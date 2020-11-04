УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Трамп vs Байден: какой президент будет выгодней Украине

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
4 ноября 2020, 10:40

Во всех американских элитах сложился антироссийский консенсус, и выборы этого не изменят.

Выборы в США-2020
США не грозит гражданская война, они справятся с любым кризисом / GettyImages

Все разговоры о грядущих масштабных протестах в США после выборов – это рассказы демократов в чисто советском стиле. Вся пресса, симпатизирующая Демпартии, не соблюдает никаких стандартов журналистики и "мочит" Трампа, рассказывая разнообразные небылицы. Однажды демократы, действуя таким образом, уже проиграли. Если дальше так будет продолжаться, не исключено, что они проиграют и во второй раз.

Столкновения и протесты на улицах американских городов будут – и если проиграет Байден, и если проиграет Трамп. Ведь обе стороны готовятся к протестам. Масштабы протестов будут зависеть от того, как отреагируют и как будут справляться правоохранительные институты Соединенных Штатов. В любом случае, я бы за США не переживал – они как-то справятся.

Кроме того, акции протестов после выборов точно не переплюнут по масштабам акции Black Lives Matters. США – это устойчивая демократия, и у них выработаны механизмы, которые позволяют соблюдать баланс. К тому же, в Штатах проработаны все возможные варианты сценариев. Так, например, прозвучало заявление спикера парламента – мол, "если что, президента мы выберем в Конгрессе". Потому я уверен, что американцы найдут выход из любого кризиса.

Читайте такжеТрамп будет цепляться за власть до последнегоТак что никакая гражданская война США не грозит. Гражданская война возникает, когда одна часть общества совершенно не согласна с другой, и между ними настолько непреодолимые противоречия, что приходится выяснять отношения с помощью оружия. Но у американцев есть демократические механизмы, с помощью которых они могут все преодолеть.

Для Украины после выборов в США ничего принципиально не изменится, потому что антироссийский консенсус сложился во всех американских элитах. Однако Трампа я считаю более продуктивным с точки зрения реальной помощи Украине. Я не был в восторге от демократической администрации, которая де-факто и допустила аннексию Крыма и агрессию России против Украины. По сути, демократами было введено эмбарго на поставки оружия в Украину, которое сохранялось до 2017 года и поддерживалось Европой, хотя Украина не была под санкциями и ни в чем не была виновата.

Читайте такжеСША на пороге новой Гражданской войныТрамп же дал конкретику: Штаты предоставили Украине оружие, "Джавелины", катера, совместные учения и т.д. Кроме того, вопрос с Северным потоком-2 решился именно при Трампе: администрация Трампа ввела такие санкции, которые не позволили России достроить этот газопровод.

Хотя, возможно, демократы изменились и будут более жесткими, нежели республиканцы…

Да, безусловно, и у Трампа, и у Байдена раньше было немало серьезных проблем из-за Украины. Однако не думаю, что это заставит их держаться подальше от нашей страны в случае победы. Хотя, конечно, каждый из них будет помнить об этих историях, особенно господин Байден.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда

Дональд Трамп Гражданская война Тарас Загородний Джозеф Байден выборы в США президентские выборы в США
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

11:38
Протесты в Вашингтоне: начались столкновения с полицией, есть первые задержанные
11:30
Украине светит еще одна зона карантина: журналистка узнала запреты Видео
11:28
​Трамп или Байден: когда объявят результаты выборов в США​​ Видео
11:27
Богдан объяснил, почему ему страшно за Зеленского
11:24
Битва Трампа и Байдена: в США назвали главную интригу в ключевых штатах Видео
Реклама
10:59
Авторы Days Gone рассказали об особенностях версии игры для PS5 Видео
10:48
Астрал 5 - появились подробности съемок нового фильма
10:44
Врачи назвали крупу, которая продлевает жизнь Видео
10:40
Трамп vs Байден: какой президент будет выгодней Украине мнение
10:26
Степанов рассказал, когда в Украине утвердят карантин выходного дня Видео
10:19
Трамп заявил о победе на выборах и намерен биться за результат в Верховном суде США Видео
10:18
Хакеры нанесли финальный удар по новому блокбастеру Ubisoft Видео
10:05
Гороскоп на 4 ноября 2020 года для всех: судьбоносные знакомства и залог успеха Видео
09:53
Супермодель полностью разделась в протест избранию Трампа
09:43
Коронавирус в Украине установил три рекорда за сутки Видео
09:28
Возле Белого дома начались массовые протесты против Трампа Видео
09:21
Выборы президента США: Трамп захватил лидерство в ключевых штатах Видео
09:21
Нынешний КС - это плохо. Но его разгон превратит нас в Россию мнение
09:19
Коронавирус в Киеве установил рекорд и пересек новую "красную линию"
08:48
Пенсия за выслугу лет - кто из украинцев потерял на нее право
Реклама
08:25
Баку готов остановить войну в Карабахе - Алиев Видео
08:14
Когда закончится пандемия коронавируса: ученый дал прогноз
08:11
Локдаун в Украине уничтожит остатки малого и среднего бизнеса мнение
08:07
Байден и Трамп обратились к своим сторонникам
07:33
Выборы президента США: опубликованы свежие результаты Видео
06:55
Шансы 60 на 40: эксперт спрогнозировал, кто победит на выборах в США
06:54
США на пороге новой Гражданской войны мнение
06:28
Мы это любим: модные тренды, которые всегда будут горячими
06:27
Трамп перегнал Байдена по числу голосов американцев Видео
06:09
Рада разрешила украинцам менять отчества в документах Видео
05:59
Первые результаты выборов в США: кто лидирует
05:51
Как удалить аккаунт Инстаграм и как восстановить: простые способы
05:23
Гороскоп на ноябрь 2020 года: астролог посоветовал, чем заняться Видео
05:05
Ученые обнаружили еще одно последствие Covid-19 для организма
05:00
Шантаж Рады со стороны КСУ: в Слуге народа пригрозили суду ответным ударом Видео
04:23
С Днем иконы Казанской Божьей Матери – поздравления и живые картинки
03:57
Самый модный и красивый осенний маникюр на короткие ногти - фото Фото
03:50
Участница Танців з зірками без белья снялась в образе вампирши Фото
03:19
Батат: названы удивительные преимущества сладкого овоща Видео
02:47
Ученые нашли новое влияние видеоигр на ум человека
Реклама
02:22
Ученые рассказали об опасности COVID-19 для беременных
02:20
Дипломат рассказал, как действовать Украине после выборов президента США Видео
02:03
Гороскоп на 5 ноября для всех: день гульни и тревожное предвидение Видео
01:39
Участница Топ-модели показала грудь на дерзком фото
01:18
Первые экзит-полы показали, о чем мечтают американцы
01:09
Врач объяснила, как Украина опростоволосилась с первым локдауном Видео
01:03
Дожди не спасли Крым: оккупанты "готовятся к худшему" Видео
00:59
Врач назвала реальное число больных коронавирусом в Украине Видео
00:53
Врач назвал самые ужасные ошибки при подозрении на коронавирус Видео
00:51
Авторы Call of Duty: Black Ops Cold War отправят игроков в самое сердце Советского Союза Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять