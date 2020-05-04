УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Зеленского берут "на слабо": кому выгоден конфликт президента с мэрами

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

4 мая 2020, 13:52публикуется на языке оригинала

Карантинный сепаратизм мэров имеет вполне объяснимые причины - возможно, с его помощью расшатывают окружение президента.

Анатолий Бондаренко
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко / Facebook Анатолия Бондаренко

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко снятием карантина пошел в открытую конфронтацию с президентом. И у этих действий есть объективная составляющая, так как у региональных элит остались нереализованные политические амбици. Случилось так, что в 2012 году они не получили политического представительства, поскольку их место заняли лидеры партий и их клиентелла, в 2014 году вместо них в парламент зашли волонтеры, комбаты и антикоррупционные активисты, а 2019 году страну накрыла зеленая волна.

Поэтому сейчас лишь вопрос времени, когда региональные элиты заявят о том, что им необходимо большее политическое представительство. Потому что та же децентрализация дала региональным элитам совершенно иные материальные возможности, они ощутили себя силой и многие расправили плечи. Но в масштабах страны их политическое влияние несопоставимо с тем, которое у них есть на местах.

Год назад я писал, что региональные элиты так или иначе будут вынуждены создавать свой политический проект.

При этом после истории в Черкассах меня не покидает ощущение, что мы имеем дело с политической технологией. Поскольку тот же мэр Черкасс еще месяц назад ратовал за жесткий карантин, а резко произошла кардинальная смена позиций. Тот же Борис Филатов пугал днепропетровцев 600 могилами, а тут он тоже резко изменил свое мнение, заявив о послаблении карантина.

Понятно, что мэры находятся куда ближе к своим избирателям - они ощущают их недовольство. И так как мэрам осенью избираться, они не хотят сейчас оказаться крайними. Более того, тот же Филатов и Кличко стали активно зарабатывать имиджевые баллы на борьбе с коронавирусом. Наверняка свои имиджевые баллы заработал и Бондаренко.

Читайте такжеЧем закончится война Зеленского с мэрамиЭтот карантинный сепаратизм мэров имеет вполне объяснимые причины. Возможно, с его помощью расшатывают окружение президента. Самого Зеленского при этом показывают слабым, не имеющим команды и не способным на политические действия. То есть, сейчас Зеленского берут "на слабо", откровенно его провоцируя, ведь если он пойдет на жесткие действия – например, против мэра Черкасс возбудят дело, он будет пострадавшим (а у нас любят пострадавших от действий власти). Упустить это – и тогда скажут, что Зеленский слаб. В связи с этим, с радикальными действиями на месте Зеленского я бы повременил, и вместо этого, используя все свои возможности, увеличил бы количество тестов в Черкассах, так как если речь идет об ослаблении карантина, то надо почувствовать его последствия в отдельно взятом городе (раз уж мэр берет на себя ответственность).

Читайте такжеМэр Черкасс сделал дерзкий выпад в адрес Зеленского и Авакова

Поэтому вопрос о том, кто сегодня заинтересован в ослаблении президента, остается открытым. Но если эта политическая провокация удастся, то я убежден в том, что осень будет для Зеленского периодом испытаний.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

новости Украины карантин карантин в Черкассах коронавирус
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:50
Побьет градом и смоет дождями: украинцам дали штормовое предупреждение
14:36
Рейтинг Слуги народа резко обвалился: кто проходит в новую Раду – опрос
14:31
Кличко назвал дату, когда Киев начнет выходить из карантина Видео
14:18
Скандальный ресторан Тищенко закрыли: Аваков озвучил решение по Велюру
14:16
В Украине с 11 мая откроют парикмахерские и стоматологии: полный список "поблажек" Видео
14:00
Летний маникюр: в моде маникюр сухоцветы и облака на ногтях - фото Фото
13:52
Зеленского берут "на слабо": кому выгоден конфликт президента с мэрами мнение
13:49
Новые клещи карантина: у Зеленского сделали неожиданное заявление
13:29
Карантин в Украине продлили: Кабмин решил пока оставить украинцев дома Видео
13:22
Оксана Самойлова подала на развод - фото
13:18
Мэр Черкасс сделал дерзкий выпад в адрес Зеленского и Авакова
13:13
Белорусский эксперимент: страна без карантина готовится к окончанию эпидемии Видео
13:04
Отлупили до сотрясения: журналист рассказал об издевательствах полицейских-садистов
12:35
Рейтинг Зеленского просел: опрос показал фаворитов президентской гонки
12:32
Посевной лунный календарь огородника на май 2020 – когда что сажать Видео
12:32
Почему Китай скрывал опасность коронавируса: США докопались до истины Видео
12:32
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 4 мая
12:24
Музыкант группы Ласковый май скончался из-за инсульта Видео
12:15
Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии Видео
11:57
Смягчение карантина: в Минздраве резко ответили взбунтовавшемуся мэру Черкасс
11:51
Все фильмы Lionsgate получили новые даты выхода
11:41
Гороскоп на 5 мая для всех знаков Зодиака: кого ждет шикарный подарок, а кого - новая любовь
11:39
Руководителя Национального института рака обвиняют в мошенничестве - СМИ актуально
11:34
Россия вошла в "большую семерку": коронавирус "хватает" по 10 тысяч россиян за сутки Видео
11:27
"Почему в*льву не видно?": жена Морозюка взбудоражила развратным фото
11:26
"Золотая" компенсация: Тимошенко похвасталась миллионными барышами
11:02
Коронавирус уходит из Италии: в стране отменили жесткий карантин Видео
10:50
В МОЗ пошли на резкое смягчение карантина: когда планировать операции и госпитализацию
10:43
Человек-паук: появился полный список фильмов вселенной
10:30
Заболеть коронавирусом опять: ВОЗ нашла причину повторного заражения Ковидом Видео
10:21
Золота дзиґа 2020 - список победителей
10:14
Украину ждет пик заболевания коронавирусом: ученые дали тревожный прогноз
10:08
Как Кремль рисует сказочную статистику по коронавирусу мнение
10:05
Мої думки тихі 2020 - лучший фильм нового украинского кинематографа Видео
09:32
"Дай выстрелю": Парасюк рассказал, как на Майдане стрелял в милиционеров Видео
09:32
Атака коронавируса в Украине: жертв и зараженных снова стало больше
09:30
Ветер любви - сколько серий и график выхода на 1+1 Видео
09:11
Названы новые симптомы коронавируса на ранней стадии
09:00
Снег и заморозки в мае: украинцам пообещали аномальную погоду
08:44
Нужен ли был Украине карантин на самом деле мнение
08:40
Впервые с начала карантина: курс доллара в Украине упал до рекордно низкой отметки
08:37
В мае миллионы украинцев останутся без повышения пенсий: кому не повезет
08:10
В Египте разрешили открыть гостиницы для отдыхающих: кому повезет
07:53
Гороскоп на 4 мая для всех знаков Зодиака: желанный шанс и важная находка Видео
07:38
Смерти от коронавируса можно избежать: ученые нашли способ
07:13
Когда мир утихомирит пандемию: вирусолог дал реалистичный прогноз Видео
06:54
Ситуация катастрофическая: почему врачи выходят на протесты мнение
06:03
"На грани взрыва": большая встряска у Украины еще впереди
05:30
Похмелье после майских: ученые назвали простое средство, как поправить здоровье
05:02
Панический спрос на валюту: эксперты спрогнозировали курс доллара в мае
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять