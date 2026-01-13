Лобода стала причиной переполоха в РФ из-за помощи ВСУ — детали

Светлана Лобода могла направить российские деньги на помощь ВСУ.

Светлана Лобода, Loboda / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода выступила для российских богачей

Почему ее хотят объявить экстремисткой

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая высказала поддержку родине после начала полномасштабного вторжения РФ и уехала из страны-агрессора, стала причиной большого скандала. Как сообщают росСМИ, артистку собираются внести в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Причиной возмущения "общественников" стало частное выступление Лободы для россиянки — экс-топа российской угольной отрасли Елены Дробиной. За корпоратив Светлана должна была получить 15 миллионов рублей. Российские власти обеспокоились тем, что эти деньги могли пойти на поддержку ВСУ.

Светлана Лобода - скандал в РФ / фото: instagram.com, Светлана Лобода

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин даже обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить деятельность Лободы, которая не скрывает своей поддержки Украины. Чиновник требует принять меры, запретить въезд артистки в РФ и внести ее в списки террористов и экстремистов.

"Провести тщательную и всестороннюю проверку изложенных в настоящем обращении фактов публичной поддержки Светланой Сергеевной Лободой Вооруженных Сил Украины, ее материальной и финансовой помощи им", — сообщается в обращении.

Светлана Лобода - обращение в прокуратуру / фото: t.me/mash

В то же время в РФ хотят "заняться" и заказчицей Лободы — в стране-агрессоре недоумевают, почему российские богачи приглашают на выступления певицу, которая публично поддерживает Украину.

О персоне: Светлана Лобода Светлана Лобода - украинская певица, автор песен, сообщает Википедия. Заслуженная артистка Украины (2013). В 2004 году 3 месяца была частью популярной девичьей поп-группы ВИА Гра. В 2009 году представляла Украину на Евровидении с песней "Be My Valentine (Anti-crisis Girl)" (12-е место). С 2010 года выступает под псевдонимом LOBODA. Самые популярные песни Светланы Лободы - "Твои глаза", "Случайная", "К черту любовь", "Родной" и пр.

