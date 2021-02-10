УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Режим Путина прямым ходом идет к краху

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

10 февраля 2021, 08:28

Вероятность стихийного сценария крайне велика.

Алексей Навальный
Алексей Навальный / пресс-служба Мосгорсуда

Вместо уличных акций Леонид Волков из ФБК Навального предложил провести невнятный флеш-моб: выйти из подъезда во двор и посветить в небо фонариком. Предложение, мягко говоря, озадачивающее. Но логика в нём, конечно, есть. Структура Навального так и не смогла стать организующей силой протеста.

Повестка же самого ФБК уже давно исчерпала себя. Фактически фильм посмотрела четверть населения России и еще 10 процентов знакомы с его содержанием. При этом практических сдвигов в восприятии Путина не произошло - те, кто его поддерживал, продолжают это делать, те, кто категорически против Путина, ничего нового для себя не увидели. Каста воров, захватившая государственную власть и приватизировавшая государство - да, мы уже все в курсе. Вы нас убедили. Что дальше?

А дальше людям предлагают выйти и посветить фонариками. Что означает только одно. "Оппозиция" готова обозначать себя в качестве таковой, но не способна предложить проект сноса режима. А без этого любые претензии на власть выглядят несколько уныло.

Читайте такжеПочему в России затихли митинги в поддержку НавальногоПока можно констатировать: проектного выхода из катастрофы не предвидится. Режим в любом сценарии будет демонтирован, у него просто нет ни одного сценария, в котором он может быть трансформирован без разрушения. А без трансформации он обрушится по причине стремительной деградации управления. Сложные системы (управление столь большой страной - это достаточно сложная система) обладают высокой степенью устойчивости как раз за счет своей сложности и возможности перераспределять критические "напряжения" между дееспособными подсистемами в ходе деградации. Но это же диалектически является и слабым местом сложной системы — когда обрушение всё-таки начнется, остановить его будет практически невозможно.

И в этом смысле режим Путина прямым ходом идет к краху. Террор, который сейчас вводится явочным порядком, может отсрочить крах, замедлить его, но ненадолго. Обрушение в таком случае произойдет еще более быстрыми темпами и с гораздо более тяжелыми последствиями.

Проектный снос путинского режима, безусловно, более щадящий в плане последствий. Он дает шанс на относительно управляемый переход к чему-то более устойчивому. Но в том и закавыка, что пока такого проекта нет. Нет ни у кого. А значит - вероятность стихийного сценария крайне велика со всеми негативными его последствиями. Вплоть до полной дезинтеграции страны.

В любом случае ФБК демонстрирует, что у него за душой нет ничего. Если у кого-то на этот счет есть какие-то иллюзии, то с ними есть смысл прощаться побыстрее. Ребята делают хорошее дело - разоблачают воров и уголовников. Но это, пожалуй, и всё.

новости России Владимир Путин Алексей Навальный ФБК Эль Мюрид
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Кто толкнул Зеленского на обострение с ПутинымКто толкнул Зеленского на обострение с Путиным Почему в России затихли митинги в поддержку НавальногоПочему в России затихли митинги в поддержку Навального Зеленский может получить шанс говорить с Путиным на равныхЗеленский может получить шанс говорить с Путиным на равных Украинцев ждут африканские зарплаты и безработицаУкраинцев ждут африканские зарплаты и безработица Почему отключение каналов Медведчука не поможет УкраинеПочему отключение каналов Медведчука не поможет Украине
Следующий материал

Последние новости

08:42
Гороскоп на 10 февраля для всех: жизненный перелом, дорогие грехи и деловая карусель
08:37
Снежный "армагеддон" парализовал Киев: введено оперативное положение
08:28
Режим Путина прямым ходом идет к краху мнение
08:25
У Байдена раскрыли планы по переговорам Трампа и Путина – Politico Видео
08:04
СМИ узнали о планах по отставке Разумкова: назван кандидат на пост спикера Рады Видео
Реклама
07:22
В Украине бушует непогода: синоптик предупредил о новых снегопадах и гололеде Видео
07:05
Jerry Heil топлес показала обольстительное селфи в зеркале
06:35
Мужчина открыл огонь в больнице в США: есть жертвы и раненые
06:30
Электронная очередь в детский сад: как это работает и что надо знать Видео
06:01
В Минобразования рассказали, как сделают старшую школу профильной
05:20
"Денежные кризисы и провалы": астролог предупредил, чью жизнь будет штормить Видео
05:00
Какие продукты помогут убрать упадок сил - ответ экспертов Видео
04:30
Сергей Бабкин после операции на глазу появился на публике Видео
03:55
Хороший завтрак может помочь похудеть и зарядиться энергией, но есть нюанс Видео
03:21
Эксперт подсчитал, во сколько Украине обойдется временное укрепление гривни
02:48
Тарифы на тепло и горячую воду "заморозили" - Шмыгаль Видео
02:15
В моду на весну-лето 2021 входит эффектный голубой макияж глаз - фото Фото Видео
01:42
Эксперты объяснили, что полезного можно узнать из порнофильмов
01:42
Подливал слюну c COVID-19 в чай: турок разработал коварный план по убийству босса
01:19
Через Днепр построят мост. Строить будут турки за 11 млрд
Реклама
00:56
Сенат подтвердил законность импичмента Трампу: что ждет экс-президента Видео
00:55
Шакет – самый горячий тренд весны 2021: с чем носить рубашку-жакет Фото Видео
00:30
Сретение 2021: без чего нельзя уходить из храма и другие приметы Видео
00:18
Кравчук сделал громкое заявление о дерзких действиях России на Донбассе Видео
00:04
Самая красивая модель в мире Белла Хадид устроила откровенную фотосессию в ванной
00:01
Уход из эфира 112 Украина, NewsOne и ZIK катастрофически скажется на ОПЗЖ – эксперт Видео
09 февраля, вторник
23:50
В Украине заговорили о веерных отключениях электроэнергии: власти сделали заявление Видео
23:18
Врач рассказал, что защитит от вируса лучше масок Видео
23:00
Тука спрогнозировал, что устроит Путин на Донбассе из-за санкций против "каналов Медведчука" Видео
22:57
Перекраска автомобиля: за что можно получить штраф
22:32
Снегопады атакуют Украину с новой силой: синоптики предупредили о новом коллапсе Видео
22:30
Как записать видео с экрана на смартфоне или компьютере: топ лучших программ
22:27
Возле горнолыжного курорта во Франции разбился вертолет, есть жертвы
22:11
Новолуние в феврале 2021 года: когда встретить год Быка, и какие занятия – лучшие
22:08
Синоптик спрогнозировала Украине "весну" в феврале Видео
21:55
Посол Украины в Грузии высказался о резких словах Саакашвили
21:37
Боррель выступил с резким заявлением в адрес России и анонсировал новые санкции Видео
21:19
Комаровский назвал опасные лекарства от кашля для детей
21:19
"*банн*е грязные рты": Кива набросился на тех, кто критиковал его за судимость секретарши Видео
20:45
Знаменитая гоночная серия Forza Horizon наконец-то доберется до Steam Видео
Реклама
20:36
Эксперт предупредил украинцев о новом росте цен на продукты Видео
20:27
Скандальный глава КСУ сдал свои полномочия и лишился госдачи Видео
20:10
Необычные туфли на массивной подошве врываются в моду на весну-лето Фото
19:57
Евровидение 2021: Украина не попадает в 20-ку лучших
19:57
Врач рассказал, сколько лет прибавляет 15 минут тренировки в день Видео
19:54
В НАТО обнадежили заявлением о членстве Украины в Альянсе Видео
19:40
Столтенберг резко обратился к России из-за Украины Видео
19:32
СМИ узнали главную причину закрытия NewsOne, ZIK и 112 Украина Видео
19:28
Гибель Коби Брайанта: выяснилось, почему разбился легендарный баскетболист
19:23
Масло корицы связали с увеличением и супер бьюти-трендом Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять