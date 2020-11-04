Трамп vs Байден: какой президент будет выгодней Украине

США не грозит гражданская война, они справятся с любым кризисом / GettyImages

Все разговоры о грядущих масштабных протестах в США после выборов – это рассказы демократов в чисто советском стиле. Вся пресса, симпатизирующая Демпартии, не соблюдает никаких стандартов журналистики и "мочит" Трампа, рассказывая разнообразные небылицы. Однажды демократы, действуя таким образом, уже проиграли. Если дальше так будет продолжаться, не исключено, что они проиграют и во второй раз.

Столкновения и протесты на улицах американских городов будут – и если проиграет Байден, и если проиграет Трамп. Ведь обе стороны готовятся к протестам. Масштабы протестов будут зависеть от того, как отреагируют и как будут справляться правоохранительные институты Соединенных Штатов. В любом случае, я бы за США не переживал – они как-то справятся.

Кроме того, акции протестов после выборов точно не переплюнут по масштабам акции Black Lives Matters. США – это устойчивая демократия, и у них выработаны механизмы, которые позволяют соблюдать баланс. К тому же, в Штатах проработаны все возможные варианты сценариев. Так, например, прозвучало заявление спикера парламента – мол, "если что, президента мы выберем в Конгрессе". Потому я уверен, что американцы найдут выход из любого кризиса.

Читайте такжеТрамп будет цепляться за власть до последнегоТак что никакая гражданская война США не грозит. Гражданская война возникает, когда одна часть общества совершенно не согласна с другой, и между ними настолько непреодолимые противоречия, что приходится выяснять отношения с помощью оружия. Но у американцев есть демократические механизмы, с помощью которых они могут все преодолеть.

Для Украины после выборов в США ничего принципиально не изменится, потому что антироссийский консенсус сложился во всех американских элитах. Однако Трампа я считаю более продуктивным с точки зрения реальной помощи Украине. Я не был в восторге от демократической администрации, которая де-факто и допустила аннексию Крыма и агрессию России против Украины. По сути, демократами было введено эмбарго на поставки оружия в Украину, которое сохранялось до 2017 года и поддерживалось Европой, хотя Украина не была под санкциями и ни в чем не была виновата.

Читайте такжеСША на пороге новой Гражданской войныТрамп же дал конкретику: Штаты предоставили Украине оружие, "Джавелины", катера, совместные учения и т.д. Кроме того, вопрос с Северным потоком-2 решился именно при Трампе: администрация Трампа ввела такие санкции, которые не позволили России достроить этот газопровод.

Хотя, возможно, демократы изменились и будут более жесткими, нежели республиканцы…

Да, безусловно, и у Трампа, и у Байдена раньше было немало серьезных проблем из-за Украины. Однако не думаю, что это заставит их держаться подальше от нашей страны в случае победы. Хотя, конечно, каждый из них будет помнить об этих историях, особенно господин Байден.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда