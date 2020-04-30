УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Запад принял твердое решение вытолкнуть Украину в объятия России

Александр Кочетков

политический аналитик

30 апреля 2020, 06:48публикуется на языке оригинала

Украина настолько запустила свои проблемы, что теперь, в разгар кризиса, на Западе ими никто не хочет и желает переложить все вопросы на Москву.

МВФ эмблема
МВФ требует от Украины оставить на посту НАБУ Сытника, в противном случае угрожает отменой транша / Reuters

То, что доведенные до крайности предприниматели начнут протестовать, наплюнув на карантинные меры — это не сюрприз. Об этом я предупреждал еще в начале карантина. Когда одним нельзя, а другим, близким к власти — можно, то украинцев от протестов не удержать. И карантин может быть свернут — не по рекомендации инфекционистов, а из страха перед протестующими. Тогда зачем вводили? Выглядит откровенно глупо.

Но вот того, что МВФ начнет откровенно и нагло лезть в каждую нашу внутреннюю частность, признаться, не ожидал. В прежние времена МВФ, ЕБРР, Мировой банк шарахались даже от намека на политические требования. Теперь же вмешиваются нагло и даже не пытаясь разобраться в сути вопроса.

Это я о письме главы миссии МВФ Рона ван Родена с угрозой "поменять действия фонда, если будет изменено законодательство по НАБУ".

Шантаж в чистом виде: тронете нашего назначенца Артема Сытника - не дадим денег. Потому что наш назначенец имеет право в вашем бантустане творить что угодно…

Понятно, что это "антикоррупционные активисты" используют МВФ для защиты своего главы НАБУ. Понятно, что вряд ли бескорыстно. Но дойти до такого цинизма, чтобы ставить в зависимость конкретного Сытника, при котором не пострадал ни один крупный коррупционер, и транш МВФ… До этого никакой Путин не додумался.

Понимаете, наша боязливая несамостоятельная власть неспособна пойти на решительные шаги для спасения экономики — снятие хотя бы на год всех налогов и всего регулирования со малого и среднего бизнеса, за исключением того, что влияет на жизнь и здоровье, то есть, запустить своеобразный НЭП. Наши, как на манну небесную, уповают только на внешние кредиты.

А МВФ уже не рвется сотрудничать с Украиной, у него очередь, как за пенсионерской тысячей, из стран с куда более убедительной кредитной историей, чем мы. А тут еще наши "сытниковцы" поводы подкидывают…

Не будет транша - пойдут невыплаты пенсий и зарплат бюджетникам. Вот тогда начнутся настоящие протесты, а точнее, голодные бунты.

Вполне вероятны столкновения, утрата управляемости и дезинтеграционные процессы. Россия, разумеется, подкинет в этот костер пару бочек нефти - все равно она никому не нужна.

Но такая позиция наших международных кредиторов означает, что уже есть решение по судьбе Украины, принятое без Украины. И поскольку Запад не хочет утраты контроля за нашими атомными станциями и прочими техногенными угрозами, то значит, нас потенциально готовы выталкивать под Россию. Потому что послекарантинный Запад уже не готов содержать неэффективную Украину. И пускай с этой бедой разбирается Россия со своей манией величия насчет восстановления империи…

Должен признаться в своем политологическом просчете. Я-то надеялся, что новый президент будет разрушать лишь коррупционно-олигархическую систему власти. А он замахнулся на всю страну.

И еще, говорят, какой-то астероид к нам летит...

Александр Кочетков МВФ кредит МВФ Владимир Зеленский Артем Сытник
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:48
Запад принял твердое решение вытолкнуть Украину в объятия России
06:33
"Сиси хороши": Вики Одинцова взбудоражила сочной грудью на откровенном фото
06:21
Угасание коронавируса и запрет бракосочетаний: астролог составил прогноз на май-2020
05:50
Шлейф "божий одуванчик": окрашивание коротких волос, которое дико старит Фото
05:18
День пограничника 2020 – поздравления и привітання, картинки
05:04
Украину накроет новая волна коронавируса: эксперт назвала сроки
04:43
Рак выбирает по мясу: названо очень вредное мясо, которое нельзя есть
04:11
Названы знаки Зодиака, которые хуже всего переносят коронавирус
03:38
Сенсационное открытие: в США испытывают "панацею" от коронавируса
03:06
Ученые рассказали, как связаны "обнимашки" и секс в браке
02:17
Дешевый бензин в Украине: эксперт рассказал, чего ждать автомобилистам
01:47
Эксперт пояснила, как солнечные ванны помогут защититься от Covid-19 Видео
01:41
Многоликий коронавирус: ученые узнали, почему симптомы Ковида разные Видео
01:14
Ученые назвали самую полезную кашу во время карантина Видео
00:35
Жизнь дала трещину: в США стриптизерша из-за карантина ушла в порно
00:23
Голая Алина Байкова показала мокрую грудь на развратном фото Фото
00:12
Вальпургиева ночь 2020: какой сегодня праздник 30 апреля и что делать
29 апреля, среда
23:59
Ученые обнаружили связь между коронавирусом и воспалением у детей Видео
23:45
Коронавирус в Украине и мире – сколько людей умерли и заразились на 29 апреля Видео
23:45
Модные сумки 2020 лето – в моду вернулись ретро-сумки из 1950-х: фото Фото
23:40
Назвали Самуил: в Днепре у зараженной Covid-19 родился ребенок Видео
23:23
У Зеленского пояснили, почему защитные костюмы с Мрии продаются в Эпицентре
22:54
"Х*й поспоришь": Эпицентр продает костюмы из гуманитарки, привезенные Зеленским Фото
22:30
Мир наизнанку 11 сезон 15 и 16 выпуск смотреть онлайн 29-04-2020 Видео
22:27
Социолог рассказал о феномене повышения рейтинга Зеленского
22:18
Молоко пьешь – сердце и почки убьешь: названа главная опасность молока
22:05
Блондинка-порнозвезда поизгибалась в пошлых позах на фото Фото
21:45
На онлайн-уроке учитель назвала Евгения и Бориса Патонов братьями Видео
21:34
В Минздраве сделали громкое заявление о пике коронавируса
21:04
Сторонник сепаратистов: в России скандальный олигарх подцепил уханськую хворь
21:00
В Минздраве рассказали, какие украинцы чаще всего умирают от коронавируса
20:39
Провальная пиар-акция: Ляшко замуровал не те двери в ресторан Тищенко Велюр Видео
20:28
"Лаборатории не справляются": врачи Киева бьют тревогу
20:18
Гороскоп на завтра для всех знаков Зодиака: изменение судьбы и денежный кризис Видео
19:59
Один спасет троих: в Минздраве заговорили об опасном дефиците во время пандемии
19:39
"Персональные враги": журналист пояснил реакцию Тбилиси на назначение Саакашвили
19:25
Просто так не отпустим: Шмыгаль назвал важные условия для выезда заробитчан
18:58
На Мрии привезли: нардеп Герега предложил Кличко закупать маски в Эпицентрах
18:51
Чем известен журналист Богдан Кутепов, вокруг которого начался "полицейский скандал" Видео
18:40
Подозревают коронавирус: на Бали нашли мертвыми украинских туристов Видео
18:22
Большая сделка: в США приостановили финансирование антироссийских проектов
17:58
"Когда зарядиться водой": врач назвал причину серьезной нехватки жидкости Видео
17:50
Ветер любви 24 серия смотреть онлайн эфир 29-04-2020 Видео
17:45
"Гламурное г*вно": Ляшко атаковал ресторан Велюр, полиция отреагировала Видео
17:15
Подлый удар: медики нашли у детей редкий и связанный с коронавирусом синдром
17:00
Ветер любви 23 серия смотреть онлайн эфир 29-04-2020 Видео
16:51
От адской жары до ливней: синоптик ошарашил прогнозом на май 2020
16:37
Советник Насирова и чиновник Януковича: чем известен налоговик Любченко
16:16
Не коронавирусом единым: в Минздраве "шуганули" украинцев вспышкой туберкулеза
16:13
Румыния даст часть своей территории под автономию венграм
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять