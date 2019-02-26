Региональные газотранспортные компании должны вернуть украденные у потребителей деньги - Бурбак

Максим Бурбак / Народный фронт

В Верховной Раде сейчас готовится проект постановления для урегулирования необоснованно начисленных тарифов за газ.

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак с трибуны парламента.

"Надо восстановить справедливость с газовыми платежками, которыми газовые олигархические компании цинично обманули наших граждан. Сегодня в Верховной Раде будет зарегистрировано соответствующее постановление. Прошу также председателей фракций подписать постановление и те, кто сейчас говорят об отстаивании прав граждан в газовой сфере должны за это проголосовать. Мы должны вернуть людям деньги, которые в них цинично украли газовые сети", - подчеркнул руководитель фракции.