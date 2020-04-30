Запад принял твердое решение вытолкнуть Украину в объятия России

МВФ требует от Украины оставить на посту НАБУ Сытника, в противном случае угрожает отменой транша / Reuters

То, что доведенные до крайности предприниматели начнут протестовать, наплюнув на карантинные меры — это не сюрприз. Об этом я предупреждал еще в начале карантина. Когда одним нельзя, а другим, близким к власти — можно, то украинцев от протестов не удержать. И карантин может быть свернут — не по рекомендации инфекционистов, а из страха перед протестующими. Тогда зачем вводили? Выглядит откровенно глупо.

Но вот того, что МВФ начнет откровенно и нагло лезть в каждую нашу внутреннюю частность, признаться, не ожидал. В прежние времена МВФ, ЕБРР, Мировой банк шарахались даже от намека на политические требования. Теперь же вмешиваются нагло и даже не пытаясь разобраться в сути вопроса.

Это я о письме главы миссии МВФ Рона ван Родена с угрозой "поменять действия фонда, если будет изменено законодательство по НАБУ".

Шантаж в чистом виде: тронете нашего назначенца Артема Сытника - не дадим денег. Потому что наш назначенец имеет право в вашем бантустане творить что угодно…

Понятно, что это "антикоррупционные активисты" используют МВФ для защиты своего главы НАБУ. Понятно, что вряд ли бескорыстно. Но дойти до такого цинизма, чтобы ставить в зависимость конкретного Сытника, при котором не пострадал ни один крупный коррупционер, и транш МВФ… До этого никакой Путин не додумался.

Понимаете, наша боязливая несамостоятельная власть неспособна пойти на решительные шаги для спасения экономики — снятие хотя бы на год всех налогов и всего регулирования со малого и среднего бизнеса, за исключением того, что влияет на жизнь и здоровье, то есть, запустить своеобразный НЭП. Наши, как на манну небесную, уповают только на внешние кредиты.

А МВФ уже не рвется сотрудничать с Украиной, у него очередь, как за пенсионерской тысячей, из стран с куда более убедительной кредитной историей, чем мы. А тут еще наши "сытниковцы" поводы подкидывают…

Не будет транша - пойдут невыплаты пенсий и зарплат бюджетникам. Вот тогда начнутся настоящие протесты, а точнее, голодные бунты.

Вполне вероятны столкновения, утрата управляемости и дезинтеграционные процессы. Россия, разумеется, подкинет в этот костер пару бочек нефти - все равно она никому не нужна.

Но такая позиция наших международных кредиторов означает, что уже есть решение по судьбе Украины, принятое без Украины. И поскольку Запад не хочет утраты контроля за нашими атомными станциями и прочими техногенными угрозами, то значит, нас потенциально готовы выталкивать под Россию. Потому что послекарантинный Запад уже не готов содержать неэффективную Украину. И пускай с этой бедой разбирается Россия со своей манией величия насчет восстановления империи…

Должен признаться в своем политологическом просчете. Я-то надеялся, что новый президент будет разрушать лишь коррупционно-олигархическую систему власти. А он замахнулся на всю страну.

И еще, говорят, какой-то астероид к нам летит...