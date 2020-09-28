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Нагорный Карабах в огне: три сценария развития ситуации

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

28 сентября 2020, 08:41

Похоже, Азербайджан готовился к эскалации в согласовании с Турцией.

Нагорный Карабах
В Нагорном Карабахе - эскалация конфликта / Reuters

Между Арменией и Азербайджаном мощная эскалация. В этот раз речь идёт о Нагорном Карабахе.

Что произошло

Минобороны Азербайджана рано утром в воскресенье объявило о полномасштабном наступлении по всей линии фронта.

Формальный повод - артиллерийские обстрелы на линии разграничения. Азербайджанцы винят армян в провокациях и обстреле своих позиций. Армяне считают, что это просто попытка взять реванш, наступление, к которому готовились уже несколько месяцев.

Бои серьёзные. Стороны используют бронетехнику, артиллерию и БПЛА. Обстрелы зафиксированы не только по линии фронта, но и по населённым пунктам, включая Степанакерт - столицу Нагорного Карабаха. Есть жертвы среди мирного населения.

Читайте такжеКак Азербайджан и Армения начали битву за Нагорный КарабахЧто-то понять по потерям сторон невозможно. Слишком густой и токсичный информационный "туман войны". Минобороны Армении заявляет о больших потерях азербайджанцев в живой силе, трёх подбитых танках, двух сбитых вертолётах и трёх уничтоженных БПЛА турецкого производства.

Из всего этого, Минобороны Азербайджана признало лишь один сбитый вертолёт. По их данным, они сумели нанести армянским силам ощутимые потери, и уничтожить 12 ЗРК "Оса". Та же риторика про серьёзные потери в стане врага.

Минкомсвязи Азербайджана ограничило доступ к Интернету на всей территории республики в связи с эскалацией и "во избежание распространения дезинформации".

На территории Нагорного Карабаха объявили военное положение. А в Азербайджане готовятся к выступлению президента Ильхама Алиева с обращением к народу.

Три сценария

Уже сейчас ясно, что эскалация готовилась заранее. Я не верю в то, что такие масштабные манёвры можно проводить вот так, с кондачка. Прежде всего, к этому готовился Азербайджан в согласовании с Турцией. Я уже пару недель читал и слышал в разных источниках о вероятности эскалации.

Среди букета процессов в контексте международной политики, для меня тут ярче всех сияют процессы, связанные с экономически и социально неустойчивым пост-карантинным миром (экономика ухудшается, социалка ухудшается, финансы ни к черту, внутриполитическая повестка обостряется и радикализуется), российско-турецкими взаимоотношениями и турецко-французским противостоянием в нескольких регионах, которое сейчас наблюдается на Ближнем Востоке, в Восточном Средиземноморье, в Северной Африке и даже на Балканах.

Читайте такжеПашинян заявил, что эскалация в Карабахе может выйти за пределы регионаТут три базовых сценария развития ситуации.

Первый - ограниченные территориальные изменения в пользу одной из сторон, в зависимости от хода боевых действий. Тогда бои растянутся.

Второй - быстрый переход к де-эскалации, а стороны заявляют о своей победе.

Третий - полномасштабный конфликт с нулевой суммой и серьёзными изменениями баланса сил. Этот вариант мне кажется маловероятным, так как у сторон недостаточно ресурсной базы, которая позволит обеспечить полную военную победу. Но это не значит, что не кому-то не захочется такой вариант попробовать.

Прямое вмешательство внешних сил в конфликт может привести как к быстрой де-эскалации, так и к затягиванию конфликта, в зависимости от того, какие будут определены тактические интересы этих сил, прежде всего Турции и РФ.

Илия Куса Нагорный Карабах
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