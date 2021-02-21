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Санкции против кума Путина ввели. Что дальше?

Аркадий Бабченко

Российский журналист, военный репортер

21 февраля 2021, 10:10

Главный вопрос - что последует за введением санкций против кума Владимира Путина.

путин медведчук
Чем ответит Путин на санкции против Медведчука

Блокировка пророссийский каналов - это просто великолепно. Без всяких "но". Наложение санкций против Виктора Медведчука - послабее, но тоже отлично. Поддерживаю обеими руками и ногами.

Всё же, как по мне, это уже вопросы прошлого. Это то, что надо было сделать еще семь лет назад. Все свое негативное влияние они за это время уже успели использовать. Весь запас яда, который могли вкачать в Украину - уже вкачали. И насколько могли разложить, разложили. Догнали - окей, отлично, хорошо. Но кардинально на ситуацию уже не влияет. Расклад сил полностью устоялся, откровенной ваты примерно пятнадцать процентов, откровенной активной проукраинской прозападной прослойки примерно тридцать пять процентов. И сдвинуть эти показатели в ту или иную сторону можно теперь лишь незначительно. Хоть возвращай "Одноклассники", хоть блокируй "Ньюзван".

Но, повторюсь, безусловно поддерживаю. По крайней мере, теперь вопрос "а какого черта у вас самих" - больше не стоит. А на международной арене это важно.

Читайте такжеСанкции против Медведчука: 7 главных выводовТо, что заблокировали поставки в ОРДЛО, тоже прекрасно, хотя ситуацию это не переломит.

По крайней мере, теперь есть чувство, что во главе страны действительно государственные деятели.

Не ясно, правда, как долго это продлится, потому что аплодисменты скоро закончатся, а дальше Владимир Александрович откроет очередной опрос центра Разумкова, и увидит, что перетекания проукраинской части электората к нему так и не произошло, а проросийская часть стала ненавидеть его еще больше, и процент в строчке "Если бы выборы были прямо сейчас, я бы проголосовал за Зеленского" - не выросли ни на йоту, а лишь уменьшились - но то такое.

Проклятый вопрос не в этом.

Санкции, конечно, здорово, но если есть уже доказательства государственной измены и спонсирования терроризма - почему этот человек еще не арестован и не в тюрьме? Одного Медведчука можно было бы сразу обменять на всех крымских татар, за полчаса, влет.

Вот тогда я бы действительно бросал чепчики в воздух.

Но даже и это не вопрос. Вопрос вот в чем.

Россия, скорее всего, ответит. Не обязательно, но скорее да, чем нет. Как - я не знаю. Судя по тому, что она вообще, в принципе, не умеет отвечать никак иначе, кроме "а я вам сейчас всем пи@ды дам" - что-нибудь в этом роде и стоит ждать.

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Потому что разовые акции - это замечательно, но есть ли у вас стратегия? Это только начало, или мы видели уже весь балет?

Вы начинаете игру - вы уверены, что способны её продолжить и довести до победы?

Владимир Зеленский Виктор Медведчук Аркадий Бабченко Санкции против Медведчука
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