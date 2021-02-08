"Секта" Путина катастрофически уменьшилась из-за фильма о дворце в Геленджике / Reuters

Почти 20% россиян изменили свое отношение к главе Кремля Владимиру Путину после выхода фильма о "дворце Путина" в Геленджике. Причем среди них есть как те, чье отношение к президенту России ухудшилось, так и те, кто, напротив, стал относиться к нему лучше.

Выход фильма о роскошном особняке в Геленджике не повлиял на мнение большинства россиян о президенте Владимире Путине, следует из данных опроса "Левада-центра". При этом 77% опрошенных нисколько не изменили свое отношение к Путину. Хуже о Путине стали думать 17% респондентов, а 3% — наоборот, стали лучше о нем думать.

По данным центра, фильм "Дворец для Путина" посмотрели 26% взрослого населения страны, еще 10% знакомы с его содержанием, но не видели его, 32% слышали о нем, но не знают подробностей, 31% респондентов ничего не слышали о фильме.

Из тех, кто одобряет деятельность президента, "Дворец для Путина" посмотрели 18% респондентов, а из тех, кто не одобряет, — 43%.

Поверили ли фильму россияне?

Среди опрошенных в возрасте 18-24 года 59% считают, что информация из фильма похожа на правду, а 23% уверены в ее правдивости.

Среди респондентов старше 55 лет 49% считают неправдой данные в фильме.

В целом же 33% из тех, кто видел фильм, знает содержание или слышал о нем, уверены, что данные расследования — неправда, 38% назвали информацию правдивой, но отметили, что сложно оценить достоверность обвинений, 17% опрошенных уверены в правдивости расследования.

Почти треть опрошенных (29%) считают, что Путин никогда не злоупотреблял властью, а 24% уверены, что даже если эти обвинения правдивы, при нем Россия стала жить лучше, еще 17% уверены, что президент виновен в злоупотреблениях.

В опросе принимали участие 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающие в 137 городах России.

Дворец Путина – о чем сообщалось ранее: