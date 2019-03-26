Яценюк поздравил украинцев с Днем Нацгвардии

Яценюк / УНИАН

Самооборона Майдана и добровольческие батальоны, влившиеся в Нацгвардию Украины, первыми дали бой российскому агрессору - Яценюк

Экс-премьер-министр Украины, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк поздравил украинцев с Днем Национальной гвардии Украины. Соответствующее поздравление Яценюк опубликовал на своем Facebook.

"Сегодня пять лет, как мы создали Национальную гвардию Украины. Современная Нацгвардия рождена Революцией Достоинства. Самообороновцы Майдана и добровольческие батальоны, которые влились в НГУ, первыми дали бой российскому агрессору. Сегодня без Национальной гвардии нельзя представить безопасность страны. Свой лозунг "Честь. Мужество. Закон" бойцы подтвердили реальным содержанием. Спасибо за доблестный труд. Слава Украине! Слава героям!", - говорится в поздравлении.