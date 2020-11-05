Зеленскому настала пора разгонять грантососов-"антикоррупционеров"

Владимир Зеленский / УНИАН

Конституционный кризис, говорите? На самом деле – имеем дело с банальной нездоровой, можно даже сказать - неадекватной реакцией гаранта Конституции на решение Конституционного суда. Запутанной, непродуманной, хаотичной.

Притом видно, что природа этой реакции сформирована бездельниками-активистами-грантоедами, для которых говорильня о борьбе с коррупцией – источник системного дохода. Параллельно создающий зонтик над крайне неэффективной институциональной антикоррупционной рамкой.

Для меня остается загадкой – когда и при каких обстоятельствах Зе угодил в капкан этих активистов?

Зачем он, глава государства, унизил и себя, и свою должность, попершись на эфир на канал Пинчука, на котором антикоррупционные чихуахуа возили его мордой по столу?

Читайте такжеПод видом "антикоррупции" в Украине создана гениальная машина разграбления страныЗачем он делегировал провалившего работу в Укроборонпроме Абромавичуса – в наблюдательный совет Ощадбанка? Зачем ему продолжение шабаша активистов?

Результаты борьбы с коррупцией – жирный ноль.

На борьбу с коррупцией – все эти НАБУ, НАПК, САП и прочие – уже потрачено 11,1 млрд. грн. Еще почти 5 млрд. грн. они предлагают проесть из бюджета-2021. Ковидного фонда нет, а бюджет на содержание антикоррупционеров - есть.

И это только деньги украинских налогоплательщиков. А сколько украдено денег американских и европейских налогоплательщиков, которые давали нам средства "на борьбу с коррупцией", на создание честных и прозрачных органов?

И когда, наконец, нашелся смелый, кто ткнул носом так называемых антикоррупционеров в то, что и эта "рамка", и ее полномочия, и порядок создания, и ее руководители – прямо противоречат Конституции, в том числе разъяснили почему – раздается эта невиданная истерика.

С введением в заблуждение западных партнеров, которым понадобилось время, чтобы понять, что есть проблема, и нельзя ради неконституционных органов и их покровителей-крышевателей сносить действующий в рамках Конституции Конституционный суд.

Что бы в этой ситуации сделала я?

Читайте такжеВойна КСУ и Зеленского доказывает - государство прогнило насквозьПрезидент Зе давал им время на посадки? Начинал кучу совещаний с вопроса – почему коррупционеры не сидят? Всё, отмазки и оправдания больше не принимаются. Мое политическое решение – ликвидировать к чертям собачим всю эту рамку. Наделить полномочиями по борьбе с коррупцией прокуратуру. Собрать и передать ей все еще не распроданные и не слитые дела. Поставить дедлайны. Поменять генпрокурора.

Прозвонить нашим западным партнерам. Объяснить, что за пять лет "рамка" не заработала, не планировала работать, и уже никогда не заработает, она - импотентна. И если и мы, и они хотим побороть коррупцию в Украине, то нам нужно сосредоточится на борьбе с коррупцией, а не на её имитации лепкой всяких органов. В конце концов – "вам ехать нужно или шашечки"?

А параллельно вычислить всех причастных к этой многолетней мегаафере, и заставить их возместить ущерб. И украинскому бюджету, и зарубежным донорам.

Всё, до копейки.