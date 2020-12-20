Пенсии для украинцев в 2021-м - подготовка стариков к земле

пенсия, пенсионер 01 / УНИАН

Не так страшен черт, как украинская пенсия.

Опция для пенсионеров "станет лучше" в нашей реальности вообще не просматривается на следующий 2021 год. Для этого нет ни денежных ресурсов, ни предпосылок (размер дотации из госбюджета для Пенсионного фонда в 2021 году составит 195,4 млрд гривен). Есть лишь одни ожидания.

В принципе, наши политики научились продавать самое дорогое – это ожидания пенсионеров.

Но это уже совсем за гранью, смотрите, как вырастет минимальная пенсия в 2021 году:

с 1 января 2021 года минимальная пенсия составит 1 769 грн.;

с 1 июля – 1 854 грн.;

с 1 декабря – 1 934 гривны.

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И, конечно же, всю эту мизерную индексацию съест инфляция. Честно скажу, не представляю, как старики живут на эти копейки. Ведь за эту так называемую пенсию можно только один раз поесть в дешевом ресторане, а потом весь месяц пить воду из-под крана. Поэтому пенсионеры массово недоедают – иммунитет ослабевает, хронические болезни обостряются. А пенсионных денег на лекарства тоже нет, как и нет ничего, чтобы оплатить очень дорогие коммунальные услуги.

Словом, даже черт не знает, что готовят Слуги народа украинским пенсионерам на следующий 2021 год.