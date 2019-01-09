Посол сказал, каким по счету членом НАТО спокойно может стать Украина

Украина спокойно может стать 31-м или 32-м членом НАТО, сообщил посол / УНИАН

Глава миссии Украины при НАТО Вадима Пристайко сообщил, что украинское государство спокойно может стать 31-м или 32-м членом Альянса.

Цифра 30 становится символической в НАТО, но стать 30-м членом Альянса наша страна уже не успеет, рассказал посол в интервью для телеканала "112 Украина".

"…на протяжении последнего саммита было принято решение, что в ответ на российскую агрессию НАТО начнет инициативу "4 по 30", что означает 30 батальонных групп, 30 кораблей, 30 эскадрилий самолетов должны быть готовы дать отпор России на протяжении 30 дней", — отметил собеседник.

Пристайко подчеркнул, что уже начались переговоры относительно 30-го члена НАТО. "…стать 30-м членом Украина уже не успеет. Но если мы будем работать, мы спокойно можем стать 31-м или 32-м членом НАТО", — заявил он.

"Как вы знаете, Альянс рассматривает, кроме Македонии, еще три страны, среди которых Босния и Герцеговина, Грузия и Украина, как те страны, которые готовы и готовятся стать членом Альянса", — добавил посол.

Ранее сообщалось, что Македония сможет стать 30 членом НАТО, как только вступит в силу соглашение страны с Грецией о смене названия Македонии.

Напомним, президент Петр Порошенко говорил, что Верховная Рада в феврале 2019 года должна во втором чтении поддержать проект внесения изменений в Конституцию Украины, которым закрепляется курс на вступление страны в НАТО и в Европейский союз.