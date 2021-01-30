Как санкции Зеленского против китайского бизнеса ударят по Украине

Мотор Сич / УНИАН

Новые санкции, которые ввел президент Владимир Зеленский против китайских инвесторов Мотор Сичи, грозят Украине тяжелыми разбирательствами.

Изначально вся проблема вокруг Мотор Сичи состоит в том, что частное предприятие было продано без нарушения закона. Но так как продажа состоялась конкуренту США - Китаю, мы сейчас находимся на растяжке.

И указ Зеленского еще глубже нас в закапывает в яму, так как он грозит усилением конфронтации с китайской стороны. Китай уже подал два иска против Украины: один – по проваленному нами зерновому контракту, а второй - по Мотор Сичи. И теперь, после ввода санкций президентом, нам придется отвечать за свои внутренние политические противоречия, связанные с собственностью и борьбой властей, но уже в международных судах. Потому что то, что стратегическая Мотор Сич оказалась в частных руках – это больше наша проблема, чем Китая.

Читайте такжеУкраинцы оплатят миллиардный иск Китая по Мотор Сичи из своего карманаРешение по санкциям не несет для Украины никакого позитива, поскольку не решает проблемы и усугубляет конфликт.

У нас ухудшатся коммуникации на дипломатическом уровне и будет сложнее договориться с Китаем – поскольку сорвались уже несколько контрактов, то с нами скоро не захотят иметь дел. Как следствие – могут возникнуть проблемы как с привлечением китайских инвестиций в Украину, так и с продвижением взаимной бизнес-повестки.

США со своей стороны также пока не предложили никакой альтернативы. И так как с американской стороной после вступления Джо Байдена в должность еще не было прямых контактов, не думаю, что решение продиктовано США – скорее всего, это инициатива кого-то из окружения президента.