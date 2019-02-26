"Да кому ты нужен!": политолог объяснил, в чем по-идиотски просчитался Вакарчук

В чем по-идиотски просчитался Вакарчук / Униан

С точки зрения политической игры, Святослав Вакарчук выбрал "идиотскую линию поведения", заявил руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко во время чата на Главреде.

"Потому что в политике ты или решаешься играть и играешь, или не решаешься и остаешься с тем именем, которое у тебя есть, занимаешься бизнесом или чем-то другим, своим. Ключевая причина тут – психологическая. Вакарчук сам по себе – мягкий человек, колеблющийся, человек, который чего-то опасается, у которого высокая самооценка. Извините, но это просто смешно, когда политик говорит: "Убедите меня в том, что я должен идти в президенты". Да кому ты нужен!" – отметил Романенко.

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"А Вакарчук… Славик, у тебя все это могло быть!" – уверен он.

Романенко считает, что Вакарчук все делал неправильно в логике участия в президентских выборах.

"Мы же не знаем о его мотивации. Лично я не отношусь к близкому окружению Вакарчука, вообще ни к какому его окружению не отношусь... Не известно, какие у него планы на парламентскую кампанию. Возможно, Вакарчук решил, что после этой президентской кампании все будут грязными, а он "на белом коне" въедет в парламентскую кампанию. Например, не пройдет Гриценко на президентских выборах, и Вакарчук вместе с Гриценко создаст блок – и будет "європейська надія", – допускает политолог.

Читайте также"Таки сдался без боя": соцсети об отказе Вакарчука идти на выборы президентаВ то же время с этим "не выдвижением" Вакарчук много потерял, констатировал Романенко: "Потому что по примеру Зеленского мы видим, какой огромный запрос в украинском обществе на любое новое лицо, лишь бы была высокая узнаваемость. Так что Вакарчук придерживался неправильной линии поведения".

Ранее Вакарчук выдал "шпаргалку", за кого голосовать украинцам на выборах. Несмотря на то, что Вакарчук официально отказался от похода в президенты в 2019-м, свою общественную активность он снижать и не думает.

Напомним, Вакарчук рассказал о выборах-2019, Владимире Зеленском и о встречах с Петром Порошенко, а также озвучил свой политический план.

Справка. 25 мая 2014 года в Украине прошли внеочередные выборы президента, в первом туре победил Петр Порошенко. В начале лета — 7 июня — в Верховной Раде состоялась торжественная церемония инаугурации нового главы государства.

В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания. 8 февраля ЦИК завершила регистрацию: опубликован список кандидатов в президенты. Всего комиссия зарегистрировала 44 кандидата на пост президента Украины.