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Накануне большого шухера: чем закончится история с санкциями против Козака

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

3 февраля 2021, 14:18

Президент Владимир Зеленский до конца не понимает, какие процессы запустил, заблокировав каналы Медведчука.

Зеленский
После указа Зеленского о блокировании 112, NewsOne и ZIK Украина оказалась на пороге "большого шухера" / president.gov.ua

Зеленский принял историческое решение – о блокировке телеканалов Медведчука и введении персональных санкций против его соратника Тараса Козака. Это решение будет иметь далеко идущие последствия, поскольку приведет к серьезному витку политической напряженности в Украине.

Медведчук и ОПЗЖ теперь начнут играть на повышение ставок и пытаться мобилизовать свой электорат. И за Медведчука наверняка вступится Россия.

Отыграть ситуацию назад уже не получится. Таким шагом он подписался под однозначную смычку с американцами, и дальше ему придется жать на педаль газа до конца.

Данное решение неминуемо повлечет за собой эскалацию ситуации на Донбассе. И это на фоне, когда обе стороны демонстрировали недовольство "Минском".

Плюс в ОРДЛО на днях провели большой хурал с участием российских "пропагандонов", на котором речь шла об объединении "ЛНР" и "ДНР", то есть создании куцей и обгрызенной "Новороссии". Это – результат борьбы между ГРУ и ФСБ за контроль над ОРДЛО – над огромными потоками и большими возможностями, которые дает нелегальный статус региона. С одной стороны, этот хурал не имеет долгосрочных последствий, потому что Кремль отмалчивался по этому поводу, но с другой – российские госструктуры вплотную занимаются этим процессом.

Читайте такжеЗа отключение каналов Медведчука Зеленский расплатится президентским кресломНедовольство "Минском" находило свое отражение и в пустых переговорах ТКГ, и в заявлении Зеленского в интервью американскому каналу НВО. Речь идет о заявлении, в котором Зеленский признал, что нет никакого прогресса, ситуация зависла, Россия срывает принятие компромиссных решений, а потому нужно пригласить США, в частности, Джозефа Байдена, в "Минск". Однако в рамках существующей конструкции это нереалистично, а в рамках расширенной – россиянам это ни к чему.

В случае, если начнется обострение ситуации на Донбассе, игра пойдет по-другому. И Украина получит возможность открыто признать, что "Минск" не выполняется, что Москва его, по сути, развалила, и более тесно прижаться к Штатам. У Зеленского не остается возможностей для маневра.

При этом россияне будут всячески поддерживать Медведчука. И ему эта ситуация позволит объединить под своими знаменами все пророссийские силы.

Впрочем, уже в недалеком будущем заблокированные каналы могут вернуться в эфир. Поскольку, по словам юристов, вполне можно найти зацепки, которые позволят отменить данное решение СНБО. Потому вполне возможно, что эти каналы включат вновь.

Читайте такжеЗеленский сделал сильный шаг, главное теперь - не отступатьВ любом случае, Зеленский четко обозначил, что идет на конфликт. В таких условиях ему придется что-то решать и со своим окружением в ОПУ. Ведь возникает вопрос – как на это все отреагирует, например, Татаров. Будет странно, если Зеленский будет проводить такую политику, а Татаров и прочие подобные ребята останутся в ОП. Зеленскому придется существенно перетрусить свое окружение и усилить эффективность своей команды в условиях открытого конфликта с Медведчуком.

Сейчас Зеленский разыграл примерно такую же партию, как и с роспуском парламента сразу после победы на выборах. Такие неожиданные шаги ломают сложившийся баланс, позволяя президенту чувствовать себя на коне и формировать новую ситуацию.

Хотя, уверен, Зеленский сам до конца не понимает, какие процессы он запустил, и что эти процессы могут привести к его падению. Он может закончить, как Голобородько в сериале – потерять власть. Ведь теперь поднимется новая волна общественно-политического и экономического кризиса в Украине, причем в более жесткой плоскости, а у Зеленского не так много ресурсов для маневра и устойчивости.

Кроме того, теперь история с введением украинских санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи" заиграла новыми красками – она отлично ложится в логику сближения с американцами. Это решение было принято именно тогда, когда в России посадили Навального, и весь Запад начал критиковать Путина за этот шаг.

Складывается впечатление, что шаг с "Мотор Сичью" был тщательно продуман – на него решились именно в момент, когда у Запада будет резко негативная публичная позиция относительно действа вокруг Навального. А шаг относительно "Мотор Сичи" выглядит, как солидарность с Западом и решение на пользу американцев.

Зеленский, похоже, сейчас пытается привлечь внимание Вашингтона и сказать: "Эй, Байден! Смотри, мы – свои. Сложилась ситуация, на которую вы не можете не реагировать".

Теперь любые действия России относительно Украины будут рассматриваться в логике углубляющегося кризиса между Россией и Западом. И у Киева появляется возможность сильнее прижаться к американцам.

Но – если дальше не захромает реализация, и если не получится, как обычно: когда замыслы были грандиозные, а последствия – ничтожные.

Так что мы накануне большого шухера, который может иметь серьезные международные последствия, поскольку ситуация на Донбассе может обостриться.

Тяжело прогнозировать дальнейшее развитие событий в Украине. Но для Зеленского это – Рубикон, который определит, досидит ли он до конца, а также обозначит, как вообще будет разрешаться кризис в Украине. Ближайшие дни и месяцы в Украине будут очень и очень нескучными.

Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего

СМИ Владимир Зеленский досрочные выборы Виктор Медведчук телеканалы война на Донбассе Юрий Романенко Джозеф Байден
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