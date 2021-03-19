УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Начало новой "холодной войны": почему Байден пересек красную линию

Тарас Березовец

политтехнолог, директор компании BertaCommunications, сооснователь Украинского института будущего

19 марта 2021, 06:55

В ответ на оскорбление Путин будет пытаться играть сразу на нескольких шахматных досках.

Байден
Назвав Путина "убийцей", Байден пересек красную линию / Reuters

То, что президент США Джозеф Байден назвал Владимира Путина "убийцей" в интервью – это вовсе не экспромт, а сознательно сделанное заявление. Этими словами Байден объявил о начале новой "холодной войны" между США и Россией. И реакция Москвы подтверждает тот факт, что она прекрасно понимает, о чем идет речь.

Отзыв российского посла Антонова из Вашингтона, реакция спикера Госдумы РФ Володина, а также истерика других персонажей, которые бросились защищать российского президента – все это говорит о том, что Путин уязвим. Ведь одно дело, когда его называет "убийцей" какой-нибудь российский оппозиционер (условно говоря, Каспаров) или журналисты, и совсем другое – когда его так называет президент единственной сверхдержавы в мире. В политической среде не принято бросаться друг в друга подобными обвинениями. Можно говорить о том, что убийцы – это российские военные или "зеленые человечки", но подобное обвинение в адрес первого лица – это пересечение "красной линии".

Читайте такжеБайден назвал Путина убийцей и теперь у него проблема

Байден пересек эту "красную линию" сознательно. Ярость Байдена была вызвана тем, что американская национальная разведка подтвердила факт вмешательства российской разведки в дела США и доказала причастность Путина к этому, установив, что именно он отдавал приказ о вмешательстве в американские выборы.

Как следствие, нужно ожидать дальнейшего ухудшения отношений США и Российской Федерации. Тремя источниками в Госдепартаменте на следующую неделю уже анонсированы новые антироссийские санкции за вмешательство в выборы. Под них попадет не только Россия, но и Иран, Венесуэла и Куба, т.е. те страны, которые обвинили во вмешательстве на уровне правительства в избирательный процесс.

Россия будет отвечать симметрично там, где она может, провоцируя эскалацию. Но – не против США напрямую, а против их союзников. Соответственно, можно ожидать эскалации против Украины.

Читайте такжеДва сценария: чем закончится скандал между Байденом и Путиным

Также будут предприняты попытки дестабилизировать позиции США в Европе через ряд стран ЕС, в частности, Германию. Ведь проигрыш партии Ангелы Меркель ХДС на местных выборах ослабляет позиции уходящего канцлера и, соответственно, правящей партии Германии. А "зеленые", партия-победитель этих выборов, как левая партия, достаточно лояльны в отношении России.

Поэтому Путин будет пытаться играть сразу на нескольких шахматных досках.

В военном плане он будет наращивать эскалацию в тех регионах, которые оккупированы или где присутствуют российские прокси. А в других регионах он будет действовать через своих политических агентов.

Отзыв российского посла из Вашингтона для консультаций – это хороший показатель уровня дипломатической обеспокоенности в России. В свое время послов отзывали после войны России с Грузией, а впоследствии вообще были разорваны дипломатические отношения, и сейчас Грузия и РФ общаются через Швейцарию. Так что это – очень серьезный знак. Однако, не думаю, что в этом американцы будут "зеркалить" и сейчас отзывать своего посла из России.

Также Россия объявит новые персоны нон-грата, вышлет ряд американских дипломатов.

Кроме того, будет нанесен удар по иностранным агентствам. В частности, российская власть давно "точит зуб" на американские проекты вроде "Радио Свобода". По моей информации, офис "Радио Свобода", который и так платит сумасшедшие штрафы каждый год, будет вообще закрыт в Москве. Возможно, московская редакция переедет в Киев.

Тарас Березовец, политтехнолог, директор компании Berta Communications, сооснователь Украинского института будущего, специально для Главреда

Владимир Путин санкции против России Тарас Березовец Джозеф Байден
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Байден назвал Путина убийцей и теперь у него проблемаБайден назвал Путина убийцей и теперь у него проблема Две причины, почему Украина обреченаДве причины, почему Украина обречена Почему спор о Мотор Сичи – это вопрос жизни и смерти для УкраиныПочему спор о Мотор Сичи – это вопрос жизни и смерти для Украины С помощью Британии Украина заставит Россию "захлебнуться"С помощью Британии Украина заставит Россию "захлебнуться" О чем свидетельствуют новые пленки Суркова-МедведчукаО чем свидетельствуют новые пленки Суркова-Медведчука

Последние новости

07:38
Гороскоп на 19 марта для всех: денежные перемены и рост сексуальности
07:33
Байден случайно "назначил" Камалу Харрис президентом Видео
07:13
Сексуальная ведущая 1+1 засветила грудь на пикантном фото
07:07
Мендель больше не будет вести шоу Взгляд с Банковой Видео
06:55
Начало новой "холодной войны": почему Байден пересек красную линию мнение
Реклама
06:30
После столицы локдаун введут и в Киевской области Видео
06:30
Эксперт предупредил о коллапсе и объяснил неизбежность локдауна в Киеве Видео
06:02
Врачи заметили у COVID-пациентов необычный эффект на ногтях Видео
05:34
День сна в 2021 году: приколы и интересные короткие факты о сне Видео
05:03
Овны: слабые стороны, лучшие партнеры, и что грозит в быту Видео
04:25
В РФ рассказали о зимнем дворце Путина с царскими "понтами" Видео
03:50
Эксперт рассказал, почему России удалось захватить Крым Видео
03:14
Эксперт оценил шансы военного нападения РФ на Украину из-за Крыма Видео
02:28
Как правильно варить цветную капусту: простые рецепты Видео
02:05
Участница Холостяка публично оголила аппетитные формы
01:20
На День ангела Елены поздравления трогательные и красивые открытки Фото
01:06
Названа причина, почему лишний вес возвращается после диеты Видео
00:49
Жданов назвал условие, при котором Европа "задушит Путина"
00:40
В Германии назвали важным сигналом заявление Байдена о Путине-"убийце" Видео
00:19
Перевод часов 2021 отменили или нет: кто и когда переходит на летнее время Видео
Реклама
00:08
Динамо вслед за Шахтером вылетело из Лиги Европы Фото
18 марта, четверг
23:38
Страны ЕС массово возобновляют вакцинацию препаратом AstraZeneca Видео
23:00
Синоптики рассказали, какой ждать погоды украинцам на выходных Видео
22:56
Голубовская бьет тревогу из-за COVID-19 и призвала готовиться к худшему Видео
22:55
Новая канонада магнитных бурь с 18 марта: как пережить Видео
22:47
Сериал Убивая Еву закрывают и назвали время выхода 4 сезона
22:15
В США за "голову" российского агента предлагают кругленькую сумму Видео
22:05
Как "гопническая" дипломатия РФ ответит Байдену на слова о Путине-убийце мнение
22:04
Шахтер с треском вылетел из Лиги Европы Фото
21:48
Сергей Бабкин ответил на слова жены об изменах и показал ее откровенное фото
21:38
СМИ раскрыли секретный план Германии по Северному потоку-2 и Украине Видео
21:23
Сумы берут "тайм-аут", чтобы избежать локдауна Видео
21:20
Тромб в ноге: какие симптомы указывают на опасное состояние Видео
20:58
У Байдена ответили на предложение Путина провести "баттл" Видео
20:52
У Зеленского обрадовались планам США по Украине Видео
20:36
Состоялся релиз финального дополнения для кровавой DOOM Eternal Видео
20:29
Пестициды в продуктах: насколько сильно они подтачивают здоровье Видео
20:14
Владимир Дантес выпустил новый клип Sasha Видео
20:09
В США признались, когда Байден наконец-то позвонит Зеленскому
19:54
Зеленский срочно собирает СНБО - СМИ Видео
Реклама
19:34
Кличко рассказал подробности о локдауне в Киеве с 20 марта Видео
19:33
Square Enix анонсировала новую Life Is Strange и ремастер первой части Видео
19:32
Путин высказался об аннексии Крыма и "щедрых подарках" Видео
19:26
Обещавший "тр*ахнуть маму" представитель Грузии на Евровидении выдал новое заявление Видео
19:13
Путин вызвал Байдена на баттл Видео
18:56
Европейский регулятор принял окончательное решение по AstraZeneca Видео
18:55
Новый геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2 покажут уже на следующей неделе Видео
18:53
Когда отмечаются католическая и православная Пасха и Песах в 2021 году Видео
18:48
В Грузии хотят отказаться от AstraZeneca после того, как препарат спровоцировал кому Видео
18:41
Киркоров в честь захвата Крыма Россией пообещал концерт на полуострове
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять