Капитуляция Армении - хороший урок Украине

Город Шуши, Нагорный Карабах / GettyImages

Прошло всего несколько часов с момента подписания соглашения о прекращении огня, а уже восемь военно-транспортных самолётов Российской Федерации с бронетехникой и солдатами вылетели в Нагорный Карабах. Там они будут "миротворцами" вместе с турками.

Война закончилась. Армения проиграла. Выиграла "международная коалиция" под общим руководством Турции, с согласия России, руками Азербайджана, и при технологической поддержке Израиля. Интересно порой девки пляшут, и фантастическим образом ложатся карты на стол...

Турция усиливает своё влияние в регионе, подчинив себе ранее экономики Грузии и Азербайджана. Турецкая экспансия на этом не остановится; Турция уже заявила устами азербайджанских политиков претензии на "Западный Азербайджан", включающий большую часть Армении и Ереван, и на "Южный Азербайджан" - земли, которые сегодня в составе Ирана.

Читайте такжеУ Путина в Карабахе всё получилось на триста процентовИдея создания "Большого Азербайджана" и последующей "федерализации" (расчленения) Ирана популярна не только в правящих кругах Турции и Азербайджана, но и в Израиле, который хочет ослабить своего давнего врага. И даже в Соединённых Штатах, которые носятся с идеей расчленения Ирана уже два десятка лет.

Ну а Россия... Россия руками разозлённых армян теперь убирает коррумпированное, слабое, трусливое, но всё же хоть отчасти прозападное и хоть немного независимое правительство Пашиняна. Убирает, или сажает на короткий поводок, и превращает остатки некогда большой и сильной "Великой Армении" в свою военную базу.

В общем, Армении не повезло. Совпали пищевые интересы разных хищников в одном месте. Поэтому так обильно и безотказно поставлялось новейшее израильское и турецкое оружие в Азербайджан, и не только ведь беспилотники... И, конечно, не только для того, чтобы помочь Азербайджану восстановить целостность страны.

Читайте такжеЭрдоган устроил потеки веществ по лицу "партнера"-ПутинаИ вообще не для этого. Кого там в Турции или Израиле интересуют вопросы территориальной целостности и справедливости?.. У сильных - свои понятия... Турция с 1974 года оккупирует северную часть Кипра, и не думает оттуда уходить. А с прошлого года - северные районы Сирии. Израиль тоже оккупирует сирийские Голанские высоты, южные районы Ливана, западный берег реки Иордан и другие палестинские территории. Ещё Израиль потребляет до 40% бакинской нефти... Так что защитники целостности и справедливости здесь ещё те...

Сильные любят манипулировать понятиями и историческими фактами, давить на пресловутое "чувство национального достоинства" и говорить о "восстановлении справедливости". Крым, по понятиям Кремля, "исконно русские земли", которые до 1774 года были "исконно турецкими". Поэтому Турция и не признаёт Крым российским... А Нагорный Карабах в том же восемнадцатом веке стал центром национально-освободительной борьбы против Османской империи. Сама же империя, как и современная Турция расположена, в том числе, на землях Византии. Так может потребовать у Турции возврата Константинополя?..

Урок для Украины - в этом мире, где правят новые империи и транснациональные корпорации, доверять никому нельзя. Полагаться можно только на своих граждан, на свою экономику, и на свою армию. А справедливость, особенно историческая, у каждого народа своя.