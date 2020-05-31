Украина ходит по кругу и с каждым кругом становится все хуже и хуже

Бровары, перестрелка / Нацполиция

Они говорят: "У нас нет денег на поддержку экономики в кризис", "Мы не можем доплачивать безработным", "У нас нет возможности делать льготы бизнесу"

Но маршруты пригородных автобусов на сотни миллионов гривен решают на вооружённых разборках, а не на открытых и прозрачных тендерах. Вот тебе на доплаты врачам. Кому заносят? Но бурштин как добывали в обход бюджета так и добывают. Вот тебе на выплаты безработным. Кому заносят? Но фирмы по доставке грузов без оформления продолжают в обход таможни возить, что хочешь. А это сотни миллионов гривен не оплаченных в бюджет. Вот тебе на поддержку предпринимателей. Кому заносят? Но игорный бизнес как не был легализирован, так до сих пор и не платит ничего. А моему сыну в Ютюб каждые пять минут идёт реклама Космолота и Париматча. Вот тебе на медицину. Кому заносят?

Таких примеров десятки.

Схемы в энергетике, схемы в налоговой, схемы в дорожном строительстве.

Так кому заносят те деньги, которых так не хватает сейчас на доплаты врачам, на поддержку безработицы, на льготы для бизнеса - со всех этих сотен схем? Год уже.

Кому за янтарь?

Кому за маршрут?

Кому за Роттердам?

Кому за контрабанду?

Кому за онлайн казино?

Читайте такжеЗеленский, хватит валять дуракаЯ не верю, что имея абсолютную власть, свою Верховную Раду, свой Кабмин, своих губернаторов и своих силовиков нельзя навести порядок с добычей, с налоговой, с таможней, с игоркой - значит несут на самый верх.

Мы тупо ходим по кругу и с каждым кругом становится все хуже и хуже.

Какие б*ядь инвесторы - вы новости посмотрите.

Сегодня.

Бандитская разборка в Броварах за рынок перевозок и вам кажется, что этот колокол не по вам. Но завтра ведь 100 вооружённых бойцов могут прийти в ОП, в ВР, в Кабмин. И это может быть уже не мелкая шпана из Винницы, а люди, которые устанут ждать обещанных рабочие мест, обещанных реформ, обещанных посадок и обещанных трёх друзей без рук.

Вы думаете Велюр ерунда?! Вы нассали всем в глаза, сделали вид, что не беда и все это дружно проглотили. Но ведь следующий такой Велюр может стать последней искрой. И полиция ведь может не успеть вовремя приехать. И защитить будет некому. ДумайТе.