"Атака коррупционеров": в Сети жестко раскритиковали решение суда по Супрун

В Сети подвергли жесткой критике решение суда по Ульяне Супрун / УНИАН

В Киеве административный суд по иску Радикальной партии Олега Ляшко запретил исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун выполнять свои обязанности, в Сети уже подвергли жесткой критике такое решение.

В частности, народный депутат Егор Соболев в Facebook поделился мнением, что постановление суда о запрете Супрун управлять Министерством здравоохранения является атакой со стороны коррумпированного руководства государства.

"Они полностью контролируют этот суд. И убрать чужими руками одну из немногих чиновников, которая воплощает антикоррупционную реформу — это так удобно. Сейчас вам будут рассказывать, что они ни при чем, что решение суда надо выполнять, и другие оправдания тактики "друзьям — все, врагам — закон", — отметил политик.

В Сети подвергли жесткой критике решение суда по Ульяне Супрун / Скриншот с facebook.com/IegorSoboliev

"То, что мне выглядели смешными некоторые советы Ульяны Супрун относительно моего питания, не означает, что я не поддерживал действия Ульяны Супрун в направлении модернизации украинской системы здравоохранения. И для меня очень показательно, что к ее отстранению от работы приложили руки двое педерастов из Радикальной партии — известного центра педерастов. Хочется верить, что все будет хорошо. И Ульяну Супрун восстановят", — написал украинский писатель Андрей Кокотюха.

В Сети подвергли жесткой критике решение суда по Ульяне Супрун / Скриншот с facebook.com/Andrii Ianitskyi

"Решение суда по Супрун — за гранью. И да, я, конечно, понимаю, что РПЛ получила денег от фармафии...", — полагает журналистка Катерина Венжик.

В Сети подвергли жесткой критике решение суда по Ульяне Супрун / facebook.com/ezhykk

Финансовый аналитик Сергей Фурса уверен, что киевский суд запретил бороться с коррупцией. "…И запретил здравый смысл, ведь устами Ульяны постоянно идут попытки привить стране именно здравый смысл и приблизить страну к цивилизации. Кстати, когда Ульяна борется за здравый смысл, то это вызывает чуть ли не большие приступы у коррупционеров, чем, когда она прикрывает схемы…", — подчеркнул эксперт.

В Сети подвергли жесткой критике решение суда по Ульяне Супрун / Скриншот с facebook.com/Марта Госовська

Глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин отметил, что решение по Супрун принял тот самый суд, который восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

"...С большой вероятность тот же реформированный суд 15 февраля вообще снимет Супрун с должности. Давайте, и дальше топите за Порошенко (президент Петр Порошенко — Ред.). Будем иметь на постах таких, как Насирова, и за бортом — таких, как Супрун...", — предупредил он.

В Сети подвергли жесткой критике решение суда по Ульяне Супрун / Скриншот с facebook.com/vitaliy.shabunin

"Так и знала, что бутерброд с колбасой ей (Супрун — Ред.) не простят (и.о. главы Минздрава советовала есть здоровую пищу — Ред.)", — написала журналистка Наталья Мечетная.

В Сети подвергли жесткой критике решение суда по Ульяне Супрун / Скриншот с facebook.com/olena.vedmid

Напомним, 5 февраля стало известно, что в Киеве админсуд Киева отстранил и.о. главы Минздрава Ульяну Супруну от выполнения обязанностей. Иск в суд подал нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук. Супрун стала и.о. министра здравоохранения в июле 2016 года.