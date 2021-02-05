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У Зеленского появился шанс стать настоящим президентом Украины

Александр Кочетков

политический аналитик

5 февраля 2021, 06:49

Решительность Владимира Зеленского, настигшая его аж в середине второго президентского года, выглядит искусственной.

Зеленский
Зеленский пошел в наступление на Медведчука/ УНИАН

Вне сомнений, выключив телеканалы Виктора Медведчука из эфира, президент Зеленский сделал очень важный и решительный шаг. Который многое поменяет — и в стране, и вокруг нее, и для Владимира Зеленского лично.

В этой ситуации не просматривается ничья — должна победить или одна, или другая сторона. Более того, не просматривается и позиционная игра — события будут развиваться стремительно по нарастающей в рамках конфронтационного сценария.

Понятно, что Медведчук начнет судиться. Причем, шансы его выиграть суды весьма велики. Что делать в таком случае? Игнорировать решения судов? Но тогда система рискует пойти вразнос. Потому что если не будет пусть коррумпированной, но официальной системы правосудия, то спорящие сейчас в судах бизнесмены и политики перейдут к вооруженным разборкам.

Еще один риск — внешнеполитический капкан.

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Однако нынче Владимиру Зеленского уже не на кого списывать стагнацию мирного процесса. А ничего, кроме мира на смертельных для Украины кремлевских условиях, Кремль ему предлагать не намерен. И что теперь? Референдум от отказе от Донбасса? И скатиться в плотно заполненную Петром Порошенко нишу псевдопатриотизма? А насколько мы готовы к эскалации военных действий на Донбассе?

Резкий шаг президента уже породил раскол в его команде — Дмитрий Разумков явно не хочет испытывать судьбу на президентском корабле. Но брожения и метания продолжатся, особенно, если окажется, что четкого плана действий наперед у окружения президента нет. Начинать войну с Разумковым вдобавок к войне с Медведчуком — а по силам ли? ВАЗ же хочет повышения рейтинга, а не его ухода в ноль.

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Похоже, он воспринял Джозефа Байдена как старшего брата, который всегда заступится за мальчика со скрипочкой, которого обижает дворовая шпана. Но Штаты — вовсе не бескорыстный заступник. Уж скорее, они организованная группировка, которая, конечно, защитит от кремлевской шпаны, но в ответ потребует массу услуг, том числе, сомнительных и опасных. И на то, что в конечном итоге станется с Владимиром Зеленским, Штатам плевать. Интересно, ВАЗ задумывался об этом?

А вообще-то он — редкостный везунчик. Потому что у него опять появился шанс стать настоящим президентом Украины. Или же не досидеть до конца первого срока, при этом угробив страну. Но чтобы избежать второго варианта, ВАЗу надо иметь ответы на все заданные вопросы. И не только на них.

Владимир Зеленский Медведчук телеканалы Александр Кочетков
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