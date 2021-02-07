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Почему отключение каналов Медведчука не поможет Украине

Юрий Касьянов

волонтер, блогер

7 февраля 2021, 06:56

Власти следовало не вводить сомнительные, с точки зрения закона, санкции против телеканалов, а арестовывать сброд, оправдывающий агрессию России.

Путин
Блокирование каналов Медведчука – болезненно для России / Reuters

После указа президента Зеленского о блокировании телеканалов Медведчука – 112 Украина, NewsOne и ZiK – многие заговорили о том, что этот шаг неминуемо спровоцирует и эскалацию ситуации на фронте на востоке Украины.

Однако, на самом деле, обострение на Донбассе может произойти в любой момент, а не только из-за отключения телеканалов Медведчука. Причиной может послужить что угодно. Тем более, Россия уже фактически вышла из минского процесса и пытается обострить ситуацию пока что на уровне переговоров. Ведь на фоне обострения внутриполитической ситуации в РФ, российской власти необходимо переключить внимание населения на что-нибудь другое.

Так что эскалация ситуации на востоке Украины может произойти в любой момент и по любой причине.

Читайте такжеЗеленский нанес удар по Медведчуку. При Порошенко такой фигни не былоОднако блокирование трех главных информационных ресурсов Медведчука Россия тоже не оставит без внимания – это же хороший повод отреагировать остро. Поскольку РФ как империя считает, что она должна вернуть Украина в свое лоно и защищать пророссийски настроенных граждан нашей страны. Собственно, поэтому Москва и опирается на "пятую колонну" в Украине.

Потому, безусловно, Россия будет использовать этот факт и в своих СМИ, и на внешнеполитическом уровне, подавая его как ущемление украинской властью прав русскоговорящих граждан.

При этом Россия, как и прежде, совершенно не будет замечать, что проводит политику двойных стандартов. Ведь в самой России любое проявление сепаратизма жестко пресекается. Недопустимы не только сепаратистские высказывания на радио или телевидении, но и в узком кругу – если кто-то обмолвится, что нужно провести референдум в Ставропольском крае об отделении этого края от РФ, кто-то об этом обязательно настучит, и за эти разговоры можно будет сразу схлопотать пять лет. Точно так же там нельзя говорить о выходе Крыма из состава России, это запрещено. Нельзя и остро критиковать власть, в частности, Владимира Путина.

Читайте такжеЗа отключение каналов Медведчука Зеленский расплатится президентским кресломА на каналах Медведчука украинскую власть не просто ругали... Безусловно, власть критиковать необходимо. Однако, когда власть страны, в которой ты живешь, обсуждается на телеканале в ключе захватнической политики соседнего государства, а при этом агрессивная политика соседа еще и оправдывается – это больше, чем сепаратизм. Это – явное предательство. Такие случаи недопустимы ни в одной стране мира, так почему они должны быть позволены в Украине?

Однако проблема – в другом: у нас не развито законодательство в этой сфере, как в России или США. Иначе у нас бы не вводились сомнительные, с точки зрения закона, санкции против телеканалов, а арестовывались бы конкретные продюсеры, журналисты. И это не считалось бы ущемлением свободы слова. Ведь арестовывались бы они за то, что проводят сепаратистскую и коллаборационистскую политику на своих каналах, высказываются против Украины – страны, в которой живут. Т.е. применять санкции нужно не к каналам, а к конкретным людям – собственникам, руководителям, а также приглашенным гостям, которые позволяют себе в эфире оправдывать агрессивную политику соседа и высказываться за развал Украины.

Но это не касается водителей, телеоператоров и прочих работников этих каналов – они ни в чем не виноваты, им можно предъявить разве что нравственные претензии.

Если бы у нас было подобное законодательство, тюрьмы уже были бы переполнены этим сбродом, который уже давно пора было посадить и "дать по зубам".

А так, решение СНБО (которое можно только всячески поддерживать и приветствовать) вполне может быть вскоре оспорено в суде. Да и наши зарубежные партнеры заявляют, что такое решение сомнительно – мол, как можно приостановить работу какого-то СМИ или субъекта хозяйствования без открытия конкретного уголовного дела за финансовые махинации, сепаратизм или что-то другое. То есть подобные шаги власти должны подтверждаться уголовными делами, а мы пока что этих уголовных дел не видим.

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И хотя я поддерживаю решение власти об отключении телеканалов Медведчука, все-таки это был пас – теперь мяч на стороне противника. Мы не ведем игру – мы лишь отбиваем атаки России, в том числе информационные.

Так что, с одной стороны, это решение правильно, с точки зрения справедливости, но с другой стороны, с точки зрения законности, нужно действовать иначе.

Тем не менее, блокирование каналов Медведчука – болезненно и существенно для России, ведь теперь те политические силы, на которые она делала ставку в Украине, лишились телевизионных площадок, с помощью которых они могли "держать на крючке" свой электорат и вкладывать ему в головы нужные смыслы. Теперь остается только YouTube и трибуна Верховной Рады… Россия таким образом лишается инструментария для ведения информационной войны внутри нашей страны.

Но, с другой стороны, опыт показывает, что государство может полностью контролировать информационное пространство в стране, как в Беларуси, но при этом всегда находится часть населения, которая получает нужные ей смыслы и убеждения не из информационного поля. Просто эти люди иначе воспитаны, к другому привязаны и – в нашем случае – ориентируются на Россию.

В этом смысле ядерный электорат пророссийских политических сил в Украине не особо сократится. Для того, чтобы количество таких людей стало меньше, нужно, чтобы наше государство, во-первых, было более эффективным в экономическом и социальном плане, а, во-вторых, информационная политика нашего государства должна быть лучше, а информационные продукты – качественнее, да и должна быть реальная свобода слова, а не свобода слова в рамках олигархических телеканалов.

Когда улучшится ситуация в Украине, электората, ориентированного на страну-агрессора, станет меньше. И никакие Рабиновичи со своими телеканалами ничего не смогут сделать.

А так, не стоит надеяться, что, убрав несколько телевизионных кнопок, власть добьется роста поддержки Украины.

Юрий Касьянов, волонтер, блогер, специально для Главреда

СМИ Владимир Зеленский Виктор Медведчук телеканалы война на Донбассе ZIK NewsOne Юрий Касьянов 112 Украина Россия
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