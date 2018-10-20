Парламент Македонии поддержал переименование страны

Протесты в Македонии / Reuters

Парламент Македонии в ходе голосования 80 голосами поддержал начало процесса переименования страны.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", депутатам предстоит провести еще серию голосований, чтобы полностью завершить процесс.

В случае успеха страна будет называться Республикой Северная Македония.

В июне главы МИД Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали соглашение о переименовании бывшей югославской республики в Республику Северная Македония.

В рамках договоренностей Греция обязывается снять все свои возражения против вступления переименованной республики в ЕС и НАТО.

Соглашение положило конец спору, который длился между странами с 1991 года, портил их отношения и задерживал вступление балканского государства в ЕС и НАТО, членом которых является Греция. Причиной конфликта было название бывшей югославской республики, которое полностью совпадает с наименованием области на севере Греции.