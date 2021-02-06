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Украинцев ждут африканские зарплаты и безработица

Юрий Гаврилечко

Экономический эксперт

6 февраля 2021, 10:02

Европейские зарплаты Украине не грозят из-за сырьевой модели экономики.

деньги,валюта
Украине не светят европейские зарплаты / УНИАН

Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль амбициозно заявил, что в ближайшие 10 лет, до 2030 года, уровень средних зарплат может приблизиться к европейскому, в частности, соседних Польши или Словакии.

Напомню, что ранее Украине уже обещали, что через 10 лет мы будем жить, как в Польше, еще через какое-то время – как в Франции и ряд других чудес. Сейчас правительство почему-то снова берет за образец Польшу, но в нынешних реалиях такое сравнение – очередная ненаучная фантастика.

Украина в последнее время активно деиндустриализовалась. Единственное, что нас поддерживало в более-менее вменяемом состоянии – это агросектор, да и то, только за счет продажи сырья (зерна и семян подсолнечника). На этом все, и потому, с такой структурой производства, как сейчас мы можем обеспечить работой и деньгами не более 5-7 миллионов человек.

Читайте такжеВ 2021 году Украину ждет кризис с выплатами зарплат и пенсий – экспертКроме того, достичь хоть какого-то позитивного экономического результата нам мешает отсутствие, с одной стороны, адекватной социально-экономической политики, а с другой – вообще какой-либо политики по развитию государства. Потому в ближайшие 10 лет мы даже теоретически не сможем приблизиться к уровню Польши – это невообразимая фантастика, такого попросту никогда не произойдет.

Единственное, что нас ждет – падение до уровня беднейших африканских стран, на котором мы рискуем остаться на неизвестное время.

Потому что, как показала практика 30 последних лет, украинцы с удовольствием голосуют за одни и те же политические проекты, которые реализуют одну и ту же политику: "Давайте что-то продадим, чтобы нам стало лучше". Но так не бывает. Потому что все ресурсы имеют свойство заканчиваться, и для того, чтобы что-то создавать, нужно, на основании имеющихся ресурсов, увеличивать производственную базу, а не снижать ее.

Сегодня Украина – единственная из стран бывшего Советского союза, которая не только не вышла на уровень ВВП 1990 года, но и которая имеет только треть от него. Более того, последние 10 лет уровень зарплат у нас остается на одном и том же месте в долларовом эквиваленте и, увы, в ближайший десяток нас ждет то же самое.

Юрий Гаврилечко, экономический эксперт, специально для Главреда

экономика зарплаты новости Украины Денис Шмыгаль Юрий Гаврилечко повышение зарплат
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