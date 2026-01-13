Известный украинский рэпер мобилизовался в Нацгвардию - детали

Миша Правильный сейчас на БЗВП.

Миша Правильный мобилизовался - рэпер рассказал о своих мотивах / коллаж: Главред, фото: instagram.com/misha_pravilniy

Где будет служить Миша Правильный

Почему он решил пойти на службу добровольцем

Украинский рэпер и публицист Миша Правильный сообщил о своей мобилизации в Национальную Гвардию Украины. Сейчас он проходит базовую военную подготовку в составе 20-ой бригады "Любарт", батальон "Нахтигаль".

В своем Telegram-канале артист рассказал, что осенью 2025 года у него закончилась отсрочка, и, учитывая закон о военной службе, он встал перед выбором - искать пути для обхода мобилизации или мобилизоваться добровольно. Он выбрал второй вариант.

"До 2022 года я жил в парадигме "я творец"/ "я вне политики/ "я гуманист"/ "пацифист" / "все люди одинаковы" / "мы все дети Земли" и т. д. Как оказалось, это все очень красивые концепции, но только на бумаге. Ну, потому что: война существует независимо от того, пацифист я или нет. Справедливость - такая же [сказка], как Санта Клаус, спроси у любого взрослого. Люди не все одинаковы. Нация — это не менее "свое", чем семья", - поделился рассуждениями Миша Правильный.

Миша Правильный мобилизовался - рэпер рассказал о своих мотивах / фото: t.me/mishapravilniy

О персоне: Миша Правильный Миша Правильный - украинский рэпер, музыкант, публицист. Автор альбомов "Сказки под пианинку" и "Невеселая география", а также книг "Додому. Історія мого зросійщення" и "Душніла. Банальні істини для дорослих дітей".

