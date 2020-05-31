УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Украина ходит по кругу и с каждым кругом становится все хуже и хуже

Алексей Давиденко

Бизнесмен, политик, экс-депутат Киевсовета от БЮТ и УДАР.

31 мая 2020, 07:34

В следующий раз разборки с огнестрелом могут проходить не в Броварах, а под стенами Верховной Рады.

Бровары, перестрелка
Бровары, перестрелка / Нацполиция

Они говорят: "У нас нет денег на поддержку экономики в кризис", "Мы не можем доплачивать безработным", "У нас нет возможности делать льготы бизнесу"

Но маршруты пригородных автобусов на сотни миллионов гривен решают на вооружённых разборках, а не на открытых и прозрачных тендерах. Вот тебе на доплаты врачам. Кому заносят? Но бурштин как добывали в обход бюджета так и добывают. Вот тебе на выплаты безработным. Кому заносят? Но фирмы по доставке грузов без оформления продолжают в обход таможни возить, что хочешь. А это сотни миллионов гривен не оплаченных в бюджет. Вот тебе на поддержку предпринимателей. Кому заносят? Но игорный бизнес как не был легализирован, так до сих пор и не платит ничего. А моему сыну в Ютюб каждые пять минут идёт реклама Космолота и Париматча. Вот тебе на медицину. Кому заносят?

Таких примеров десятки.

Схемы в энергетике, схемы в налоговой, схемы в дорожном строительстве.

Так кому заносят те деньги, которых так не хватает сейчас на доплаты врачам, на поддержку безработицы, на льготы для бизнеса - со всех этих сотен схем? Год уже.

Кому за янтарь?

Кому за маршрут?

Кому за Роттердам?

Кому за контрабанду?

Кому за онлайн казино?

Читайте такжеЗеленский, хватит валять дуракаЯ не верю, что имея абсолютную власть, свою Верховную Раду, свой Кабмин, своих губернаторов и своих силовиков нельзя навести порядок с добычей, с налоговой, с таможней, с игоркой - значит несут на самый верх.

Мы тупо ходим по кругу и с каждым кругом становится все хуже и хуже.

Какие б*ядь инвесторы - вы новости посмотрите.

Сегодня.

Бандитская разборка в Броварах за рынок перевозок и вам кажется, что этот колокол не по вам. Но завтра ведь 100 вооружённых бойцов могут прийти в ОП, в ВР, в Кабмин. И это может быть уже не мелкая шпана из Винницы, а люди, которые устанут ждать обещанных рабочие мест, обещанных реформ, обещанных посадок и обещанных трёх друзей без рук.

Вы думаете Велюр ерунда?! Вы нассали всем в глаза, сделали вид, что не беда и все это дружно проглотили. Но ведь следующий такой Велюр может стать последней искрой. И полиция ведь может не успеть вовремя приехать. И защитить будет некому. ДумайТе.

Алексей Давиденко новости Украины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:07
Трамп перенес саммит "большой семерки" и хочет на нем видеть Путина
07:34
Украина ходит по кругу и с каждым кругом становится все хуже и хуже мнение
07:29
Коронавирус в Украине и мире: сколько человек заболели и умерли на 31 мая Видео
06:48
Чудові привітання з Днем ангела Юлії – листівки та побажання словами
06:32
Астролог посоветовал, как в июне не стать жертвой "кидалова"
06:19
"Угроза катаклизмов": названы самые катастрофические периоды июня
06:10
Украине грозит судьба Италии: врач дал мрачный прогноз насчет пандемии COVID-19 Видео
05:54
Выбросить и забыть: вещи, которые дико портят фигуру - фото Фото
05:51
Стрижки 2020 – названы 8 модных женских стрижек на лето: фото
05:20
Гороскоп всех знаков Зодиака на 1 июня: неожиданный доход и крупное везение Видео
05:03
День Юлии 2020 – поздравления и красивые открытки с Днем ангела Юлии
04:41
Календарь магнитных бурь на июнь 2020 – даты и как защититься Видео
04:22
Собак научили обнаруживать зараженных COVID-19 по запаху
03:40
"Утечка секрета и распад семьи": астролог назвал непрушников июня
03:03
Почему болит голова: причины и виды боли Видео
02:30
Рекордная жара: климатологи шокировали прогнозом на лето-2020 Видео
01:57
Когда Украину снова накроет пылевой бурей – прогноз синоптика
01:49
Эксперт озвучил рекомендации по планированию летнего отдыха в Украине
01:33
С Днем блондинок – поздравления в картинках и красивые слова
01:21
Эксперт пояснил, как SpaceX запуском ракеты "похоронила" Роскосмос Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять