Путин сделал Западу и Лукашенко последнее китайское предупреждение

Владимир Путин и Александр Лукашенко / GettyImages

Введение Владимиром Путиным войск в Беларусь, несмотря на заявления о подготовке спецотрядов, маловероятно - скорее, это больше политический сигнал и пиар-составляющая.

Реально заходить в Беларусь России сегодня не нужно, так как этим она может настроить против себя местное население, которое воспринимает РФ в значительной степени положительно или нейтрально, в отличие от его негативного отношения к Западу.

Не нужно это и самому Лукашенко, потому что в таком случае, как только в Беларусь зайдут иностранные войска или любые силовики, его легитимность сразу закончится. Он, как авторитарный лидер, просто не может этого допустить.

Суть заявлений Путина состоит в посыле сигнала, в первую очередь, Западу – дескать, он следит за ситуацией и, в случае чего, готов действовать. Этими действиями он также доказывает, что у России есть желание, возможности и ресурсы, при помощи которых она может вмешаться и подкорректировать равновесие сил в свою пользу.

Читайте такжеБеларусь вернула Путину место в Высшей ЛигеКроме того, этим Путин посылает сигнал и Лукашенко – с одной стороны, выражая ему свою поддержку, а с другой – предупреждая его о том, чтобы он не предпринимал слишком резких маневров (особенно, если ему вдруг захочется поиграть на антироссийской риторике).

И хоть последние три года Лукашенко активно и заигрывал с Западом, ярко выраженного желания с ним подружиться никогда не было, а сейчас, после протестов, и подавно. Это было необходимо ему с целью диверсификации некоторых торговых маршрутов и для использования этого в виде раздражителя в отношениях с РФ.

Нынешние же действия и заявления Лукашенко в отношении Запада имеют несколько целей:

Бросить камень в огород Польши и Литвы как основных европейских игроков по раскачиванию ситуации в Беларуси. Попытка втянуть в политический процесс армию, чтобы она не была нейтральной стороной во внутригосударственных протестах. Поскольку Лукашенко, вероятно, опасается нейтральной армии, которая может думать о защите протестующих, а не Лукашенко. Кроме того, приказы Лукашенко в отношении армии могут послужить точкой психологического давления на протестующих.

Безусловно, российский фактор доминирует, когда европейские страны воспринимают белорусское направление и это очень хорошо сейчас видно по их реакции на протесты. Но в целом восприятие Беларуси Западом с момента выборов не изменилось, потому что протесты там не про выбор между Востоком и Западом. Они направлены против конкретного человека – Александра Лукашенко.

Ведь отношения между ЕС и Беларусью всегда остаются прагматичными – Европа регулярно вводит санкции за нарушение прав человека, но продолжает торговать. Потому вряд ли даже после действий Лукашенко и Путина отношение Европы изменится.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего, специально для Главреда