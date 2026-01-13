Известный украинский рэпер мобилизовался в Нацгвардию - детали

Читайте больше:
- Где будет служить Миша Правильный
- Почему он решил пойти на службу добровольцем
Украинский рэпер и публицист Миша Правильный сообщил о своей мобилизации в Национальную Гвардию Украины. Сейчас он проходит базовую военную подготовку в составе 20-ой бригады "Любарт", батальон "Нахтигаль".
В своем Telegram-канале артист рассказал, что осенью 2025 года у него закончилась отсрочка, и, учитывая закон о военной службе, он встал перед выбором - искать пути для обхода мобилизации или мобилизоваться добровольно. Он выбрал второй вариант.
"До 2022 года я жил в парадигме "я творец"/ "я вне политики/ "я гуманист"/ "пацифист" / "все люди одинаковы" / "мы все дети Земли" и т. д. Как оказалось, это все очень красивые концепции, но только на бумаге. Ну, потому что: война существует независимо от того, пацифист я или нет. Справедливость - такая же [сказка], как Санта Клаус, спроси у любого взрослого. Люди не все одинаковы. Нация — это не менее "свое", чем семья", - поделился рассуждениями Миша Правильный.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что Melovina заподозрили в романе за спиной жениха. В конце ноября украинский певец обручился с военным Петром Злотей на Майдане Независимости.
Также музыкальный продюсер Елена Мозговая поделилась редким фото отца ее старшей дочери - мужчина умер молодым, когда Зоя была еще совсем ребенком.
Читайте также:
- "Попробуй заставить": Лилия Ребрик показала, как греет детей
- Загремевшая в больницу Каменских дала знать, что с ней происходит
- В честь родного человека: Дзидзьо раскрыл трогательную историю псевдонима
О персоне: Миша Правильный
Миша Правильный - украинский рэпер, музыкант, публицист. Автор альбомов "Сказки под пианинку" и "Невеселая география", а также книг "Додому. Історія мого зросійщення" и "Душніла. Банальні істини для дорослих дітей".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред