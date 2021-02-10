Алексей Навальный / пресс-служба Мосгорсуда

Вместо уличных акций Леонид Волков из ФБК Навального предложил провести невнятный флеш-моб: выйти из подъезда во двор и посветить в небо фонариком. Предложение, мягко говоря, озадачивающее. Но логика в нём, конечно, есть. Структура Навального так и не смогла стать организующей силой протеста.

Повестка же самого ФБК уже давно исчерпала себя. Фактически фильм посмотрела четверть населения России и еще 10 процентов знакомы с его содержанием. При этом практических сдвигов в восприятии Путина не произошло - те, кто его поддерживал, продолжают это делать, те, кто категорически против Путина, ничего нового для себя не увидели. Каста воров, захватившая государственную власть и приватизировавшая государство - да, мы уже все в курсе. Вы нас убедили. Что дальше?

А дальше людям предлагают выйти и посветить фонариками. Что означает только одно. "Оппозиция" готова обозначать себя в качестве таковой, но не способна предложить проект сноса режима. А без этого любые претензии на власть выглядят несколько уныло.

Читайте такжеПочему в России затихли митинги в поддержку НавальногоПока можно констатировать: проектного выхода из катастрофы не предвидится. Режим в любом сценарии будет демонтирован, у него просто нет ни одного сценария, в котором он может быть трансформирован без разрушения. А без трансформации он обрушится по причине стремительной деградации управления. Сложные системы (управление столь большой страной - это достаточно сложная система) обладают высокой степенью устойчивости как раз за счет своей сложности и возможности перераспределять критические "напряжения" между дееспособными подсистемами в ходе деградации. Но это же диалектически является и слабым местом сложной системы — когда обрушение всё-таки начнется, остановить его будет практически невозможно.

И в этом смысле режим Путина прямым ходом идет к краху. Террор, который сейчас вводится явочным порядком, может отсрочить крах, замедлить его, но ненадолго. Обрушение в таком случае произойдет еще более быстрыми темпами и с гораздо более тяжелыми последствиями.

Проектный снос путинского режима, безусловно, более щадящий в плане последствий. Он дает шанс на относительно управляемый переход к чему-то более устойчивому. Но в том и закавыка, что пока такого проекта нет. Нет ни у кого. А значит - вероятность стихийного сценария крайне велика со всеми негативными его последствиями. Вплоть до полной дезинтеграции страны.

В любом случае ФБК демонстрирует, что у него за душой нет ничего. Если у кого-то на этот счет есть какие-то иллюзии, то с ними есть смысл прощаться побыстрее. Ребята делают хорошее дело - разоблачают воров и уголовников. Но это, пожалуй, и всё.