Встреча Зеленского и Санду решила все молдавские проблемы и ни одной украинской

Зеленский не сумел использовать визит президента Молдовы в Киев во благо Украины / president.gov.ua

Новоизбранный лидер Молдовы Майя Санду осуществила свой первый зарубежный визит – в Украину. Эта поездка имела большое значение и для самой Санду, и для ее государства, и для проевропейских сил Молдовы. Ведь Санду достигла всех целей, которые стояли перед ней в ходе этого визита.

Блок безопасности

Президенту Молдовы было крайне важно получить от Киева ряд заверений. Ведь от Украины очень зависит ситуация с безопасностью на границах, которые не контролируются Кишиневом, важна ее поддержка системы 5+2 и миссии EUBAM, которая гарантирует безопасность на неподконтрольных территориях, а также важен ее контроль над транзитом в непризнанную Приднестровскую республику.

Ведь именно через Украину в Приднестровье транзитом перемещаются российские военные. Им там приходится работать со старым вооружением, потому что новое Россия даже при Януковиче не могла туда ввезти. Ротация личного состава происходит полностью через украинскую территорию. Правда, они едут не как военные, а как частные физические лица.

Для Майи Санду было важно добиться, чтобы весь этот процесс был полностью контролируемым, и чтобы его можно было прекратить в случае обострения. И она сумела получить от Киева соответствующие гарантии и заверения.

Такие гарантии Молдова имела и от Кучмы, и от Януковича, и от Ющенко, и от Порошенко. Майи Санду было необходимо заполучить эти гарантии после бесславной истории с Додоном, который за последний период своего правления полностью скатился в объятия Путина.

Имиджевый блок

Не смотря на то, что Санду очень заинтересована как можно скорее провести визит в Румынию, для внутренней ситуации в Молдове было важно, чтобы первый визит был не в Бухарест, а в Украину. Ведь в Молдове много критически настроенных персонажей: пророссийские деятели, которых серьезно раскрутил Додон, люди, которых раскрутили СМИ олигарха Плахотнюка, и тому подобные. И поэтому Санду было очень важно, чтобы после первого визита о ней и ее команде не стали говорить, как о "марионетках Бухареста".

Во время визита в Украину Санду прекрасно продемонстрировала свою скромность дешевой многочасовой поездкой в Киев на автомобиле. Это был просто плевок в глаза, в первую очередь, Зеленскому с его мегакортежами, которых не было даже у Януковича. Молдавская лидер доказала, что политики, оказывается, могут выполнять предвыборные обещания и сохранять тот самый имидж, который имели до победы на президентских выборах.

Экономический блок

Санду решила вопрос энергоснабжения, важный для Молдовы, которая очень зависит от украинского энергоснабжения, а Румыния этих проблем Молдове не помогла решить. Выгоды для Украины от поставки электроэнергии в Молдову не значительны. Это снабжение – достаточно проблемная вещь: часть этой электроэнергии всегда шла на территорию Приднестровья, а Молдова не записывала это как свой долг, и у нас возникали проблемы с расчетом за поставленную электроэнергию. Кроме того, объемы поставок электроэнергии в Молдову для Украины – мизерные.

Кроме того, Молдове нужно было получить определенные гарантии по транспортной инфраструктуре. И речь идет вовсе не о новой автомагистрали Киев-Кишинев, которая на самом деле не нужна ни Киеву, ни Кишиневу. Это – полный маразм и идиотизм. Достаточно было просто отремонтировать дороги в Винницкой области. Ведь особого потока грузов по этому направлению у нас никогда не было и не прогнозируется.

Санду были нужны лишь гарантии, что грузы из Молдовы и наоборот смогут нормально проходить по украинской территории, особенно по Одесской области до портовой инфраструктуры. Потому что порт Джорджиулешты не может обеспечить всех потребностей Молдовы.

Почему для Украины визит Санду не имел смысла

Если Санду во время визита в Киев решила имиджевые и экономические вопросы, а также вопросы безопасности, важные для Молдовы, то есть для нее визит был абсолютно оправданным и успешным, то чем этот визит был полезен для Украины – большой вопрос. Ведь Зеленский не достиг никаких полезных для нашей страны договоренностей. Нет никакого практического результата, кроме заявления о строительстве еще одной дороги.

Молдова давным-давно обогнала Украину по всем пунктам. Мы стали последней страной в Европе по всем параметрам, даже по вакцинации от коронавируса. Тогда как в Молдове собираются в следующем месяце вакцинировать уже не группы риска, а население в целом…

Мы не договорились с Молдовой ни о какой помощи и поддержке в деле вакцинации. Да и это было бы просто унизительно.

Мы не договорились с Молдовой о поддержке наших евроатлантических стремлений и планов.

В программе переговоров не было ничего, что бы касалось ГУАМа – его возрождения и возобновления работы.

Во время переговоров затронули очень больную для нас тему программы Восточного партнерства, в которой Украина перестала быть инициативной стороной, и, мягко говоря, ею просто перестали интересоваться. Вскоре состоятся саммиты Восточного партнерства, а с украинской стороной по этому поводу не были проведены никакие консультации. С Молдовой консультировались, а с Украиной – нет! Предложил ли Зеленский Санду выработать какую-то общую украинско-молдавскую позицию, как это делалось всегда перед саммитами Восточного партнерства? Нет, об этом не шла речь во время этого визита.

Санду говорила с Зеленским о проблемах своей страны, но при этом не обсуждалась ни одна украинско-молдавская проблема, в решении которой заинтересованы мы. А таких проблем – достаточно.

У нас есть целый ряд неурегулированных юридических проблем, связанных с выполнением Кишиневом решений судов в хозяйственной сфере – и они не выполняются Молдовой много лет. Сейчас, когда Украине очень нужна поддержка Молдовы, эту тему можно было бы поднять.

Раньше за Кишиневом так или иначе стояла Москва: Додон был полностью промосковским, Воронин был сдержанно промосковским, еще меньше ориентировался на Москву. Но, так или иначе, все они имели выход на Россию и ею прикрывались.

Санду – первый президент Молдавии, абсолютно не поддерживаемый Россией и не ориентирующийся на Москву. Украина может и должна предоставить такому президенту Молдовы максимальную поддержку и помощь, но при этом может и требовать, чтобы вопросы правового характера между Украиной и Молдовой наконец были решены. 30 лет затягивания решения этих проблем – это слишком много…

Итак, очень хорошо, что визит Майи Санду в Украину состоялся. Очень хорошо, что Украина готова помочь хорошему другу, соседу. Но этот визит напоминает эпизод с Ющенко, который в свое время предоставил безвиз странам Евросоюза, но даже не заикнулся, даже не попросил, чтобы когда-то в будущем безвиз предоставили и Украине. Так же и здесь: любить дружественную по отношению к нам Молдову, безусловно, нужно, но любить ее следует, помня о себе.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда