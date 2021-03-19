Начало новой "холодной войны": почему Байден пересек красную линию

Назвав Путина "убийцей", Байден пересек красную линию / Reuters

То, что президент США Джозеф Байден назвал Владимира Путина "убийцей" в интервью – это вовсе не экспромт, а сознательно сделанное заявление. Этими словами Байден объявил о начале новой "холодной войны" между США и Россией. И реакция Москвы подтверждает тот факт, что она прекрасно понимает, о чем идет речь.

Отзыв российского посла Антонова из Вашингтона, реакция спикера Госдумы РФ Володина, а также истерика других персонажей, которые бросились защищать российского президента – все это говорит о том, что Путин уязвим. Ведь одно дело, когда его называет "убийцей" какой-нибудь российский оппозиционер (условно говоря, Каспаров) или журналисты, и совсем другое – когда его так называет президент единственной сверхдержавы в мире. В политической среде не принято бросаться друг в друга подобными обвинениями. Можно говорить о том, что убийцы – это российские военные или "зеленые человечки", но подобное обвинение в адрес первого лица – это пересечение "красной линии".

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Байден пересек эту "красную линию" сознательно. Ярость Байдена была вызвана тем, что американская национальная разведка подтвердила факт вмешательства российской разведки в дела США и доказала причастность Путина к этому, установив, что именно он отдавал приказ о вмешательстве в американские выборы.

Как следствие, нужно ожидать дальнейшего ухудшения отношений США и Российской Федерации. Тремя источниками в Госдепартаменте на следующую неделю уже анонсированы новые антироссийские санкции за вмешательство в выборы. Под них попадет не только Россия, но и Иран, Венесуэла и Куба, т.е. те страны, которые обвинили во вмешательстве на уровне правительства в избирательный процесс.

Россия будет отвечать симметрично там, где она может, провоцируя эскалацию. Но – не против США напрямую, а против их союзников. Соответственно, можно ожидать эскалации против Украины.

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Также будут предприняты попытки дестабилизировать позиции США в Европе через ряд стран ЕС, в частности, Германию. Ведь проигрыш партии Ангелы Меркель ХДС на местных выборах ослабляет позиции уходящего канцлера и, соответственно, правящей партии Германии. А "зеленые", партия-победитель этих выборов, как левая партия, достаточно лояльны в отношении России.

Поэтому Путин будет пытаться играть сразу на нескольких шахматных досках.

В военном плане он будет наращивать эскалацию в тех регионах, которые оккупированы или где присутствуют российские прокси. А в других регионах он будет действовать через своих политических агентов.

Отзыв российского посла из Вашингтона для консультаций – это хороший показатель уровня дипломатической обеспокоенности в России. В свое время послов отзывали после войны России с Грузией, а впоследствии вообще были разорваны дипломатические отношения, и сейчас Грузия и РФ общаются через Швейцарию. Так что это – очень серьезный знак. Однако, не думаю, что в этом американцы будут "зеркалить" и сейчас отзывать своего посла из России.

Также Россия объявит новые персоны нон-грата, вышлет ряд американских дипломатов.

Кроме того, будет нанесен удар по иностранным агентствам. В частности, российская власть давно "точит зуб" на американские проекты вроде "Радио Свобода". По моей информации, офис "Радио Свобода", который и так платит сумасшедшие штрафы каждый год, будет вообще закрыт в Москве. Возможно, московская редакция переедет в Киев.

Тарас Березовец, политтехнолог, директор компании Berta Communications, сооснователь Украинского института будущего, специально для Главреда