Впереди - санкции: чем грозит Китаю отказ от автономии Гонконга

Завление Майка Помпео об автономии Китаю можно считать сигналом для подготовки санкций против Китая
Державний секретар США Майк Помпео заявив Конгресу, що Гонконг через дії Китаю вже не має такого ступеня автономії, яка гарантує йому спеціальний статус у відносинах зі Штатами.
Але також у заяві Помпео йшлося про те, що США підтримують волелюбний народ Гонконга і це означає, що мова може йти про створення нового санкційного закону, який можуть внести до Конгресу.
Вже зараз, наскільки мені відомо, у чатах працюють над складанням так званих санкційних списків – тих, хто має потрапити під санкції через просування закону про національну безпеку Китаю, який передбачає скасування особливого статусу для Гонконгу. Серед них вже називали представників поліції, адміністрації Гонконга і багатьох інших. Це має під собою ґрунт, бо напередодні кілька сенаторів говорили про необхідність покарання для ініціаторів цього закону – осіб, причетних до його розробки і реалізації.
Але насправді, більш сильного інструменту, ніж санкції і обмеження економічної діяльності для своїх агентів у Гонконгу, у Штатів немає. Питання автономії Гонконгу на даному етапі – це, скоріше, внутрішнє питання Китаю. Сам Китай посилається на те, що нинішня ситуація із національною безпекою у Китаї така, що будь-яке наростання акцій протесту, які вже певний час тривають у Гонконзі, призводить до дестабілізації усієї системи. І, відповідно, в умовах кризи протистояння зі США, економічних війн і коронавірусу інакших дій, ніж суворих обмежень вони застосувати не здатні через своєрідну побудову китайської системи. Звісно, це певною мірою порушення китайсько-британської угоди про передачу Гонконгу Китаю, бо період адаптації до повної його інтеграції Гонконгу у територіальний устрій Китаю себе ще не вичерпав. Тому скасування автономії – єдиний шлях, яким можна забезпечити необхідний контроль на території Гонконгу з боку Китаю.
Читайте такжеВ противостоянии с США Китай обречен на разгромНасправді, про цю ідею ручного управління Гонконгом у Китаї говорять ще з 2014 року, але раніше їй не давали ходу і всіляко відтягували, оскільки були побоювання, що це перетнеться з потужним тиском з боку Штатів та ЄС і призведе до дестабілізації у самому Гонконгу.
Та зараз протестні настрої у Гонконзі суттєво згорнулися через коронавірус, протягом якого владі вдалося вирахувати постійних учасників акції протесту і застосувати проти них санкції і репресії. Як доказ цього – хвиля арештів активістів напередодні голосування за закон у парламенті, бо люди, яких затримали напередодні запланованої акції протесту ще навіть не встигли вийти зі своїх домівок.
Аби зменшити майбутні протестні настрої, наразі також ще можливий лайт-варіант ухваленого закону про нацбезпеку – зокрема, до нього у останній момент ще можуть внести зміни, які таки передбачатимуть номінальну автономію Гонконгу. Але це – лише чергова частина американсько-китайського протистояння, тому у майбутньому конфлікт між США і Китаєм буде ще сильнішим і зачіпатиме багато аспектів – це будуть і особисті санкції, і заборона просування комерційного інтересу і вибивання Китаю з економічних сфер. І у Китаї вже розуміють, що США мають ресурс втягування у цю війну своїх союзників, тому вони працюють з країнами ЄС, країнами Тихого океану і своїми сусідами задля створення умов, у яких ініціативи США треті країни могли саботувати або ж не повністю виконувати забаганки Вашингтону. Наприклад, в Україні це вже проявляється на прикладі продажу Мотор Січі, де ми бачимо лобістські зусилля з обох боків.
Виталий Кулик, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства, спеціально для Главреду