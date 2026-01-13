Укр
Лобода стала причиной переполоха в РФ из-за помощи ВСУ — детали

Кристина Трохимчук
13 января 2026, 17:22
Светлана Лобода могла направить российские деньги на помощь ВСУ.
Светлана Лобода, Loboda
Светлана Лобода, Loboda / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lobodaofficial

Вы узнаете:

  • Светлана Лобода выступила для российских богачей
  • Почему ее хотят объявить экстремисткой

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая высказала поддержку родине после начала полномасштабного вторжения РФ и уехала из страны-агрессора, стала причиной большого скандала. Как сообщают росСМИ, артистку собираются внести в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Причиной возмущения "общественников" стало частное выступление Лободы для россиянки — экс-топа российской угольной отрасли Елены Дробиной. За корпоратив Светлана должна была получить 15 миллионов рублей. Российские власти обеспокоились тем, что эти деньги могли пойти на поддержку ВСУ.

Світлана Лобода
Светлана Лобода - скандал в РФ / фото: instagram.com, Светлана Лобода

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин даже обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить деятельность Лободы, которая не скрывает своей поддержки Украины. Чиновник требует принять меры, запретить въезд артистки в РФ и внести ее в списки террористов и экстремистов.

"Провести тщательную и всестороннюю проверку изложенных в настоящем обращении фактов публичной поддержки Светланой Сергеевной Лободой Вооруженных Сил Украины, ее материальной и финансовой помощи им", — сообщается в обращении.

Светлана Лобода - обращение в прокуратуру
Светлана Лобода - обращение в прокуратуру / фото: t.me/mash

В то же время в РФ хотят "заняться" и заказчицей Лободы — в стране-агрессоре недоумевают, почему российские богачи приглашают на выступления певицу, которая публично поддерживает Украину.

Светлана Лобода

Светлана Лобода - украинская певица, автор песен, сообщает Википедия. Заслуженная артистка Украины (2013). В 2004 году 3 месяца была частью популярной девичьей поп-группы ВИА Гра. В 2009 году представляла Украину на Евровидении с песней "Be My Valentine (Anti-crisis Girl)" (12-е место). С 2010 года выступает под псевдонимом LOBODA. Самые популярные песни Светланы Лободы - "Твои глаза", "Случайная", "К черту любовь", "Родной" и пр.









