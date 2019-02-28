Давление власти на Тимошенко - самое сильное со времен Януковича - Дубиль

28 февраля 2019, 15:22

Нардеп рассказал о грязных методах ведения предвыборной кампании.

Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко / Facebook Юлии Тимошенко

Народный депутат Украины Валерий Дубиль прокомментировал так называемый вызов на допрос по делу о "избирательной сетке". 

"О том, что меня кто-то куда-то вызывает, я узнал от своей семьи. Мои дети видели какой-то телевизионный сюжет и немедленно мне позвонили. Никаких официальных приглашений или вызовов я сегодня не получил ", - заявил политик журналистам.

По его словам, таким образом власть пытается давить на главного оппонента провластного кандидата на пост президента Украины Юлию Тимошенко. Не будучи до конца уверенными в том, что сработает их схема подкупа избирателей, что они смогут сфальсифицировать результаты выборов благодаря подделке протоколов или использованию транзитного сервера, власти начали беспрецедентное со времен Януковича давление на своих политических оппонентов.Такие грязные методы ведения предвыборной кампании не имеют ничего общего с демократическими нормами, на соблюдении которых постоянно подчеркивают США и ЕС.

"Я родился и вырос в Украине. У меня здесь жена, четверо детей и трое внуков. Я не имею бизнеса в России, как действующая власть, и не зарабатываю на военных сделках и горе людей. Мне жить в этой стране. И мне не безразлично, какое будущее ожидает нас и наших детей. Именно поэтому я с Юлией Тимошенко, а не с теми, кто грабит собственный народ, прикрываясь псевдопатриотическими лозунгами. Правда будет за нами! "- заявил Валерий Дубиль.

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