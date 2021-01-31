Запад готовится делить наворованные богатства Путина

Дворец Путина в Геленджике / Алексей Навальный

После скандала с фильмом Навального о дворце Путина, который неожиданно для власти посмотрело 100 млн. человек, в Кремле решили не просто опровергнуть принадлежность роскошного дворца семьи президента России Путина, но и на всякий случай найти ему приличного хозяина. По официальной версии хозяином дворца в Геленджике оказался Аркадий Ротенберг, лучший друг президента Путина, который яростно соревнуется с Пригожиным в демонстрации верности и любви к хозяину Кремля.

Если так дальше пойдут дела с собственностью Путина, то скоро Ротенбергу придется удочерить многочисленных старых и новых детей Путина, чтобы объяснить общественности, откуда у дочек, любовниц и жен Путина такое богатство.

В Кремле предполагают, что смелое признание Ротенберга собьет информационное наступление Навального на коррупционный имидж президента Путина и недовольство протестующих россиян. Теперь ждем ответного хода Навального.

Хотя самое главное уже сделано - могущественный президент России Путин стал оправдываться, чего не было с ним все 20 лет правления: не крал, не травил, никого не арестовывал, не знаю и ничего никому не скажу.

Дворец Путина в Геленджике имеет одну опасную для него деталь. Чем больше собственности Путин будет прятать или переводить на своих надежных друзей, тем меньше они будут в нем нуждаться, как это случилось с огромными, исчезнувшими богатствами Чаушеску, Хусейна, Мубарака, Каддафи и другими. Запад это прекрасно знает.

Читайте такжеИстория с дворцом Путина превратилась в дегенеративный водевиль

"Работа" с наследством Путина - самая главная задача его окружения, а не поиски формального, публичного приемника вечного и обнуленного российского президента. Запад активно пользуется этими обстоятельствами трансфера власти и собственности в России для своих целей. Потому, что мало оторвать правящий класс России через публичные, легальные и нелегальные персональные санкции и шантаж ведущих фигуры окружения от Путина, изолировать его от правящего класса России, не менее важно правильно распорядится его огромным состоянием. Как только вопрос о собственности Путина будет решен, мгновенно станет вопрос о передачи его власти в другие руки.