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За переход на летнее время украинцы заплатят 2 млрд

Александр Скубченко

глава Жилищного союза Украины

14 марта 2021, 08:48

Если отменить летнее время, то это будет означать сокращение светового дня на один час. И этот час придется оплачивать нам.

Ринат Ахметов купил сыну дом за 2 миллиарда гривен / УНИАН

Экс-депутат Сергей Лещенко рассказал, что олигарх Ринат Ахметов купил сыну дворец в Швейцарии за 2 миллиарда гривен.

Но на самом деле, покупка Ахметовым замка - это никакой не "бабах", как это назвал Лещенко. Никто и так не сомневался, что у Ахметова много денег. Стоит напомнить, что первая встреча Зеленского в статусе президента произошла как раз с Ахметовым, после чего президент громко заявил, что Ахметов будет вкладывать деньги в восстановление Донбасса.

Сам Ахметов это не комментировал никак, зато купил замок во Франции за 200 миллионов евро. Весь прошлый год Ахметов плакался о том, что тарифы занижены и их надо повышать, так как шахты, мол, сидят без денег. Но при этом на зарплаты шахтерам и на возврат долгов денег у Ахметова не оказалось, зато 2 миллиарда на очередной замок сыну - нашлись.

Если отменить летнее время, то это будет означать сокращение светового дня на 1 час. То есть, например, на востоке будет рассветать в 3 ночи, а ночь будет наступать уже в 7 вечера, хотя сейчас самый длинный день заканчивается там в 8-9 вечера. Соответственно, свет по всей стране будет включаться на 1 час раньше и плюс нужен будет дополнительный час на освещение.

Нехитрые подсчеты показывают, что 17 миллионов домохозяйств в стране только на освещение потратят около 2 миллиардов гривен за полгода. Если сюда же добавить наружное освещение в городах и на трассах, то наберется еще большая сумма.

Напомню, что Минэнерго ранее отчитывалось о том, что промышленность Украины стала потреблять меньше электроэнергии. Соответственно, нужно увеличивать этот показатель за счет освещения. Потому все эти разговоры о отмене переводе часов как уходу подальше от Москвы - полный бред. Патриотизмом в нашей стране можно прикрыть любое воровство, но здесь нет никакого здравого смысла и, тем более, пользы для людей.

Единственное, для чего это делается – чтобы отобрать деньги на погашение сверхвысокого тарифа для зеленой энергетики, весомая часть доходов от которой уходит как раз к Ахметову. Так что всё справедливо: людям — тарифы, Ахметову — дворцы.

Александр Скубченко, глава Жилищного союза Украины, специально для Главреда

Ринат Ахметов Владимир Зеленский Сергей Лещенко Александр Скубченко новости Украины
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