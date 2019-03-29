"Ври, да знай меру": Кравчук в обращении к украинцам раскритиковал Порошенко за популизм

Леонид Кравчук / Главред

Первый президент независимой Украины (занимавший пост с 1991 по 1994 года) Леонид Кравчук опубликовал обращение к украинцам (в канун президентских выборов-2019) на своей странице в социальной сети Facebook.

Большая его часть посвящена критике действующего президента Петра Порошенко и проводимой им политике.

"При различных встречах с избирателями я им задавал один и тот же вопрос - хотят ли они и дальше жить так, как живут сегодня? Ответ был просто ошеломителен - почти все они (а часто в залах было более 1000 человек) давали отрицательный ответ, сопровождая власть острыми оценками. Особенно эмоционально избиратели характеризовали участие представителей власти и, в частности, окружение президента и самого президента в коррупционных схемах [недавний скандал с госконцерном Укроборонпром - Главред].

По мнению Кравчука, Порошенко слишком часто и слишком много раздавал популистских обещаний, которые невозможно было выполнить.

Читайте такжеКравчук распек Луценко за любовь к Порошенко"Люди, в отличие от П.А.Порошенко, понимают, что войну [на Донбассе - Главред] закончить нелегко и вернуть Крым в Украине можно будет не так быстро, как безответственно, популистски заявляет президент. Кстати, его "опричники" из штабов заявляют, что только президент имеет план войны на Донбассе, но почему-то его скрывают. Как говорят в народе: "ври, да знай меру". Мы знаем цену таких заявлений. Порошенко уже "завершил" войну на Донбассе за две недели. Потом извинялся. А сейчас новая фантазия - вернет Крым в Украине сразу же после победных выборов. Это уже что-то за пределами здравого смысла. Это - безответственное заявление, которой верить нельзя, как и всем другим, произнесенным в эмоциональном состоянии, с целью просто обмануть избирателей. Можно ли после этого верить обещаниям президента? Нет и еще раз нет", − подытожил экс-президент Украины.

Напомним, осенью минувшего года три бывших украинских президента - Кравчук, Кучма и Ющенко - обращались к народу по поводу военного положения в стране. Позднее Кравчук охарактеризовал ситуацию в Украине одним словом.