансовые махинации, сепаратизм или что-то другое. То есть подобные шаги власти должны подтверждаться уголовными делами, а мы пока что этих уголовных дел не видим.

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И хотя я поддерживаю решение власти об отключении телеканалов Медведчука, все-таки это был пас – теперь мяч на стороне противника. Мы не ведем игру – мы лишь отбиваем атаки России, в том числе информационные.

Так что, с одной стороны, это решение правильно, с точки зрения справедливости, но с другой стороны, с точки зрения законности, нужно действовать иначе.

Тем не менее, блокирование каналов Медведчука – болезненно и существенно для России, ведь теперь те политические силы, на которые она делала ставку в Украине, лишились телевизионных площадок, с помощью которых они могли "держать на крючке" свой электорат и вкладывать ему в головы нужные смыслы. Теперь остается только YouTube и трибуна Верховной Рады… Россия таким образом лишается инструментария для ведения информационной войны внутри нашей страны.

Но, с другой стороны, опыт показывает, что государство может полностью контролировать информационное пространство в стране, как в Беларуси, но при этом всегда находится часть населения, которая получает нужные ей смыслы и убеждения не из информационного поля. Просто эти люди иначе воспитаны, к другому привязаны и – в нашем случае – ориентируются на Россию.

В этом смысле ядерный электорат пророссийских политических сил в Украине не особо сократится. Для того, чтобы количество таких людей стало меньше, нужно, чтобы наше государство, во-первых, было более эффективным в экономическом и социальном плане, а, во-вторых, информационная политика нашего государства должна быть лучше, а информационные продукты – качественнее, да и должна быть реальная свобода слова, а не свобода слова в рамках олигархических телеканалов.

Когда улучшится ситуация в Украине, электората, ориентированного на страну-агрессора, станет меньше. И никакие Рабиновичи со своими телеканалами ничего не смогут сделать.

А так, не стоит надеяться, что, убрав несколько телевизионных кнопок, власть добьется роста поддержки Украины.

Юрий Касьянов, волонтер, блогер, специально для Главреда