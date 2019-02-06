Меня кинули как лоха - Янукович

Виктор Янукович / кадр из трансляции

Экс-президент Украины Виктор Янукович в ходе своей пресс-конференции, которая состоялась 6 февраля в Москве, заявил, что на переговорах в ходе Евромайдана его обманули.

"Представитель России Лукин к сожалению, был прав, когда говорил, что мирные соглашения не будут выполнены. Он спросил: "Неужели вы верите, что эти соглашения будут выполнены?". Я сказал: "Да, я верю, что на таком уровне, когда приезжают главы МИД Европы и подписывают документ, соглашения будут выполнены. Если Европа – оплот демократии, как они могут себя дискредитировать? Все, что мы подпишем, мы будем выполнять с двух сторон".

По его словам, он ошибся, и подписанты со стороны Польши, Германии и Франции обманули его.

Читайте такжеЯнукович оценил шансы Порошенко на выборах"Меня обманули, предали или, как говорят продвинутые украинские политики, кинули как лоха. Ответственность на них лежит, и никто с них ее не снимал. Я обращался к лидерам стран-подписантов, на пресс-конференциях, письменно, и до сих пор не получил ответ. 21 числа они подписали мирное соглашение со мной и этого же числа вооруженные молодчики захватили администрацию президента, Кабинет министров, Раду. А на следующий день европейские страны одобрили это", - сказал Янукович.

Напомним, 21 февраля 2014 года президент Янукович и лидеры парламентской оппозиции при посредничестве представителей Польши, Германии и Франции подписали документ "Соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине", которым предусматривались возврат к парламентско-президентской форме правления, конституционная реформа и проведение досрочных выборов президента до конца 2014 года, а также отвод сил правопорядка из центра Киева, прекращение насилия и сдача оппозицией оружия.

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