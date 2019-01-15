"Пройдет помпезно": СМИ назвали дату выдвижения Тимошенко кандидатом в президенты

Юлию Тимошенко выдвинут кандидатом в президенты 22 января, выяснили журналисты / УНИАН

Партия "Батькивщина" выдвинет своего лидера, народного депутата Юлию Тимошенко кандидатом в президенты во вторник, 22 января.

Политсила выдвинет нардепа кандидатом на пост главы государства на большом съезде партии, планируется, что все пройдет помпезно, говорится в Telegram-канале УП. Off the record.

По его данным, проведение съезда "Батькивщины" запланирован в Киеве в "Дворце спорта".

"Юлию Тимошенко выдвинут в президенты 22 января. Это будет большой съезд партии, который поддержит Тимошенко в ее амбициозных планах...", — отмечается в сообщении.

Напомним, 25 мая 2014 года в Украине прошли внеочередные выборы президента, в первом туре победил Петр Порошенко. В начале лета — 7 июня — в Верховной Раде состоялась торжественная церемония инаугурации нового главы государства. В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания.