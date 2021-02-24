УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Почему санкции против Медведчука могут Зеленскому вылезти боком

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
24 февраля 2021, 10:28

Президент повторяет путь Ющенко, только в гораздо худших исходных условиях. Рано или поздно за временный "хайп" придется платить.

Зеленский
Владимир Зеленский повредит своим рейтингам и сделает политическую ситуацию в Украине менее стабильной / УНИАН

Юридическое обоснование санкций против Медведчука хромает по всем фронтам. Потому будут еще и суды, и связанная с ними тягомотина.

Во-первых, многие активы записаны на брата Медведчука. Во-вторых, нет юридического основания, на котором бы вводились эти санкции – хотя власть ссылается на какие-то расклады СБУ, все равно это внесудебная расправа.

Для Зеленского это опасно тем, что сейчас он похайпит на этой теме, получит поддержку патриотической общественности, но политические дивиденды получит вряд ли. Порошенко все равно останется лидером этой части электората. Зеленскому удастся откусить от этого пирога максимум 2%, что никак не решит его проблем.

Порошенко поддержал введение санкций против Медведчука, но сам воздерживался, поскольку понимал, что юридическое основание для подобных санкций – очень слабое. СНБО – это консультативный орган, и его решения не имеют прямой юридической силы. Президент своим указом согласовал решение СНБО, введя в действие решение о санкциях. Но – при этом власть обошла судебную систему: доказательств нет, уголовных дел нет, но власть стала "махать шашкой" и вводить санкции. Все это очень напоминает сталинские тройки…

Порошенко понимал последствия такого решения, а потому не стал переходить "красные линии". А Зеленский дерзнул и теперь все ведущие политические игроки в Украине очень напряглись: не ясно ведь, кто станет следующим после Медведчука, и что еще взбредет в голову власти.

Судя по заявлениям Данилова, им может хватить ума затеять пересмотр итогов приватизации, национализации и т.д. Однако такими шагами Зеленский создаст себе дополнительные проблемы, а не получит выгоды.

Читайте такжеКак Зеленский доказал всем, что он далеко не "бубочка"

Зеленскому следовало вводить санкции против Медведчука год назад, когда у него был колоссальная поддержка населения и высокий рейтинг доверия. Сейчас у него войны на всех фронтах: не понятна позиция Запада в отношении Украины, украинцы бунтуют из-за роста тарифов, рейтинги власти падают.

Зеленский повторяет путь Ющенко, только в гораздо худших условиях. Если Ющенко хотя бы понимал, где можно петлять, то нынешние ребята ловят хайп на пустом месте, не получая при этом ничего.

Введенные против Медведчука санкции не будут иметь особых последствий для политической силы, членом которой он является, так как у ОПЗЖ есть лидер – Юрий Бойко, есть и дружественные телеканалы. В каком-то смысле для Бойко санкции против Медведчука даже на руку, поскольку таким образом он избавляется от достаточно сильного конкурента, который всегда вел свою собственную игру, и ему было сложно что-либо возразить.

Владимир Зеленский Виктор Медведчук Тарас Загородний Санкции против Медведчука
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Зеленский выпил озверинаЗеленский выпил озверина Санкции против Медведчука: 7 главных выводовСанкции против Медведчука: 7 главных выводов Порошенко струсил и начал вытаскивать "скелеты" Зеленского из шкафаПорошенко струсил и начал вытаскивать "скелеты" Зеленского из шкафа Как Зеленский доказал всем, что он далеко не «бубочка»Как Зеленский доказал всем, что он далеко не "бубочка" Как Порошенко цинично предал своего партнера МедведчукаКак Порошенко цинично предал своего партнера Медведчука
Следующий материал

Последние новости

11:37
Украинцев на выходных ждут плюсовая температура и снегопады
11:33
Анатолий Анатолич готовится стать отцом третий раз
11:32
Слуга народа резко обошла в рейтинге партий ОПЗЖ и ЕС Видео
11:15
Чем здоровые легкие отличаются от легких курильщика Видео
10:57
Социологи озвучили новый президентский рейтинг Зеленского Видео
Реклама
10:57
В СНБО объявили о хакерской атаке из России, аналогичной удару по Solarwinds в США Видео
10:55
Нафтогаз обнародовал цену на газ для населения на март Видео
10:49
Ксения Мишина смешным видео подтвердила участие в Липсинк баттл на 1+1 Видео
10:28
Почему санкции против Медведчука могут Зеленскому вылезти боком мнение
10:15
Стало известно условие отправки школьников на дистанционное обучение Видео
10:15
На украинцах испытают новую индийскую вакцину от коронавируса - Степанов Видео
09:53
Россия в ООН разразилась резким обвинением в адрес Украины Видео
09:46
Иран "запутывал следы" в деле о крушении Боинга МАУ - докладчик ООН Видео
09:45
У Поляковой снова обвалился потолок после шикарного ремонта Видео
09:43
Подробный лунный календарь на март 2021 года: оживление "вампиров" и воплощение мечты
09:39
В ВОЗ спрогнозировали сроки окончания пандемии COVID-19 Видео
08:38
Вакцинация от коронавируса в Украине с 24 февраля: кого ждет бесплатная прививка Видео
08:38
Гороскоп на 24 февраля для всех: защита свыше, притяжение удачи и одиночество Видео
08:36
Коронавирус в Украине "проснулся": за сутки госпитализировали более 3 тысяч человек Видео
08:35
Индийско-украинский вояж Степанова обернулся фарсом и провалом мнение
Реклама
07:40
Украина перешла на адаптивный карантин Видео
07:10
"Хороша!": Монеточка без трусиков показала откровенное фото
07:02
Протесты на Банковой за Стерненко: десятки задержанных и пострадавших Видео
06:51
Путин приступил к поглощению Беларуси мнение
06:29
Неотразимые юбки с запахом взволнуют всех в 2021 году Фото Видео
06:14
Календарь магнитных бурь на март 2021: дни, когда надо беречь голову Видео
06:00
Психолог раскрыла секрет правильной ссоры Видео
05:34
Когда полнолуние в феврале 2021, чего опасаться и чем заняться: прогнозы астрологов Видео
05:20
Эксперт предупредил, как Россия попытается "сбить" Зеленского Видео
04:50
Как избавить организм от желания съесть сладкое Видео
04:24
Маски для волос в домашних условиях для роста и восстановления Видео
04:22
Позитив признался, что оказался в смертельной опасности на съемках
03:44
Симптомы опухоли головного мозга: родителей предупреждают о пропущенных жизненно важных показателях
03:07
Появились подробности съемок сериала по игре Twisted Metal
02:32
"Знойная красотка": дочь Славы разделась на пошлом фото
02:05
Что за напитки нужно пить людям при угрозе диабета - совет медика Видео
01:09
Журналист назвал время снятия санкций ЕС с Табачника и Арбузова Видео
00:38
На Буковине из-за коронавируса на две недели усилили карантин Видео
00:19
Когда будет Прощеное воскресенье в 2021 году и как правильно просить прощение Видео
00:16
Синоптики рассказали, чего ждать от погоды до конца февраля Видео
Реклама
23 февраля, вторник
23:46
У Байдена сделали заявление о новых санкциях против России Видео
23:42
Бавария разгромила Лацио, а Челси одолел Атлетико - Лига Чемпионов Фото
23:03
Зеленский собрался вместе с военными вакцинироваться от коронавируса Видео
22:59
Ночь огня в Киеве: одновременно пылает два здания
22:23
На Банковой сторонники Стерненко устроили штурм, начались задержания Видео
22:20
В МОЗ назвали области, которые наиболее "потерпают" от COVID-19
22:05
Политолог рассказал, как санкции против Спортмастера повлияют на Украину Видео
22:03
Болит плечо: причины, симптомы и факторы риска Видео
21:49
Язва на языке: причины появления и болезни Видео
21:44
В Сети появились новые слухи о GTA 6, включая дату релизу Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять