УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Порошенко породил монстра, который начал жрать его самого

Экс-президент создал систему преследования политических оппонентов. К счастью для него, эта же система не способна карать настоящих преступников.

Сергей Гайдай

Политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком

2 июля 2020, 08:46публикуется на языке оригинала
петр порошенко
Петр Порошенко на митинге под судом, где ему избирали меру пресечения / Главред

Дивлюся я новини з мітингом на підтримку Петра Олексійовича, на всі ці хороводи з транспарантами по центру Києва навколо суду, на його запальний виступ і думаю що вся ситуація з кримінальним переслідуванням Петра Олексійовича - це його горе і це - його щастя.

Чому горе?

Тому що вся нинішня українська правоохоронна система - це справа його рук. Він приймав участь в її створенні не тільки 5 років свого президентства, а ще і до цього, коли займав віщі щаблі державних посад. А отримавши її у спадок від попередників він її тільки розбудовував. Призначав туди своїх прокурорів, суддів інших силовиків. І будував її не як систему яка стоїть на варті Закону, гарантує безпеку мирних громадян, не як систему яка забезпечує невідворотність покарання злочинців, а як систему переслідування своїх політичних опонентів і всіх, кого він вважав загрозою собі і своїй владі. За що боровся - на те і напоровся.

Читайте такжеУголовные дела против Порошенко начинают раскалывать украинское обществоВи пригадуєте щоб при його президенстві за грати сів Медведчук? Чи хтось з олігархів? Зато до буцигарні відправляли Корбана, Савченко, Рубана, Саакашвілі. Всіх хто критикував Порошенко. Ця система налаштована саме на політичне переслідування. Вона не може покарати справжніх злочинців. І це щастя Петра Олексійовича.

Чому щастя?

То му що Петро Олексійович справжній злочинець, і тому ця система неспроможна його покарати. Особливо враховуючи, що там досі його люди на багатьох посадах. І хто ж тепер його посадить?

Хоча був би Порошенко справжнім політиком, він би мріяв про тюремну камеру. По-перше: і книгу був би час написати, і по-друге: дочекатися того часу, коли його на руках винесли б з тюрми після провалу Зеленського. Головне щоб не на візочку і ні на сцену Майдана.

Бо кожний справжній політик повинен за ідею посидіти у тюрмі і щоб не втрачати часу - написати книгу про свою боротьбу.

Сергей Гайдай Петр Порошенко новости Украины и мира
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:47
Коронавирус в Украине пересек новую "красную линию"
08:46
Порошенко породил монстра, который начал жрать его самого мнение
08:40
Курс доллара и курс евро резко добавили в цене
08:18
Отставка Смолия: названо имя возможного кандидата на пост главы НБУ Видео
08:06
Как повлияет на курс гривни отставка Смолия: эксперты озвучили худший сценарий
07:31
Россия проголосовала за обнуление сроков Путина
07:01
Коронавирус в Украине и мире 2 июля: COVID-19 поставил новый антирекорд
06:55
Как Украина могла быстро закончить войну на Донбассе мнение
06:31
"Соски торчат": Светлана Лобода завела поклонников откровенным фото
06:02
Когда Рада примет закон об игорном бизнесе: в Слуге народа назвали дату
05:50
Тихий убийца коронавируса: ученые сделали неожиданное открытие Видео
05:27
Названы подтвержденные группы риска для заражения COVID-19
04:55
Иван Купала в 2020 году – когда отмечать и почему он самый мистический Видео
04:30
Всплеск заболеваемости коронавирусом: эксперт раскрыла причины Видео
04:02
"В реках нет воды": эколог рассказал, кто виноват в обмелении украинских водных артерий
03:22
Глобальное мировое перемирие на фоне COVID-19: в Украине рассказали об инициативе ООН
02:59
Болит печень: симптомы, причины, лечение
02:17
Как лучше понять мужчин - 15 особенностей мужской психики
01:38
Ученые назвали главную опасность молока для тела человека
00:53
Ученые разработали новый метод лечения проблем со зрением
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять