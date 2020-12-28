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Почему Украине необходима всеобщая мобилизация

Аркадий Бабченко

Российский журналист, военный репортер

28 декабря 2020, 10:13

Украина обязательно построит свой Цахал или Кайтселиит, при одном взгляде на который желание попробовать его на прочность отпадет.

Мобилизация
Украине нужна всеобщая мобилизация / Reuters

Я вот никак не пойму - а что не так со всеобщей мобилизацией? Ну, да, если Россия вдруг решит завоевать всю Украину - придется проводить всеобщую мобилизацию. Или у кого-то есть какие-то другие варианты? Или за Украину вместо украинцев должен воевать кто-то другой? Кто? Бельгийцы? Испанцы? Евреи? Кто?

Израиль всеобщая мобилизация на случай новой войны не парит, он так вообще все семьдесят лет живет, и мужчины и женщины, и юноши и девушки, Швейцарию не парит - и только в воюющей Украине вдруг волна неприятия поднялась.

Замсекретаря СНБО Сергей Кривонос говорит, что это невозможно и население не обучено. Но в четырнадцатом оно тоже было не обучено. Набирали, обучали, отстояли. Шесть волн мобилизации прошло. И никакого другого рецепта на случай полномасштабного вторжения не существует. Вот нету его. Не способна маленькая профессиональная армия остановить вторжение. Её задача - сдержать первый прорыв, замедлить первую волну наступления - и дать время как раз на развертывание этой самой мобилизации, обучение, боевое слаживание.

И никак по-другому не будет и не может быть.

Читайте такжеТурция намекает Украине на силовое решение проблемы ДонбассаТо, что главнокомандующий слабо себе представляет схему действий, никак не отменяет неизбежности её применения в реальности.

Опять же, Кривонос говорит, что нет работы с населением, нет обучения, нет мотивации.

Вот это - одна из моих претензий к Петру Порошенко. Неуделение достаточного внимания институту резервистов - на мой взгляд, это просчет. В ситуации, когда над страной с трех сторон нависает поехавший головой оркостан - это, по-моему, не верное решение. Которое лежит в сфере обороны, а, значит, в сфере компетенции и ответсвенности президента.

Израильский вариант наиболее полно гарантирует суверенитет и независимость Украины. Ездить, изучать, перенимать, внедрять. Переведение страны на рельсы военной жизни. Всеобщая воинская обязанность. Обязанность хранения оружия дома. Резерв и каждые год-два призыв на неделю-другую для поддержания навыков. Территориальная оборона, обучение населения владению оружием и культура обращения с оружием и его хранением.

Но Порошенко решил оградить страну от войны, не впускать её в жизнь каждого гражданина, каждой семьи. По-моему, у него это получилось. И, по-моему, это ошибочная стратегия.

И вот, оказывается, через семь лет, когда президент гипотетически говорит, что в случае биг-барабума воевать придется всем, это вызывает волну негодования и на поверхность всплывает тот факт, что страна не готова, не способна и не может.

Читайте такжеУкраина оказалась на пороге грандиозного шухераСтратегия "ты ничего не понимаешь", "мы не такие", "не надо нас учить" и "мы и так лучше всех на свете" один раз уже привела страну к катастрофе, немцы тогда пытались воевать за Украину, но потом сказали "да нам-то нафиг это надо, нехай сын Петлюры воююет", плюнули и ушли. Мне кажется, из этой ситуации неплохо бы сделать выводы. Вот нету ни у какого Поля де Бенуа из Брюгге желания воевать за Кропивницький, если за него не будут воевать сами жители Кропивницького.

Никакое НАТО в этом случае не спасет.

Либо в обществе формула "в случае чего мы все как один берем оружие в руки идем защищать свободу и независимость своей Родины" становится железобетонной аксиомой по умолчанию в настройках - либо ничего не будет. И можно опять сливать воду.

И это неизбежно произойдет. Это очень хорошо, что в обществе происходит сейчас эта дискуссия. Потому что даже и она маленькими шажочками, по чуть-чуть, но подталкивает к осознанию необходимого.

Украина обязательно построит свой Цахал (Армия обороны Израиля - ред.) или Кайтселиит (добровольческое военизированное формирование в Эстонии - ред.). При одном взгляде на который желание попробовать его на прочность отпадет. У неё просто нет другого выхода.

мобилизация вторжение России Аркадий Бабченко
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