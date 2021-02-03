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Тимошенко метит в премьеры, но держит козырь в рукаве

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

3 февраля 2021, 08:27

Главная цель заявлений Тимошенко о коалиции с партией Зеленского - в продвижении себя на пост премьера ради будущих президентских выборов.

Тимошенко
Юлия Тимошенко / УНИАН

Глава Батькивщины Юлия Тимошенко заявила о возможном создании коалиции со Слугой народа.

Тимошенко, как опытный политик, прекрасно понимает, что завтра уже может быть поздно. Сейчас, в силу конфликта внутри фракции Слуги народа, монобольшинство может пошатнуться и ему нужна некая точка опоры. Батькивщина вполне подходит для этой задачи - учитывая тот факт, что фракция Тимошенко достаточно дисциплинированная и организованная, то она могла бы помочь Слуге народа увести ситуацию от досрочных выборов. Ведь эта партия всегда позиционировала себя как социал-демократическая и могла бы смикшировать неприятный осадок от целого ряда ошибок, допущенных "слугами", которые с либеральным размахом принялись добивать остатки социалистического государства.

Говоря откровенно, у Слуги народа нет человека с опытом работы в кризисных ситуациях. Им, в случае коалиции, могла бы стать Тимошенко, но Юлию Владимировну в Слуге народа закономерно побаиваются, так как она, по их убеждению, может подмять всё под себя.

В то же время, Тимошенко уже была премьер-министром и сейчас она тоже действует с прицелом на среднесрочную перспективу. Наверняка она будет принимать участие в следующих президентских выборах, но для этого ей нужно находиться в фокусе внимания и быть одной из ключевых фигур. А должность премьер-министра для этого подходит как нельзя лучше. Для кого-то кресло премьера может стать электрическим стулом, но ЮВТ к этому не привыкать. Ведь нынешняя экономическая ситуация - это хорошая стартовая площадка.

Потому премьерское кресло для Тимошенко - цель номер один.

Недавняя переписка Тимошенко и главы ОП Андрея Ермака, которая мелькала в СМИ, лишь подтверждает наличие коммуникации на предмет взаимодействия. Став им, она может взяться за решение тарифных проблем - для этого у нее в команде есть Алексей Кучеренко, который мог бы вплотную заняться этим вопросом, так как аграрные и жилищно-коммунальные вопросы - это базовые программные интересы Батькивщины.

Читайте также"20 лет политических переобуваний": Зеленский жестко потроллил ТимошенкоНо личные отношения (тут стоит вспомнить недавние слова Зеленского о переобувании со скоростью гепарда, явно адресованные к Тимошенко) не стоит путать с политической необходимостью. Несмотря на коммуникацию, у партий присутствуют разночтения - как известно, Слуга народа лоббировала легализацию игорного бизнеса, а Тимошенко выступала против него и считает, что этот вопрос нужно выносить на референдум. Аналогичная ситуация с легализацией каннабиса. В вопросе земли у двух партий диаметрально противоположные точки зрения. И, если по ним не будет достигнут консенсус, то тогда Тимошенко может задействовать план "Б" и актуализировать вопрос референдума, допустим, по земле, ведь даже сбор подписей по этому вопросу могут привлечь внимание общества не только к политической сфере, но и к ее фигуре.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

Владимир Зеленский Батькивщина Юлия Тимошенко Слуга народа Андрей Золотарев новости Украины Андрей Ермак
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