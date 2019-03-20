Тимошенко и лидеры ИТ-отрасли заключили соглашение о сотрудничестве

20 марта 2019, 16:48

Современное образование - это самое главное, что должно сделать государство, отметила лидер Батькивщины.

Кандидат на пост Президента Украины Юлия Тимошенко и представители ведущих IT и бизнес-ассоциаций Украины, представители IT-компаний подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Это произошло на Форуме "Украина - цифровая страна" в Киеве, сообщает сайт "Батькивщины".

Со стороны ИТ-отрасли меморандум подписали руководители Союза украинских предпринимателей, Украинского совета бизнеса, Блокчейн ассоциации Украины, Ассоциации предприятий информационных технологий Украины, Ассоциации закупщиков Украины, Ассоциации национальных разработчиков программного обеспечения, Всеукраинской ассоциации информационной безопасности и информационных технологий и IT-Альянса Образование Индустрия Наука .

Документ предусматривает сотрудничество по трем направлениям: по законодательному регулированию отрасли, по государственно-частного партнерства, а также по образовательной политики.

После подписания Меморандума Юлия Тимошенко заявила: "Если мы хотим видеть будущее Украины успешным и состоятельным, нужно решить одну проблему - перейти от сырьевой к инновационной экономике".

Ведь, как отмечает политик, рынок инноваций дает в разы большую прибыль, чем рынок нефти: для сравнения 1,7 трлн долл. годового дохода составляет рынок нефти, а 4,8 трлн долл. - рынок инноваций.

"Цифровая страна и новейшие технологии могут стать существенным элементом эффективного управления страной. И мы находимся в нескольких шагах от того, чтобы переходить к прямой демократии. Зато представительная демократия с развитием цифровых технологий будет иметь все меньше и меньше значения. Развитие интеллектуальных систем жизни человечества вскоре изменит все, включая управление страной и глобальным миром ", - считает Тимошенко.

По словам руководителя одесского стартапа kwambio Владимира Усова, для развития экономики и ИТ-отрасли крайне необходимы инвестиции, как отечественные, так и иностранные, иногда под государственные гарантии.

Кроме этого, государство должно обеспечить доступ к дешевым кредитам для развития стартапов, а отечественное законодательство должно быть адаптировано к международному. Только тогда у инновационных компаний с украинским "пропиской" появится возможность доступа к иностранным инвестициям.

"Современное образование - это самое главное, что должно сделать государство. Печально наблюдать за тем, что роль высшего образования исчезает, потому что современные знания молодежь, которая разбирается в трендах, получает за компьютером или из книг, а обучение происходит на устаревшей базе. Образование в Украине должна быть европейской, адаптированной к современным потребностям ", - заявил Владимир Усов.

Генеральный директор Ассоциации предприятий информационных технологий и основатель ОО "Википедия Украина" Юрий Пероганич убежден, что наш высокий потенциал в ИТ-сфере демонстрирует способность Украинский создавать интеллектуальный продукт. Даже пример Википедии показывает значительный прогресс - ее украинская версия является двенадцатой по величине в мире и шестнадцатым по количеству статей.

"ИТ - это не только программисты и программное обеспечение. ИТ невозможно без коммуникационной инфраструктуры - сети операторов, дата-центров, гаджетов, чтобы каждый мог воспользоваться преимуществами цифрового общества. ИТ-отрасль не может развиваться без создания равных и конкурентных условий для импорта и экспорта товаров и услуг", - отметил Пероганич.

Меморандум предусматривает также создание единой общенациональной инновационной платформы, в рамках которой государство, бизнес и общественные организации объединятся в вопросах развития цифровой страны, должна обеспечить осуществление реформ в IT-отрасли в Украине.

Как отметила Тимошенко, такая платформа может быть создана между первым и вторым туром президентских выборов, чтобы наработать первые шаги реформирования отрасли.

"Намечены сегодня вместе с лучшими IT-специалистами страны план развития отрасли новый президент начнет воплощать в жизнь сразу после инаугурации", - подытожила политик.

В общем, цель меморандума - это создание привлекательного бизнес-климата для развития IT-отрасли, в частности, условий труда для IT-специалистов и принятия мер по возвращению в Украину IT-кадров, которые уехали работать за границу, налаживание сотрудничества между IT-бизнесом и властью , привлечение внешних инвестиций в Украину, обеспечения прозрачной конкурентной среды на IT-рынке, безопасности предпринимательской деятельности, защиты прав собственности, создание конкурентоспособной инновационной экономики и продолжение курса, направленного на европейскую интеграцию.

Подписанты меморандума договорились сотрудничать путем подготовки проектов законов, подготовки и сопровождения согласованных предложений органам власти, информационного обмена по деятельности и организации и проведения совместных мероприятий для обсуждения и популяризации этих целей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

18:29
Анастасия Волочкова раскрыла, как потеряла ребенка от российского олигарха
18:00
Вятрович анонсировал пересмотр истории ряда городов Украины
17:59
В России умер актер фильма Девчата
17:27
Украина ввела новые санкции против России
17:18
Экс-лидеру боснийских сербов Караджичу "выписали" пожизненное в Гааге
16:51
"Ну это вообще катастрофа, б*ять": Гройсман расстроился поведением Ляшко Видео
16:48
Тимошенко и лидеры ИТ-отрасли заключили соглашение о сотрудничестве
16:38
"Секс до пяти раз в день": Волочкова разоткровенничалась в интервью Собчак
16:06
"Неудачный полет": в Киеве экстремал прыгнул с многоэтажки с парашютом
16:02
Туалетная история: Омелян хочет отремонтировать туалет на николаевском ж/д вокзале с Гройсманом и Кравцовым Видео
15:07
Зеленский рассказал, почему готов был уступить Вакарчуку на выборах президента
15:01
В НФ призвали привлечь Медведчука к ответственности за госизмену
14:53
Владимир Дантес описал "страсти" в отношениях с Надей Дорофеевой Видео
14:43
Показала все: Майли Сайрус выложила в Сеть свое свежее голое фото
14:40
Газпром уведомляет страны о прекращении с 2020 года транзита через Украину - Коболев
14:23
Стали известны "рецепты" счастья Видео
14:21
"Зачем продлили контракт с ворюгой?": Ляшко поднял хай на заседании Кабмина Видео
13:53
"Капец как видны импланты": Светлана Лобода сверкнула соском, опубликовано видео Видео
13:23
Джемилев рассказал о секретном отчете ФСБ по Крыму
12:58
Уходя - не уходи: почему отставка Назарбаева с поста президента ничего не значит мнение
12:57
"Двадцать лет сочиняю х*йню": Шнуров распустил Ленинград и объявил прощальные гастроли
12:51
"Слишком сексуальная девочка": Тина Кароль заворожила необычным фото голых ног Видео
12:38
Историческое решение: парламент Казахстана проголосовал за переименование Астаны в Нурсултан Видео
12:08
В Киеве зверски зарезали молодого ветерана-АТОшника
12:04
Работу оставим, зарплату – нет: с Коболевым продлили контракт Видео
12:02
В Украине растет количество ж/д аварий
11:49
"Наслаждаемся": синоптик объяснила, сколько украинцам радоваться теплу – до новых морозов Видео
11:31
Первый шаг к трону: дочь Назарбаева избрали спикером сената Казахстана Видео
11:20
С ревом набирают высоту: Украинская боевая авиация провела учения - потрясающее видео Видео
11:04
Украинцам разрешили меньше платить за газ: названа дата Видео
10:56
Отец Началовой рассказал в деталях о причине ее смерти
10:55
Как Трампу противостоять Путину в Украине и Венесуэле мнение
10:25
Черная сила: В Киеве африканец избил цыганку за воровство: опубликовано видео Видео
10:10
"Самое сильное снижение счастья": названо место Украины в рейтинге счастья 2019 Видео
10:06
Google презентовали игровой сервис Stadia и специальный джойстик: опубликованы фото
09:38
Плохая новость для Путина мнение
09:16
"Петя хуже Путина, что ли?": появилось видео, как Порошенко на Ивано-Франковщине лобызали руки Видео
09:15
Диета 5, меню: что можно и что нельзя есть Видео
08:41
Нурсултан вместо Астаны: Токаев на посту главы Казахстана первым делом сделал реверанс Назарбаеву Видео
08:29
Петр Алексеевич, а что мы строили пять лет? мнение
08:28
Курс валют в Украине: евро дорожает быстрее, чем доллар Видео
08:02
Погода в Украине 20 марта: где будут дожди, а где – теплее всего Видео
07:48
В чем особенность полнолуния 21 марта и как пережить Видео
07:28
Синоптики рассказали, каким будет лето-2019 Видео
07:15
Politico: Путин превратил Крым в мини-СССР
07:00
Чат із лікарем-дієтологом Оксаною Скиталінською
06:56
Никаких оттенков серого: Кремль совершил ошибку, которая войдет в учебники мнение
06:15
Астролог рассказал, как правильно провести День весеннего равноденствия
05:49
"Украинская птица феникс": Сможет ли Тимошенко стать президентом – Financial Times
05:01
Секс, приключения и скандалы: астролог назвал счастливчиков и лузеров среди знаков Зодиака Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться