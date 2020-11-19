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Путин проглатывает от Эрдогана просто всё

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

19 ноября 2020, 10:13

Кремль сдает позиции вблизи своих границ, причем в последнее время этот процесс принимает все более обвальный характер.

Путин,Эрдоган
Эрдоган навязал свои правила игры бункерному "геостратегу" / kremlin.ru

Российские и турецкие военные будут участвовать в операциях по обеспечению безопасности людей в Нагорном Карабахе. Об этом в среду, 18 ноября, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с послом Нидерландов в Баку.

Кремль, как обычно, пытается скрыть за банальной ложью свой очередной провал - буквально неделю назад Песков категорически отрицал в принципе отправку турецких военных, теперь же это - "внутренняя процедура" Турции.

Пожалуй, на этом тему о проникновении и закреплении Турции на Кавказ в качестве полноправного субъекта политики можно считать закрытой. Кремль сдает позиции вблизи своих границ, причем в последнее время этот процесс принимает все более обвальный характер. В образующуюся пустоту немедленно входят другие игроки, продвигая свои собственные проекты, каждый из которых дополнительно ухудшает и без того катастрофическое положение путинского режима. Турция рвется в Среднюю Азию, и значит - российское положение и там уже начинает находиться под угрозой. Если учесть, что связность страны висит на тоненькой ниточке буквально нескольких мостов через Волгу и таком же хлипком транспортном коридоре в сторону Сибири и Дальнего Востока, встает вопрос о способности Кремля в самом ближайшем будущем контролировать две трети территории страны.

Не сомневаюсь, что телевизор и продажные "эксперты" объяснят вообще что угодно. Но факт остается фактом - провал на Кавказе откликнется ростом кризисных проявлений - и на Северном Кавказе, и в Средней Азии, и в Зауралье.

Бездари и недоучки, проездившие на соревнования вместо получения системных знаний, после чего прыгающие по карьерным ступеням с огромными и ничем не оправданными пробелами в опыте управления, привели страну к предсказуемому финалу. Точнее, подводят к нему.

Турки, в отличие от кремлевских, хорошо знают, чего хотят и главное - для чего хотят. Поэтому они из раза в раз создают все более безвыходные ситуации для "партнера", из которых просто нет выхода. Если в 15 году Путин еще изображал возмущение и даже пытался Читайте такжеЭрдоган устроил потеки веществ по лицу "партнера"-Путинаимитировать ответ на действия Турции, то сегодня Кремль просто глотает всё, что делает Эрдоган, причем не всегда даже успевает сформулировать свою публичную позицию, как ее снова приходится корректировать.

Буквально за 10 дней завершения войны в Карабахе официальная точки зрения кремлевских изменилась раза три-четыре. Вначале было презрительное замечание про турок - их тут не стояло, после чего начались спешные консультации и переговоры, в ходе которых раздавалось все более жалкое блеяние про уровень турецкого военного вмешательства на Кавказ. Теперь точки расставлены - хотят в Кремле или нет, но турки будут проводить миротворческую операцию. Успеете - с вами. Не успеете - и самостоятельно проведут.

Слабый и бездарный диктатор, прячущийся в бункере, и не собирающийся оттуда вылазить, просто не успевает не то что реагировать, а даже осмысливать происходящие событий. Когда единственным твоим очным собеседником в подвале является старина Паркинсон, неудивительно, что провалы становятся хроническими.

Могу повторить только то, что становится уже, пожалуй, предельно очевидным - чем дольше это существо и его окружение будут находиться у власти, тем с большим числом катастрофических проблем придется столкнуться любому новому режиму "после Путина". Вполне возможно, что скоро наступит (если еще не наступила) точка невозврата - то есть, в любом сценарии и при любой власти число накопленных проблем будет заведомо превосходить возможности по их разрешению. И тогда придется идти на крайне жесткие решения - отступать, сдавать часть во имя сохранения оставшегося целого. Но даже эти решения тоже имеют свою собственную точку невозврата.

новости России Нагорный Карабах Владимир Путин Ильхам Алиев Реджеп Тайип Эрдоган Новости Турции новости Армении новости Азербайджана Конфликт в Нагорном Карабахе
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