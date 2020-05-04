Зеленского берут "на слабо": кому выгоден конфликт президента с мэрами

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко / Facebook Анатолия Бондаренко

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко снятием карантина пошел в открытую конфронтацию с президентом. И у этих действий есть объективная составляющая, так как у региональных элит остались нереализованные политические амбици. Случилось так, что в 2012 году они не получили политического представительства, поскольку их место заняли лидеры партий и их клиентелла, в 2014 году вместо них в парламент зашли волонтеры, комбаты и антикоррупционные активисты, а 2019 году страну накрыла зеленая волна.

Поэтому сейчас лишь вопрос времени, когда региональные элиты заявят о том, что им необходимо большее политическое представительство. Потому что та же децентрализация дала региональным элитам совершенно иные материальные возможности, они ощутили себя силой и многие расправили плечи. Но в масштабах страны их политическое влияние несопоставимо с тем, которое у них есть на местах.

Год назад я писал, что региональные элиты так или иначе будут вынуждены создавать свой политический проект.

При этом после истории в Черкассах меня не покидает ощущение, что мы имеем дело с политической технологией. Поскольку тот же мэр Черкасс еще месяц назад ратовал за жесткий карантин, а резко произошла кардинальная смена позиций. Тот же Борис Филатов пугал днепропетровцев 600 могилами, а тут он тоже резко изменил свое мнение, заявив о послаблении карантина.

Понятно, что мэры находятся куда ближе к своим избирателям - они ощущают их недовольство. И так как мэрам осенью избираться, они не хотят сейчас оказаться крайними. Более того, тот же Филатов и Кличко стали активно зарабатывать имиджевые баллы на борьбе с коронавирусом. Наверняка свои имиджевые баллы заработал и Бондаренко.

Читайте такжеЧем закончится война Зеленского с мэрамиЭтот карантинный сепаратизм мэров имеет вполне объяснимые причины. Возможно, с его помощью расшатывают окружение президента. Самого Зеленского при этом показывают слабым, не имеющим команды и не способным на политические действия. То есть, сейчас Зеленского берут "на слабо", откровенно его провоцируя, ведь если он пойдет на жесткие действия – например, против мэра Черкасс возбудят дело, он будет пострадавшим (а у нас любят пострадавших от действий власти). Упустить это – и тогда скажут, что Зеленский слаб. В связи с этим, с радикальными действиями на месте Зеленского я бы повременил, и вместо этого, используя все свои возможности, увеличил бы количество тестов в Черкассах, так как если речь идет об ослаблении карантина, то надо почувствовать его последствия в отдельно взятом городе (раз уж мэр берет на себя ответственность).

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Поэтому вопрос о том, кто сегодня заинтересован в ослаблении президента, остается открытым. Но если эта политическая провокация удастся, то я убежден в том, что осень будет для Зеленского периодом испытаний.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда