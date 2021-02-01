Китай скоро выкупит Украину у Америки

Китай выкупит в США Европу с приложением в виде Украине / Reuters

В деле Мотор Сич Китай и США впервые открыто сошлись на территории Украины. Старая империя одержала верх. Американцам пришлось конкретно побеседовать с Владимиром Зеленским, чтобы тот немедленно наложил санкции на китайских инвесторов в Мотор Сич и, по сути, выкинул Китай из Украины.

С точки зрения собственного самосохранения Зеленский поступил правильно. Сейчас у него не было другого пути, потому что американцы поставили вопрос ребром, а судьба Януковича Зеленского не вдохновляла. Начхав на все, американцы продемонстирровали нам ярчайший пример внешнего управления. Но после государственного переворота, который осуществили демократы, Америка потеряла свою soft power и отныне будет жестко опираться на на голую силу.

Китай проиграл. Сейчас проиграл. Его пряник оказался пока еще менее привлекательным, чем американский кнут. Но в долговременной перспективе США проиграют схватку Китаю за Украину, потому что в долговременной перспективе пряник всегда побеждает кнут.

Америка ничего не может предложить Украине, кроме угроз персональных санкций. То есть ничего, кроме кнута. Денег у Америки нет, а демократия в США приказала долго жить. Точнее, деньги у Америки ещё есть, но это... китайские деньги.

Читайте такжеУкраинцы оплатят миллиардный иск Китая по Мотор Сичи из своего карманаА Китай может купить всю Украину на корню. Это всего лишь вопрос 20-30 млрд долл. Для Китая это - пыль. Для США - уже неподъемная сумма.

И когда-то, когда Китай посчитает, что уже пора, он выкупит Украину у Америки. Но сначала он выкупит Европу, а Украина пойдет обычным приложением к Договору.

На все про все максимум 20 лет. Больше Америка просто не протянет.