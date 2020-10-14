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Опрос Зеленского похож на аферу

Юрий Бутусов

журналист

14 октября 2020, 10:18

Вместо реального анализа проблем и выработки интеллектуальных решений, украинцам предлагают план подмены проблем.

Зеленский
Зеленский анонсировал опрос на местных выборах/ УНИАН

Опрос Зеленского - это афера, которую законопослушные граждане Украины обязаны сорвать на всех избирательных участках. Цель аферы - отвлечение внимания общества на выборах от реальных болевых проблем, создание ложной повестки для обмана избирателей.

Итак, сегодня президент Владимир Зеленский заявил: "25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в Интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, о чем раньше нас никогда не спрашивали. Пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение".

Все основные вопросы, ради которых избирали Зеленского президентом, и которые будут обсуждаться на избирательных участках провалены:

  • в стране нарастает жестокий экономический кризис, плана по выходу нет;
  • на Донбассе проводится курс на Приднестровский сценарий и прекращение сопротивления, ввели премию за то, чтобы солдаты не стреляли по врагу;
  • Офис президента сорвал спецоперацию по захвату российских террористов и не проводит расследование;
  • вместо реформы правосудия - Офис президента защищает карманные "волчьи" суды;
  • бюджеты местного самоуправления по сути ограблены в интересах Минфина;
  • олигархи усиливают свое влияние на власть, ведь закон не работает;
  • накануне очередной годовщины Майдана Зеленский назначил замглавы своего Офиса Олега Татарова, который участвовал в разгоне Майдана и был одним из ближайших подручных беглого Захарченко и Портнова.

Читайте такжеВ чем главная проблема ЗеленскогоОтвечать на все эти вопросы Зеленский не хочет, ведь это реальные проблемы, за это надо нести реальную ответственность. Поэтому президент собирается придумать вопросы, на которые ему было бы удобно отвечать.

К чему приведет опрос Зеленского?

  1. Опрос Зеленского - незаконный. Законы Украины такого не предусматривают. За полтора году у власти Слуги народа должны были разработать и принять закон о референдумах, но так этого и не сделали. Проводить на избирательных участках какие-либо действия кроме избирательного процесса - запрещено законом.
  2. Опрос Зеленского - это коррупция. Государство может проводить какие-либо организационные решения только в том случае, если на эти цели выделен бюджет. А на опрос Зеленского в бюджете денег нет.
  3. Таким образом, опрос можно провести только вне избирательных участков, и только на деньги неких частных лиц. Но такие опросы и так проводят социологи, для государства они не могут иметь никакого значения, и нельзя называть президентским опросом. Если это будет делать Слуга народа это будет незаконная агитация за одну из политических партий - и повод вызвать полицию или самому сорвать это безобразие.
  4. Чем опрос Зеленского должен отличаться от социологии? Тем, что президенту надо опросить не часть, а всех граждан, кто придет на участки, охват должен быть полным.

А теперь давайте посчитаем, сколько людей и денег надо для опроса Зеленского. У нас около 30 тысяч избирательных участков, на каждом для опроса в течение всего дня большинства избирателей нужна группа подготовленных специалистов, ну как минимум 4 человека - не меньше чем 120 тысяч человек надо привлечь, ведь будет идти поток людей, а ответ на пять вопросов занимает больше времени, чем поиск двух позиций в бюллетенях.

Сотрудников для опроса надо где-то нанять и подготовить. Социологи будут работать на выборах в этот момент, да инет у нас столько социологов. Даже если считать, что все эти люди, которые проведут опрос на участках, пройдут подготовку, тренинги и отработают всего за 100 долларов на человека. Всеукраинский опрос на всех участках, потянет, таким образом, по самым скромным оценкам, на 12 миллионов долларов. Из бюджета на такое тратить нельзя, в бюджете не предусмотрено. Так кто же пообещал Зеленскому заплатить за этот опрос такие огромные деньги? Только кто-то из самых крупных олигархов. И как мы понимаем, все это будет бесплатно для Зеленского ин е бесплатно для государства и налогоплательщиков - олигарху дадут возможность отбить эти деньги многократно.

Вывод - инициатива Зеленского про опрос - это со всех точек зрения еще одна афера. Афера незаконная, которую в случае попытки ее реализации каждый законопослушный гражданин обязан сорвать. Деньги на эту аферу даст кто-то из спонсоров действующей власти - и расплатятся с ним коррупцией за наш счет. Вместо реального анализа проблем и выработки интеллектуальных решений, Зеленский снова хочет устроить на выборах очередной рекламный трюк, и продать людям не план решения проблем, а план подмены проблем своими новыми репризами.

Владимир Зеленский Юрий Бутусов опрос Зеленского
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