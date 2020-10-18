Украинская катастрофа: хроники надвигающегося бедствия

Просчеты и грубые ошибки власти жестоко ударят по украинцам

Вот только несколько фактов и показателей этой тяжелой экономической болезни в Украине – стагнации украинских рынков плюс инфляция.

Международный валютный фонд оценивает падение ВВП Украины в 2020 году до 7,2% (!), хотя еще несколько дней назад наш Нацбанк прогнозировал падение ВВП страны в текущем году на 6,0%.

Инфляция в Украине на конец периода, согласно Всемирному экономическому отчету МВФ, в этом 2020 году составит 5,2%. Да, в неэффективной экономике всегда инфляция выше.

И ситуация на рынках, а также в системе здравоохранения меняется к худшему чуть ли не ежедневно. Сегодня очередной антирекорд: число новых случаев Covid-19 впервые в Украине превысило 6 000!!

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Украинские рынки замерли, т.к. доллар США снова начал расти, плюс вторая волна Ковида стремительно набирает мощь и расширяется (могут последовать более жесткие карантинные ограничения). Ожидаемо растет дефицит бюджета-2020, и карантинные меры сильно ударят по спросу.

Поэтому в ходе предвыборной кампании кандидаты в мэры и местные советы вообще не говорят о том, что, например, насколько они снизят социальные расходы – ровно настолько увеличится задолженность каждой украинской семьи, которая вынуждена брать взаймы те деньги, которые раньше получала от государства.

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Кто-нибудь объяснит, почему мы, налогоплательщики, вынуждены расплачиваться за просчеты и грубые ошибки властей? Народ, стоит задуматься, что мы будем делать, если в следующем 2021 году украинская экономика не поднимется?