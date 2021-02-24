Почему санкции против Медведчука могут Зеленскому вылезти боком

Владимир Зеленский повредит своим рейтингам и сделает политическую ситуацию в Украине менее стабильной / УНИАН

Юридическое обоснование санкций против Медведчука хромает по всем фронтам. Потому будут еще и суды, и связанная с ними тягомотина.

Во-первых, многие активы записаны на брата Медведчука. Во-вторых, нет юридического основания, на котором бы вводились эти санкции – хотя власть ссылается на какие-то расклады СБУ, все равно это внесудебная расправа.

Для Зеленского это опасно тем, что сейчас он похайпит на этой теме, получит поддержку патриотической общественности, но политические дивиденды получит вряд ли. Порошенко все равно останется лидером этой части электората. Зеленскому удастся откусить от этого пирога максимум 2%, что никак не решит его проблем.

Порошенко поддержал введение санкций против Медведчука, но сам воздерживался, поскольку понимал, что юридическое основание для подобных санкций – очень слабое. СНБО – это консультативный орган, и его решения не имеют прямой юридической силы. Президент своим указом согласовал решение СНБО, введя в действие решение о санкциях. Но – при этом власть обошла судебную систему: доказательств нет, уголовных дел нет, но власть стала "махать шашкой" и вводить санкции. Все это очень напоминает сталинские тройки…

Порошенко понимал последствия такого решения, а потому не стал переходить "красные линии". А Зеленский дерзнул и теперь все ведущие политические игроки в Украине очень напряглись: не ясно ведь, кто станет следующим после Медведчука, и что еще взбредет в голову власти.

Судя по заявлениям Данилова, им может хватить ума затеять пересмотр итогов приватизации, национализации и т.д. Однако такими шагами Зеленский создаст себе дополнительные проблемы, а не получит выгоды.

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Зеленскому следовало вводить санкции против Медведчука год назад, когда у него был колоссальная поддержка населения и высокий рейтинг доверия. Сейчас у него войны на всех фронтах: не понятна позиция Запада в отношении Украины, украинцы бунтуют из-за роста тарифов, рейтинги власти падают.

Зеленский повторяет путь Ющенко, только в гораздо худших условиях. Если Ющенко хотя бы понимал, где можно петлять, то нынешние ребята ловят хайп на пустом месте, не получая при этом ничего.

Введенные против Медведчука санкции не будут иметь особых последствий для политической силы, членом которой он является, так как у ОПЗЖ есть лидер – Юрий Бойко, есть и дружественные телеканалы. В каком-то смысле для Бойко санкции против Медведчука даже на руку, поскольку таким образом он избавляется от достаточно сильного конкурента, который всегда вел свою собственную игру, и ему было сложно что-либо возразить.