Автор документальных фильмов о Клинтон и Обаме работает над фильмом о Тимошенко

11 марта 2019, 18:37

Юлия Тимошенко предоставила съемочной группе максимальный доступ к информации и полную свободу действий.

Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко / Батькивщина

Известная голливудская режиссер Мэри Ламберт начала в Украине съемки нового документального фильма "Верю! История Юлии Тимошенко" (Believe! The Yulia Tymoshenko Story).

Подробности проекта авторы ленты рассказали сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Я работала со многими известными женщинами в мире, и для меня Юлия - настоящий герой. Она обладает харизмой, которую я признаю в свой работе", - призналась Мэри Ламберт.

По ее словам, бывшая украинская премьер является ярким примером сильной и харизматичной женщины, которая будет внедрять новый демократический курс Украины.

"У нее есть волz преодолеть коррупцию и остановить выезд молодежи за границу, - заявила художница, которая накануне провела многочасовую встречу с главной героиней своего фильма. - Мы говорили о том, что Украина теперь стала другой. Многие талантливые молодые люди покидают страну, потому что не видят здесь перспектив для развития. У Тимошенко это вызывает большое беспокойство, и она хочет изменить страну. Она хочет, чтобы были новые рабочие места, чтобы молодые люди могли себя реализовать".

По словам режиссера, кульминацией ленты станет нынешняя президентская кампания Юлии Тимошенко - это важный момент в ее жизни и карьере.

"Я восхищаюсь решимостью Юлии Тимошенко добиться успеха. Ее Новый курс для Украины, который содержится в предвыборной программе, включая те вещи, в которые я также верю. Юлия пытается вывести Украину в глобальный мир как демократическую страну. А я верю в демократию ", - отметила Мэри Ламберт.

Авторы фильма отметили, что Юлия Тимошенко предоставила съемочной группе максимальный доступ к информации и полную свободу действий.

"Очень интересно делать фильм о публичном лице, о политике, которая является кандидатом в президенты, и предвыборная кампания - это лучшее время, чтобы с ней познакомиться. Интересно наблюдать за ее общением с людьми. Мы ездим по Украине и видим все своими глазами. И я очень впечатлен Юлией Тимошенко, она как железная леди, с бесконечной энергией. Я хотел бы, чтобы у нас был такой кандидат", - заметил второй режиссер фильма Шон Томпсон.

Напомним, Мэри Ламберт известна своими документальными лентами о влиятельных в мире женщин. Она работала с Хиллари Клинтон, Мадонной, Джанет Джексон, Джоди Фостер, Эллен Баркин, Энни Леннокс, Барбарой Боксер, Элизабет Мосс, Уитни Хьюстон.

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Юлия Тимошенко
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